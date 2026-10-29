Keniyada qurilayotgan ko‘p qavatli bino qulab, vayronalar savdo joylarini bosib qoldi

·61·Dunyo
Keniyada qurilayotgan ko‘p qavatli bino qulab, vayronalar savdo joylarini bosib qoldi

Keniya poytaxti Nayrobida qurilish ishlari davom etayotgan ko‘p qavatli bino to‘satdan qulab tushdi. Hodisa oqibatida bino parchalari pastki qavatda joylashgan savdo va tijorat obyektlarini bosib qolgan. Vayronalar ostida odamlar qolib ketgan bo‘lishi mumkin.

Dastlabki xabarlarga ko‘ra, voqea sodir bo‘lgan vaqtda ko‘plab aholi juma namoziga ketgan bo‘lgan. Shu sababli bino qulab tushgan paytda hududda odamlar soni kamroq bo‘lgani va bu ehtimoliy qurbonlar soni ortib ketishining oldini olgan bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Vayron bo‘lgan ko‘p qavatli bino qoldiqlari yonida qutqaruvchi turibdi.

Hozircha hodisa oqibatida jabrlanganlar yoki halok bo‘lganlar soni haqida aniq ma’lumot berilmagan. Vayronalar ostida qolib ketgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan odamlar taqdiri ham noma’lum.

Hodisaning kelib chiqish sabablari va bino konstruksiyasida qanday kamchiliklar bo‘lgani haqida hozircha batafsil ma’lumot yo‘q.

NayrobiKeniyabino qulashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nayrobida 18 qavatli bino qulab tushdi, vayronalar ostida omon qolganlar qidirilmoqdaNayrobida 18 qavatli bino qulab tushdi, vayronalar ostida omon qolganlar qidirilmoqda23 oktabr 22:44Keniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradiKeniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradi3 oktabr 16:57ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdi11 sentabr 17:33Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi21 avgust 08:07Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiMarokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti5 iyul 10:08Microsoft Keniyadagi yirik maʼlumotlar markazi qurilishini toʻxtatdiMicrosoft Keniyadagi yirik maʼlumotlar markazi qurilishini toʻxtatdi11 may 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda