Shavkat Mirziyoyevni O‘mon Sultoni shaxsan kutib oldi: samolyotni qiruvchilar kuzatdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yil 16–17 noyabr kunlari davlat tashrifi bilan O‘mon Sultonligiga yetib bordi.
- Masqat xalqaro aeroportida davlat rahbarini Sulton Haysam bin Toriq Ol Said shaxsan kutib oldi va tashrif sharafiga faxriy qorovul saf tortdi.
- Davlat rahbari samolyoti O‘mon havo hududiga kirganda, uni sultonlik Harbiy-havo kuchlarining qiruvchi samolyotlari kuzatib bordi.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘mon Sultonligiga davlat tashrifi tantanali tarzda boshlandi. Masqat xalqaro aeroportida davlat rahbarini Sulton Haysam bin Toriq Ol Saidning shaxsan kutib olgani, samolyot O‘mon harbiy-havo kuchlari qiruvchilari hamrohligida mamlakat havo hududiga kirib kelgani tashrifga ko‘rsatilgan alohida e’tiborni namoyon etdi.
Davlat rahbari sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Ikki mamlakat yetakchilari rasmiy delegatsiyalar a’zolarini qutlab, harbiylar safini ko‘zdan kechirdilar. Shundan so‘ng ular aeroportda qisqa suhbat o‘tkazib, birgalikda «Al-A’lam» saroyiga yo‘l oldilar.
O‘monda O‘zbekiston Prezidentini qanday kutib olishdi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Saidning taklifiga binoan 2026 yil 16–17 noyabr kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo‘ladi.
O‘mon havo hududiga kirib kelgan davlatimiz rahbarining samolyotini sultonlik Harbiy-havo kuchlarining qiruvchi samolyotlari kuzatib bordi. Bu davlat tashrifi munosabati bilan tashkil etilgan tantanali protokol marosimining bir qismi bo‘ldi.
Masqat aeroportida Prezident Shavkat Mirziyoyevni O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said va sultonlikning yuqori martabali rasmiylari kutib oldi.
Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Yetakchilar rasmiy delegatsiyalar vakillari bilan salomlashib, faxriy qorovul oldidan o‘tdilar.
Aeroportning Sultonlik terminalida bo‘lib o‘tgan qisqa suhbatdan keyin ikki davlat rahbari birgalikda «Al-A’lam» saroyiga yo‘l oldi.
Davlat tashrifining asosiy maqsadi nima?
Prezident matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, tashrif dasturidan oliy darajadagi muzokaralar, yirik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashuvlar va boshqa qo‘shma tadbirlar o‘rin olgan.
Muzokaralarda O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish hamda investitsiyaviy aloqalarni mustahkamlash masalalariga alohida e’tibor qaratiladi.
Qishloq xo‘jaligi, madaniy-gumanitar aloqalar va turizm sohalarida ham hamkorlikni rivojlantirish rejalashtirilgan.
Tashrif yakunlari bo‘yicha ikki tomonlama qator hujjat va kelishuvlarni qabul qilish kutilmoqda.
O‘zbekiston va O‘mon munosabatlarida yangi imkoniyatlar
O‘mon Sultonligi O‘zbekiston uchun Fors ko‘rfazi mintaqasidagi muhim hamkorlardan biri hisoblanadi. Davlat tashrifi ikki mamlakat o‘rtasidagi siyosiy muloqotni faollashtirish bilan birga, biznes doiralari o‘rtasidagi aloqalarni kengaytirish uchun ham imkoniyat yaratishi mumkin.
Ayniqsa, savdo, investitsiya, qishloq xo‘jaligi va turizm sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish ikki mamlakat uchun amaliy ahamiyatga ega.
Masqatdagi muzokaralar va rejalashtirilgan uchrashuvlar natijasida qanday kelishuvlarga erishilishi endi diqqat markazida bo‘ladi. Davlat tashrifining asosiy natijalari esa ikki tomonlama hujjatlar va hamkorlik bo‘yicha qabul qilinadigan qarorlarda namoyon bo‘lishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…