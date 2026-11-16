Toshkent metrosi yonida ikki yigit 40 ming so‘m deb fuqaroni pichoq bilan qo‘rqitdi
Toshkent shahrida ikki nafar yosh yigit 40 ming so‘mni qo‘lga kiritish maqsadida fuqaroni pichoq bilan qo‘rqitib, uning pulini tortib oldi. Hodisa Olmazor metro bekati yaqinida sodir bo‘lgan. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, voqea tungi soat 23:00 atrofida yuz bergan. Gumonlanuvchilardan biri oldindan reja tuzib, sherigidan pichoq olib kelishini so‘ragan. U esa ish joyidan pichoqni olib, tanishi bilan uchrashgan.
Keyin yigitlardan biri metro bekati yaqinidagi fuqaroni ta’qib qilib, pichoq bilan qo‘rqitgan va undan 40 ming so‘m pulni tortib olgan. Shundan so‘ng ular voqea joyidan ketgan.
Tergov jarayonida gumonlanuvchilarning biri qilmishidan pushaymonligini bildirgan. Ikkinchi yigit esa sherigining fuqaroga hujum qilganini ko‘rmaganini aytgan.
Qayd etilishicha, gumonlanuvchilar 19 va 20 yoshda. Hodisada foydalanilgan pichoq ashyoviy dalil sifatida olinib, Ekspert-kriminalistika markazida tekshirilgan.
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi (bosqinchilik) 2-qismi «a» va «b» bandlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Har ikki gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan.
Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash maqsadida tergov harakatlari davom etmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…