Qozog‘istonda boylar ko‘proq soliq to‘laydimi? To‘qayev progressiv soliq tizimini ilgari surdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston prezidenti Qasim-Jo‘mart To‘qayev mamlakatda boylar va yuqori daromadli fuqarolar uchun progressiv soliq tizimini joriy etish tashabbusini ilgari surdi.
- Ushbu islohot jamiyatdagi mulkiy tabaqalanishni kamaytirish hamda davlat budjetiga tushumlarni adolatli taqsimlash maqsadida amalga oshirilmoqda.
- Yirik kapital sohiblariga oshirilgan soliq stavkalarini belgilash orqali ta’lim, sog‘liqni saqlash va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish ko‘zda tutilgan.
Qozog‘istonda ijtimoiy va iqtisodiy adolatni ta’minlash yo‘lida muhim siyosiy qadam tashlanmoqda. Mamlakat prezidenti Qasim-Jo‘mart To‘qayev xalqqa yo‘llagan navbatdagi murojaatida davlatda boylar va katta daromad topuvchi fuqarolar oshirilgan soliq stavkalari bo‘yicha soliq to‘lashi lozimligini ta’kidladi.
Davlat rahbarining ta’kidlashicha, jamiyatdagi mulkiy tabaqalanishni kamaytirish va davlat budjetiga tushumlarni odilona taqsimlash uchun daromad miqdoriga qarab soliq solishning yangi, progressiv bosqichiga o‘tish vaqti yetib keldi.
«Gap adolat haqida bormoqda»: To‘qayevning asosiy pozitsiyasi
Qozog‘iston yetakchisi o‘z nutqida soliq tizimidagi kutilayotgan islohotlarning tub mohiyatiga alohida urg‘u berdi:
Halol va mutanosib hissa: «Gap har bir fuqaroning mamlakatimiz rivojiga mutanosib va halol hissa qo‘shishi haqida bormoqda. Gap adolat haqida bormoqda», — deya davlat rahbari o‘z fikrini ochiq bayon etdi;
Yirik daromad egalariga oshirilgan stavka: Taklif etilayotgan mexanizmga ko‘ra, daromadi yuqori bo‘lgan shaxslar va yirik kapital sohiblari uchun soliq foizlari odatiy fuqarolarnikiga qaraganda yuqoriroq belgilanishi ko‘zda tutilmoqda;
Davlatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi: Mazkur soliq siyosati Qozog‘istonni yaqin istiqbolda rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli milliy dasturning uzviy qismi hisoblanadi.
Islohot Qozog‘iston iqtisodiyotiga nima beradi?
Mutaxassislarning fikricha, boylar uchun soliq stavkalarining oshirilishi bir qator ijobiy o‘zgarishlarga turtki beradi:
Ijtimoiy tengsizlikni yumshatish: Kam ta’minlangan va o‘rta qatlamga tushadigan soliq yukini yengillashtirib, boy qatlam daromadining bir qismini jamiyat ehtiyojlariga yo‘naltirish imkoni yaratiladi;
Budjet tushumlarini oshirish: Qo‘shimcha yig‘ilgan mablag‘lar ta’lim, sog‘liqni saqlash va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishga qaratiladi;
Adolatli jamiyat sari: Iqtisodiy rivojlanish mevalari faqat tor doiradagi elita qo‘lida to‘planib qolmay, butun xalq manfaatlariga xizmat qilishi ta’minlanadi.
Qasim-Jo‘mart To‘qayev tomonidan ilgari surilgan ushbu dadil islohot qo‘shni davlatlar orasida progressiv soliq tizimiga o‘tish borasidagi eng muhim tashabbuslardan biri bo‘lib, uning qonunchilik asoslari tez orada ishlab chiqilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…