Qozog‘istonda boylar ko‘proq soliq to‘laydimi? To‘qayev progressiv soliq tizimini ilgari surdi

·44·Dunyo
Qozog‘istonda boylar ko‘proq soliq to‘laydimi? To‘qayev progressiv soliq tizimini ilgari surdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston prezidenti Qasim-Jo‘mart To‘qayev mamlakatda boylar va yuqori daromadli fuqarolar uchun progressiv soliq tizimini joriy etish tashabbusini ilgari surdi.
  • Ushbu islohot jamiyatdagi mulkiy tabaqalanishni kamaytirish hamda davlat budjetiga tushumlarni adolatli taqsimlash maqsadida amalga oshirilmoqda.
  • Yirik kapital sohiblariga oshirilgan soliq stavkalarini belgilash orqali ta’lim, sog‘liqni saqlash va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish ko‘zda tutilgan.

Qozog‘istonda ijtimoiy va iqtisodiy adolatni ta’minlash yo‘lida muhim siyosiy qadam tashlanmoqda. Mamlakat prezidenti Qasim-Jo‘mart To‘qayev xalqqa yo‘llagan navbatdagi murojaatida davlatda boylar va katta daromad topuvchi fuqarolar oshirilgan soliq stavkalari bo‘yicha soliq to‘lashi lozimligini ta’kidladi.

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, jamiyatdagi mulkiy tabaqalanishni kamaytirish va davlat budjetiga tushumlarni odilona taqsimlash uchun daromad miqdoriga qarab soliq solishning yangi, progressiv bosqichiga o‘tish vaqti yetib keldi.

«Gap adolat haqida bormoqda»: To‘qayevning asosiy pozitsiyasi

Qozog‘iston yetakchisi o‘z nutqida soliq tizimidagi kutilayotgan islohotlarning tub mohiyatiga alohida urg‘u berdi:

  • Halol va mutanosib hissa: «Gap har bir fuqaroning mamlakatimiz rivojiga mutanosib va halol hissa qo‘shishi haqida bormoqda. Gap adolat haqida bormoqda», — deya davlat rahbari o‘z fikrini ochiq bayon etdi;

  • Yirik daromad egalariga oshirilgan stavka: Taklif etilayotgan mexanizmga ko‘ra, daromadi yuqori bo‘lgan shaxslar va yirik kapital sohiblari uchun soliq foizlari odatiy fuqarolarnikiga qaraganda yuqoriroq belgilanishi ko‘zda tutilmoqda;

  • Davlatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi: Mazkur soliq siyosati Qozog‘istonni yaqin istiqbolda rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli milliy dasturning uzviy qismi hisoblanadi.

Islohot Qozog‘iston iqtisodiyotiga nima beradi?

Mutaxassislarning fikricha, boylar uchun soliq stavkalarining oshirilishi bir qator ijobiy o‘zgarishlarga turtki beradi:

  • Ijtimoiy tengsizlikni yumshatish: Kam ta’minlangan va o‘rta qatlamga tushadigan soliq yukini yengillashtirib, boy qatlam daromadining bir qismini jamiyat ehtiyojlariga yo‘naltirish imkoni yaratiladi;

  • Budjet tushumlarini oshirish: Qo‘shimcha yig‘ilgan mablag‘lar ta’lim, sog‘liqni saqlash va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishga qaratiladi;

  • Adolatli jamiyat sari: Iqtisodiy rivojlanish mevalari faqat tor doiradagi elita qo‘lida to‘planib qolmay, butun xalq manfaatlariga xizmat qilishi ta’minlanadi.

Qasim-Jo‘mart To‘qayev tomonidan ilgari surilgan ushbu dadil islohot qo‘shni davlatlar orasida progressiv soliq tizimiga o‘tish borasidagi eng muhim tashabbuslardan biri bo‘lib, uning qonunchilik asoslari tez orada ishlab chiqilishi kutilmoqda.

Qozog‘istonQasim-Jo‘mart To‘qayevsoliq islohotiprogressiv soliq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrarTo‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar28 sentabr 07:53"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi13 sentabr 18:02BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi14 sentabr 13:30Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqda1 iyul 00:42«Urushni muzlatish va Istanbul 2.0»: To‘qayev Putinga shunday taklif berdi«Urushni muzlatish va Istanbul 2.0»: To‘qayev Putinga shunday taklif berdi26 iyul 05:52Qozog‘iston prezidenti To‘qayev erkaklarning quchoqlashib yoki o‘pib ko‘rishishini tanqid qildiQozog‘iston prezidenti To‘qayev erkaklarning quchoqlashib yoki o‘pib ko‘rishishini tanqid qildi25 avgust 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda