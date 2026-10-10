Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi

·86·Dunyo
Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya prezidenti Vladimir Putinning samolyoti dron hujumi xavfi sababli Moskvaga qo‘nish uchun uch soat kutishga majbur bo‘ldi.
  • «RSD229» reysi dastlabki rejalashtirilgan vaqt 17:08 dan kechikib, soat 20:03 da qo‘ndi.
  • Bu holat sabab o‘nlab yo‘lovchi samolyotlari ham boshqa aeroportlarga yo‘naltirildi yoki kechiktirildi.
  • Putinning samolyoti parvozi Flightradar24 da dunyo bo‘yicha eng ko‘p kuzatilgan uchta reys qatoriga kirdi.

Rossiya poytaxti Moskva osmonida xavfsizlik bilan bog‘liq favqulodda holat yuz berdi. Turkmanistonda bo‘lib o‘tgan xalqaro forum va tadbirlardan so‘ng ortga qaytayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning maxsus samolyoti uchuvchisiz uchar qurilmalar (dron) tahdidi tufayli Moskvaga rejadagi vaqtda qo‘na olmadi.

«Rossiya» maxsus parvoz otryadiga tegishli bo‘lgan prezident layneri poytaxt aeroportlaridagi keskin cheklovlar sababli Moskva viloyati ustida qariyb 3 soat davomida kutish hududida aylanishga majbur bo‘ldi.

Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi

Rejadan 3 soatlik kechikish: Ko‘kdagi dramatik daqiqalar

Flightradar24 global aviaparvozlar monitoringi ma’lumotlariga ko‘ra, parvoz jadvalida jiddiy o‘zgarishlar qayd etildi:

  • Kutilmagan uzilish: Turkmanboshi shahridan havoga ko‘tarilgan «RSD229» maxsus reysi (Il-96-300PU layneri) dastur bo‘yicha «Vnukovo» xalqaro aeroportiga soat 17:08 da qo‘nishi lozim edi;

  • Osmondagi aylanalar: Moskva ustidagi xavfsizlik tahdidlari sababli qo‘nish vaqti avval 18:03 ga, keyin esa soat 20:03 gacha surildi. Samolyot umumiy hisobda besh soatdan ortiq havoda bo‘lib, asosiy vaqtini Moskva viloyati (xususan Shatura va Kolomna atrofi) osmonida doiralar chizib o‘tkazdi;

  • Ikkinchi bort ham kutishda: Prezident eskortiga kiruvchi va Tu-204 samolyotida bajarilgan «RSD708» raqamli boshqa bir maxsus hukumat reysi ham aynan shunday xavfsiz kutish zonasida uzoq vaqt turib qolgan.

Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi

Moskva aeroportlarida «Kovyor» va ommaviy cheklovlar

Poytaxt havo hududida qayd etilgan dron xavfi butun fuqarolik aviatsiyasi tizimiga ta’sir ko‘rsatdi:

  • Reyslar kechiktirildi: Vnukovo, Domodedovo va Jukovskiy aeroportlarida parvozlar xavfsizligini ta’minlash maqsadida vaqtinchalik cheklovlar («Kovyor» rejasi) joriy etildi;

  • Boshqa shaharlarga yo‘naltirilgan samolyotlar: O‘nlab xalqaro va ichki yo‘nalishdagi yo‘lovchi samolyotlari zaxira aerodromlariga (Nijniy Novgorod, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarga) qaytarildi yoki uchish zallarida ushlab turildi.

Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi

Dunyo bo‘ylab eng ko‘p kuzatilgan reys

Prezident samolyoti bilan bog‘liq noodatiy vaziyat bir zumda butun jahon ommaviy axborot vositalari va internet foydalanuvchilari diqqatini tortdi:

  • Flightradar24 da top-3 lik: 5 000 dan ortiq foydalanuvchi real vaqt rejimida bir vaqtning o‘zida Putinning borti va unga hamroh bo‘lgan maxsus samolyot trayektoriyasini onlayn kuzatib bordi;

  • Global trend: Ushbu reys qisqa fursat ichida dunyo bo‘yicha eng ko‘p kuzatilgan uchta aviaparvozlar qatoriga kirdi.

Xavfsizlik kuchlari va havo harakatini boshqarish xizmatining muvofiqlashgan harakatlaridan so‘ng, kech soat 20:00 lardan keyin maxsus bortlar xavfsiz tarzda poytaxt aeroportiga qo‘nishni amalga oshirdi.

Vladimir PutinMoska aeroportlaridron tahdidRSD229
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi10 sentabr 10:42Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladiPolsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi28 iyul 12:29Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsilotiMoskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsiloti28 iyul 10:00Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)6 sentabr 17:37Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)11 sentabr 16:26Ukraina hududlariga tungi ballistik raketa va dron hujumlari: qurbonlar borUkraina hududlariga tungi ballistik raketa va dron hujumlari: qurbonlar bor22 avgust 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi