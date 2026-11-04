Xitoy pandalar yashaydigan o‘rmonlarni tiklashga katta e’tibor qaratmoqda

·58·Dunyo
Xitoy pandalar yashaydigan o‘rmonlarni tiklashga katta e’tibor qaratmoqda

Xitoyda maxsus parvarish ostida saqlanayotgan pandalar soni 830 taga yetdi. Shu bilan birga, ularning genetik xilma-xilligi ham ortib bormoqda. Bu haqda 3 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan Global Panda Partners 2026 konferensiyasida ma’lum qilindi.

So‘nggi yillarda pandalarning yashash hududlarini o‘zaro bog‘lash maqsadida maxsus ekologik koridorlar tashkil etildi. Ular avval bir-biridan ajralib qolgan 13 ta pandaning umumiy populyatsiyaga qo‘shilishiga yordam berdi. Tadqiqotchilar ushbu yo‘laklarda pandalar va boshqa hayvonlarning 150 dan ortiq harakatlanish holatini qayd etgan. Bu esa hayvonlarning turli hududlar o‘rtasida ko‘chishi va juft topishini osonlashtirgan.

Panda Xitoyning milliy ramzlaridan biri bo‘lib, biologik xilma-xillikni asrash timsoli sifatida ham e’tirof etiladi. 2026 yilda mamlakatda pandalarni muhofaza qilishga qaratilgan milliy park tashkil etilganiga besh yil to‘ldi. Ushbu davrda qo‘riqlanadigan hududda tabiatni asrash borasida muayyan natijalarga erishildi.

Parkning Sichuan viloyatidagi qismi 19,3 ming kvadrat kilometrga yaqin maydonni egallaydi. Bu umumiy hududning qariyb 90 foiziga teng. Mazkur qismda 1 227 ta yovvoyi panda yashaydi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi besh yil davomida 22,6 ming gektardan ortiq panda yashash muhiti qayta tiklangan.

Shuningdek, milliy park hududida tabiatga zarar yetkazuvchi faoliyat ustidan nazorat kuchaytirildi. Natijada 200 ta konchilik litsenziyasi bekor qilindi. Yopilishi belgilangan 281 ta kichik gidroelektrostansiyadan 270 tasi faoliyatini to‘xtatdi.

XitoyPandalarGlobal Panda Partners 2026Sichuan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada qariyb 90 yildan beri ilmiy manbalarda qayd etilmagan zaharli primat topildiIndoneziyada qariyb 90 yildan beri ilmiy manbalarda qayd etilmagan zaharli primat topildi2 noyabr 00:23Tutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildiTutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildi19 iyul 12:47Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildiUch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi14 oktabr 18:18Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...2 sentabr 15:31Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!30 iyul 02:56Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)25 iyul 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi