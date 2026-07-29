Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildi

·0·Texno
Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildi

Elektr avtomobillar ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchisi boʻlgan Tesla kompaniyasi kelgusi yillar uchun barqaror va ekologik toza energiya manbasini kafolatlab qoʻydi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya AQShning Arizona shtatida barpo etilayotgan ulkan Sterling loyihasining 90 foiz elektr energiyasini xarid qilish boʻyicha uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yirik energetika majmuasi umumiy quvvati 509 megavattni tashkil etuvchi quyosh elektr stansiyasi hamda 360 megavattli akkumulyator tizimini oʻz ichiga oladi. Hozirda qurilish ishlari olib borilayotgan ushbu obyektni 2028-yilda toʻliq foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Tomonlar bitimning moliyaviy tafsilotlarini ochiqlamagan.

Yashil energiya va saqlash texnologiyalari

Loyihani amalga oshirayotgan ContourGlobal kompaniyasi ishlab chiqariladigan quvvatning qolgan 10 foizini ochiq energiya bozorida mustaqil ravishda sotishni rejalashtirmoqda. Garchi shartnomaning aniq amal qilish muddati rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, energetika bozoridagi bunday turdagi kelishuvlar odatda 10-15 yilga moʻljallanadi. Bu esa Tesla kompaniyasiga 2030-yillarning oxirigacha kafolatlangan qayta tiklanuvchi energiya taʼminotini taqdim etadi.

KontourGlobal kompaniyasiga egalik qiluvchi KKR investitsiya fondi uchun Sterling loyihasi portfelidagi eng yirik qayta tiklanuvchi energetika obyekti hisoblanadi. Mazkur majmua 2024-yilning soʻnggi choragida sotib olingan boʻlib, uning ahamiyati butun mintaqa uchun yuqori baholanmoqda.

Tarmoqqa integratsiya va istiqbollar

Yangi elektr stansiyasi Western Area Power Administration tarmogʻiga ulanadi. Bu nafaqat Arizona shtati isteʼmolchilarini, balki qoʻshni Kaliforniya energiya bozorini ham barqaror tok bilan taʼminlash imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, infratuzilmaning muhim qismi bu zamonaviy saqlash tizimidir.

Energiyani saqlash tizimi toʻrt soatlik uzluksiz ishlashga moʻljallangan boʻlib, taxminan 1440 megavatt-soat quvvatni toʻplash imkoniyatiga ega. Ushbu texnologiya quyosh botganidan keyin ham yashil energiyani umumiy tarmoqqa uzluksiz uzatib turishni kafolatlaydi, bu esa Tesla kabi global texnologiya gigantlari uchun ekologik barqarorlikni taʼminlashda muhim qadamdir.

TeslaQuyosh energiyasiContourGlobalYashil energiyaArizona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51Li Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdiLi Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdiBugun, 13:29Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiXitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 12:59SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob