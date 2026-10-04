Dunyoda tug‘ilish keskin kamaymoqda: demografik xavf kuchaydi

·43·Dunyo
Dunyoda tug‘ilish keskin kamaymoqda: demografik xavf kuchaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyodagi mamlakatlarning uchdan ikki qismidan ortig‘ida tug‘ilish darajasi aholi sonini barqaror saqlash uchun zarur bo‘lgan 2,1 ko‘rsatkichidan pastga tushgan.
  • Bu tendensiya nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan mamlakatlarda ham, masalan, Tailandda (0,78) va Meksikada (1,2) yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Aholi sonini barqaror darajada saqlab qolish uchun zarur bo‘lgan tug‘ilish ko‘rsatkichi dunyoning ko‘plab mamlakatlarida pasayib ketdi. Bu tendensiya endi nafaqat badavlat davlatlarda, balki rivojlanayotgan mamlakatlarda ham tobora yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Aholi sonini bir maromda ushlab turish uchun har bir ayolga o‘rtacha 2,1 nafar farzand to‘g‘ri kelishi kerak. Biroq so‘nggi hisob-kitoblarga ko‘ra, dunyodagi mamlakatlarning yarmidan ko‘pida, aniqrog‘i, 195 ta davlatning uchdan ikki qismidan ortig‘ida tug‘ilish darajasi ushbu ko‘rsatkichdan pastga tushgan. Bu haqda Financial Times ma’lumotlariga tayanib, Bild nashri xabar berdi.

Tug‘ilish darajasining keskin pasayishi bugun faqat boy mamlakatlarga xos holat bo‘lib qolmayapti. Aksincha, rivojlanayotgan davlatlarda ham mazkur tendensiya yangi demografik trendga aylanmoqda.

Bu holat ayniqsa Tailandda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Mamlakatda tug‘ilish darajasi har bir ayolga o‘rtacha 0,78 nafar bolani tashkil qilmoqda. Agar mavjud vaziyat shu tarzda davom etsa, yuz yil ichida Tailand aholisi deyarli yo‘qolib ketishi mumkin.

Meksikada ham so‘nggi 25 yil davomida tug‘ilish ko‘rsatkichi ikki baravarga qisqargan. 2024 yilga kelib, mamlakatda har bir ayolga o‘rtacha 1,2 nafar bola to‘g‘ri kelgan. Xuddi shunday tendensiya Afrika megapolislarida ham kuzatilmoqda.

Iqtisodchi Hesus Fernandes-Vilyaverde demografik pasayishni vaqtinchalik hodisa sifatida baholab bo‘lmasligini ta’kidladi. Uning fikricha, mazkur jarayon bir necha avlod davom etishi mumkin. Bu esa kelajakda jiddiy va xavfli oqibatlarni keltirib chiqarishi ehtimoli bor.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, gap faqat dunyo aholisining 8 milliarddan 6 milliardga qisqarishi haqida borayotgani yo‘q. Ushbu jarayon uzoq muddatda aholining butunlay yo‘qolib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Hesus Fernandes-Vilyaverde prognozlariga ko‘ra, dunyo aholisi 2050-yillarda o‘zining eng yuqori nuqtasiga yetib, shundan keyin uzluksiz ravishda kamayib borishi mumkin.

Shu bilan birga, ko‘plab mamlakatlar iqtisodiy jihatdan yetarlicha boyib ulgurmasidan oldin qariy boshlaydi. Masalan, Meksika va Tailand kabi davlatlar Germaniya yoki Yaponiya singari boylik to‘plashga ulgurmasdan, keksa aholi ulushi ortib borayotgan jamiyat xarajatlarini qoplash muammosiga duch kelishi mumkin.

Sinsinnati universiteti (AQSH) tadqiqotiga ko‘ra, tug‘ilish darajasining pasayishida smartfonlarning keng tarqalishi ham asosiy omillardan biri bo‘lishi mumkin. Yoshlar internet va raqamli qurilmalardan foydalanishga ko‘proq vaqt sarflayotgani sababli, bir-biri bilan yuzma-yuz muloqot qilishga kamroq vaqt ajratmoqda.

Bundan tashqari, iqtisodiy inqirozlar, uy-joy yetishmovchiligi va moliyaviy qiyinchiliklar ham tug‘ilish ko‘rsatkichining pasayishini yanada kuchaytirmoqda.

Avvalroq Singapurda ham tug‘ilish darajasi keskin kamayib ketgani sababli davlat xizmatchilari uchun sovchilik xizmati yo‘lga qo‘yilgani xabar qilingan edi. Mamlakatda so‘nggi 60 yil ichida ilk bor 2025 yilda 30 mingdan kam chaqaloq dunyoga kelgan.

Shu bilan birga, Singapur aholisi ham tobora qarib bormoqda. Mamlakatda vafot etganlar soni barqaror ravishda oshib, 2025 yilda taxminan 26 500 nafarga yetgan.

Tug‘ilish ko‘rsatkichiMeksikaTailandXesus Fernandes-Vilyaverde
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiHar bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladi25 avgust 20:46AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiAQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildi30 iyun 22:31Olimlar Yer aholisini ikki baravar kamaytirishni taklif qildiOlimlar Yer aholisini ikki baravar kamaytirishni taklif qildi5 avgust 16:02Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadi25 avgust 16:38Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydi29 iyul 16:01Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordQozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekord19 iyun 17:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota