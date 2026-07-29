Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildi
Elektr avtomobillar ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchisi boʻlgan Tesla kompaniyasi kelgusi yillar uchun barqaror va ekologik toza energiya manbasini kafolatlab qoʻydi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya AQShning Arizona shtatida barpo etilayotgan ulkan Sterling loyihasining 90 foiz elektr energiyasini xarid qilish boʻyicha uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yirik energetika majmuasi umumiy quvvati 509 megavattni tashkil etuvchi quyosh elektr stansiyasi hamda 360 megavattli akkumulyator tizimini oʻz ichiga oladi. Hozirda qurilish ishlari olib borilayotgan ushbu obyektni 2028-yilda toʻliq foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Tomonlar bitimning moliyaviy tafsilotlarini ochiqlamagan.
Yashil energiya va saqlash texnologiyalariLoyihani amalga oshirayotgan ContourGlobal kompaniyasi ishlab chiqariladigan quvvatning qolgan 10 foizini ochiq energiya bozorida mustaqil ravishda sotishni rejalashtirmoqda. Garchi shartnomaning aniq amal qilish muddati rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, energetika bozoridagi bunday turdagi kelishuvlar odatda 10-15 yilga moʻljallanadi. Bu esa Tesla kompaniyasiga 2030-yillarning oxirigacha kafolatlangan qayta tiklanuvchi energiya taʼminotini taqdim etadi.
KontourGlobal kompaniyasiga egalik qiluvchi KKR investitsiya fondi uchun Sterling loyihasi portfelidagi eng yirik qayta tiklanuvchi energetika obyekti hisoblanadi. Mazkur majmua 2024-yilning soʻnggi choragida sotib olingan boʻlib, uning ahamiyati butun mintaqa uchun yuqori baholanmoqda.
Tarmoqqa integratsiya va istiqbollarYangi elektr stansiyasi Western Area Power Administration tarmogʻiga ulanadi. Bu nafaqat Arizona shtati isteʼmolchilarini, balki qoʻshni Kaliforniya energiya bozorini ham barqaror tok bilan taʼminlash imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, infratuzilmaning muhim qismi bu zamonaviy saqlash tizimidir.
Energiyani saqlash tizimi toʻrt soatlik uzluksiz ishlashga moʻljallangan boʻlib, taxminan 1440 megavatt-soat quvvatni toʻplash imkoniyatiga ega. Ushbu texnologiya quyosh botganidan keyin ham yashil energiyani umumiy tarmoqqa uzluksiz uzatib turishni kafolatlaydi, bu esa Tesla kabi global texnologiya gigantlari uchun ekologik barqarorlikni taʼminlashda muhim qadamdir.
…