Xitoyda tirbandlikda turgan avtomobil ustiga ulkan xarsang qulab tushdi
Xitoyning Sichuan provinsiyasida yuz bergan noodatiy hodisa yo‘l harakati ishtirokchilarini hayratda qoldirdi. Tirbandlikda harakatsiz turgan avtomobil ustiga tog‘ yonbag‘ridan ulkan tosh qulab tushdi. Shunga qaramay, mashina ichidagi odamlar jiddiy jarohatlarsiz qutulib qolgan.
Voqea 14 noyabr kuni sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, Peugeot 308 rusumli sedan tirbandlik sabab yo‘lda to‘xtab turgan paytda tog‘dan uzilgan katta xarsang uning orqa qismiga kelib urilgan. Kuchli zarba avtomobilga jiddiy shikast yetkazgan.
Hodisaning eng e’tiborli jihati shundaki, haydovchi vaziyatdan tezda chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Tosh mashinaga kelib tushganidan so‘ng u gazni bosib, boshqa qatorga o‘tgan va voqea joyidan uzoqlashgan.
Bundan tashqari, tosh qulashidan bir necha soniya oldin avtomobil oldida bir ayol turgan. U xavfni o‘z vaqtida sezib, ulkan xarsang pastga qulashidan avval xavfsiz joyga qochishga ulgurgan.
Hodisa oqibatida avtomobildagilardan hech kim jabrlanmagani aytilmoqda. Bir necha soniyalik farq va haydovchining tezkor harakati katta fojianing oldini olgan bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…