Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya prezidenti Vladimir Putinning samolyoti dron hujumi xavfi sababli Moskvaga qo‘nish uchun uch soat kutishga majbur bo‘ldi.
- «RSD229» reysi dastlabki rejalashtirilgan vaqt 17:08 dan kechikib, soat 20:03 da qo‘ndi.
- Bu holat sabab o‘nlab yo‘lovchi samolyotlari ham boshqa aeroportlarga yo‘naltirildi yoki kechiktirildi.
- Putinning samolyoti parvozi Flightradar24 da dunyo bo‘yicha eng ko‘p kuzatilgan uchta reys qatoriga kirdi.
Rossiya poytaxti Moskva osmonida xavfsizlik bilan bog‘liq favqulodda holat yuz berdi. Turkmanistonda bo‘lib o‘tgan xalqaro forum va tadbirlardan so‘ng ortga qaytayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning maxsus samolyoti uchuvchisiz uchar qurilmalar (dron) tahdidi tufayli Moskvaga rejadagi vaqtda qo‘na olmadi.
«Rossiya» maxsus parvoz otryadiga tegishli bo‘lgan prezident layneri poytaxt aeroportlaridagi keskin cheklovlar sababli Moskva viloyati ustida qariyb 3 soat davomida kutish hududida aylanishga majbur bo‘ldi.
Rejadan 3 soatlik kechikish: Ko‘kdagi dramatik daqiqalar
Flightradar24 global aviaparvozlar monitoringi ma’lumotlariga ko‘ra, parvoz jadvalida jiddiy o‘zgarishlar qayd etildi:
Kutilmagan uzilish: Turkmanboshi shahridan havoga ko‘tarilgan «RSD229» maxsus reysi (Il-96-300PU layneri) dastur bo‘yicha «Vnukovo» xalqaro aeroportiga soat 17:08 da qo‘nishi lozim edi;
Osmondagi aylanalar: Moskva ustidagi xavfsizlik tahdidlari sababli qo‘nish vaqti avval 18:03 ga, keyin esa soat 20:03 gacha surildi. Samolyot umumiy hisobda besh soatdan ortiq havoda bo‘lib, asosiy vaqtini Moskva viloyati (xususan Shatura va Kolomna atrofi) osmonida doiralar chizib o‘tkazdi;
Ikkinchi bort ham kutishda: Prezident eskortiga kiruvchi va Tu-204 samolyotida bajarilgan «RSD708» raqamli boshqa bir maxsus hukumat reysi ham aynan shunday xavfsiz kutish zonasida uzoq vaqt turib qolgan.
Moskva aeroportlarida «Kovyor» va ommaviy cheklovlar
Poytaxt havo hududida qayd etilgan dron xavfi butun fuqarolik aviatsiyasi tizimiga ta’sir ko‘rsatdi:
Reyslar kechiktirildi: Vnukovo, Domodedovo va Jukovskiy aeroportlarida parvozlar xavfsizligini ta’minlash maqsadida vaqtinchalik cheklovlar («Kovyor» rejasi) joriy etildi;
Boshqa shaharlarga yo‘naltirilgan samolyotlar: O‘nlab xalqaro va ichki yo‘nalishdagi yo‘lovchi samolyotlari zaxira aerodromlariga (Nijniy Novgorod, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarga) qaytarildi yoki uchish zallarida ushlab turildi.
Dunyo bo‘ylab eng ko‘p kuzatilgan reys
Prezident samolyoti bilan bog‘liq noodatiy vaziyat bir zumda butun jahon ommaviy axborot vositalari va internet foydalanuvchilari diqqatini tortdi:
Flightradar24 da top-3 lik: 5 000 dan ortiq foydalanuvchi real vaqt rejimida bir vaqtning o‘zida Putinning borti va unga hamroh bo‘lgan maxsus samolyot trayektoriyasini onlayn kuzatib bordi;
Global trend: Ushbu reys qisqa fursat ichida dunyo bo‘yicha eng ko‘p kuzatilgan uchta aviaparvozlar qatoriga kirdi.
Xavfsizlik kuchlari va havo harakatini boshqarish xizmatining muvofiqlashgan harakatlaridan so‘ng, kech soat 20:00 lardan keyin maxsus bortlar xavfsiz tarzda poytaxt aeroportiga qo‘nishni amalga oshirdi.
Izohlar 0
…