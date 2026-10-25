Rossiyada erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdi

·79·Dunyo
Rossiyada erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdi

Rossiyaning Sterlitamak shahrida shifokorlar uzoq vaqt davomida yo‘tal bilan qiynalib kelgan erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdi.

Erkak muntazam yo‘talishiga qaramay, dastlab buni shamollash yoki yosh bilan bog‘liq holat deb o‘ylagan. Biroq vaqt o‘tishi bilan ahvoli yomonlashib, tibbiy yordamga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Tekshiruvlar davomida uning nafas yo‘liga tish protezi tushib, bronxlardan birida tiqilib qolgani aniqlangan. Ma’lum bo‘lishicha, erkak taxminan ikki yil avval uxlayotgan paytida protezini yutib yuborgan, ammo buni sezmagan.

Shifokorlar jarrohlik amaliyoti yordamida begona jismni nafas yo‘lidan muvaffaqiyatli olib tashlashgan. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi ekani, uning hayotiga xavf yo‘qligi ma’lum qilindi.

Mazkur holat uzoq davom etadigan yo‘talni e’tiborsiz qoldirmaslik kerakligini yana bir bor ko‘rsatadi. Bunday alomatlar kuzatilganda, sababini aniqlash uchun shifokorga murojaat qilish muhim.

Sterlitamaktish protezibronxoskopiyatibbiy holat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkak ikki yil davomida bronxida tilla tishli protez bilan yashadiErkak ikki yil davomida bronxida tilla tishli protez bilan yashadiBugun 15:13Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildi8 sentabr 18:54Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiKecha 00:07Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildiUch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi14 oktabr 18:18Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiTurkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi6 sentabr 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi