Dunyo aholisining yarmidan ko‘pi yashaydigan yetti davlat ma’lum bo‘ldi

·80·Dunyo
Dunyo aholisining yarmidan ko‘pi yashaydigan yetti davlat ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 4 milliarddan ortiq qismi yoki 51,2 foizi Hindiston, Xitoy, AQSH, Indoneziya, Pokiston, Nigeriya va Braziliya kabi yetti davlatda istiqomat qiladi.
  • Aholi soni bo'yicha 1,48 milliard kishi bilan Hindiston birinchi o'rinni egallab, 1,41 milliard aholiga ega Xitoyni ortda qoldirdi.

Bugungi kunda dunyo aholisi soni mamlakatlar kesimida bir xil taqsimlanmagan. Ayrim davlatlarda aholi soni jadal sur’atlarda ortib borayotgan bo‘lsa, boshqalarida, aksincha, kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ma’lumotlari asosida tayyorlangan yangi hisobotda sayyoramiz aholisining katta qismi jamlangan yetti davlat nomi ma’lum qilindi. Qizig‘i, Yer yuzidagi har ikki kishidan biriga yaqini aynan shu mamlakatlarda istiqomat qiladi.

BMT ma’lumotlari asosida DataReportal tomonidan e’lon qilingan hisob-kitoblarga ko‘ra, dunyo aholisining 4 milliarddan ortiq qismi atigi yetti mamlakat hududida yashaydi. Ushbu ko‘rsatkich mazkur davlatlarning jahon demografik manzarasida qanchalik katta o‘rin egallashini yaqqol namoyon etadi.

Aholi soni bo‘yicha tuzilgan reytingda birinchi o‘rinni Hindiston band etgan. Mamlakatda qariyb 1,48 milliard kishi istiqomat qiladi. Ikkinchi pog‘onadan esa 1,41 milliard aholiga ega Xitoy joy olgan. Shu tariqa, dunyoning eng ko‘p aholi yashaydigan ushbu ikki Osiyo davlati hissasiga jahon aholisining qariyb 35 foizi to‘g‘ri keladi.

Reytingning uchinchi o‘rnida 349 million aholi bilan Amerika Qo‘shma Shtatlari qayd etilgan. Keyingi pog‘onalarni Indoneziya va Pokiston egallagan bo‘lib, ularda mos ravishda 288 million va 260 million kishi yashaydi.

Afrika qit’asining eng ko‘p aholiga ega davlati hisoblangan Nigeriya 243 million aholi bilan oltinchi o‘rindan joy olgan. Yettilik ro‘yxatini esa 213 million aholiga ega Braziliya yakunlagan.

Shunday qilib, Hindiston, Xitoy, AQSH, Indoneziya, Pokiston, Nigeriya va Braziliyada jami Yer yuzi aholisining taxminan 51,2 foizi istiqomat qiladi. Boshqacha aytganda, dunyo aholisining yarmidan ko‘prog‘i bor-yo‘g‘i yetti mamlakat hududida jamlangan.

Dunyo aholisining yarmidan ko‘pi yashaydigan yetti davlat ma’lum bo‘ldi

BMT hisob-kitoblari asosida shakllantirilgan DataReportal Digital 2026 Global Overview Report hisobotiga muvofiq, 2025 yil oktyabr oyida jahon aholisi soni taxminan 8,25 milliard kishiga yetgan. Hisobotda, shuningdek, Hindiston aholi soni bo‘yicha Xitoyni ortda qoldirib, dunyoning eng ko‘p aholiga ega davlatiga aylangani ham alohida qayd etilgan.

Biroq mazkur yetti mamlakatda demografik jarayonlar bir xil kechmayapti. Xususan, Hindiston, Pokiston va Nigeriyada aholi soni o‘sishda davom etayotgan bo‘lsa, Xitoyda bu borada teskari holat, ya’ni aholi sonining qisqarishi kuzatilmoqda.

DataReportal ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil oktyabrigacha bo‘lgan bir yil davomida Xitoy aholisi qariyb 3,25 million kishiga kamaygan. Hindistonda esa bu davrda aholi soni deyarli 12,9 million kishiga oshgan. Bu esa ikki eng yirik aholiga ega mamlakat o‘rtasidagi demografik farq tobora yaqqol namoyon bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, keltirilgan raqamlar dunyo aholisining mamlakatlar bo‘yicha notekis taqsimlanganini, shuningdek, turli mintaqalarda demografik o‘zgarishlar bir-biridan farq qilishini tasdiqlaydi. Ayrim davlatlarda aholi sonining tez o‘sishi kuzatilsa, boshqalarida kamayish jarayoni davom etmoqda. Bu holat esa kelgusi yillarda jahon aholisining geografik taqsimoti va demografik manzarasida sezilarli o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

BMTDataReportalDemografiyaJahon aholisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda har 5 daqiqada bitta chaqaloq dunyoga kelmoqdaQashqadaryoda har 5 daqiqada bitta chaqaloq dunyoga kelmoqda4 noyabr 09:09Zumerlar nega avvalgi avlodlarga qaraganda kamroq farzandli bo‘lmoqda?Zumerlar nega avvalgi avlodlarga qaraganda kamroq farzandli bo‘lmoqda?31 oktabr 09:12Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?30 iyun 11:10O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdi30 iyun 10:29Bug‘doy va paxta foyda bermadi: Afg‘on dehqonlarini taqiqni buzishga nima majbur qilyapti?Bug‘doy va paxta foyda bermadi: Afg‘on dehqonlarini taqiqni buzishga nima majbur qilyapti?30 oktabr 15:14Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)16 oktabr 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi