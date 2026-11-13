BAAda 23 ta mashina ishtirokida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi (video)

2 daqiqa o'qish22
BAAda 23 ta mashina ishtirokida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi (video)

Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra amirligida mamlakat jamoatchiligini larzaga keltirgan mislsiz yirik yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. BAA Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, 23 ta transport vositasi to‘qnashib ketgan fojia oqibatida 14 kishi halok bo‘ldi va 30 kishi turli darajada tan jarohatlari oldi.

Hodisa qachon va qanday sodir bo‘ldi?

Dahshatli avariya 11 noyabr kuni yarim tunga yaqin Fujayra shahriga kiraverishdagi serqatnov Shayx Xalifa bin Zoid yo‘lida sodir bo‘lgan. Dastlabki tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, og‘ir yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, boshqa avtomobilga kelib urilgan va yo‘lda ag‘darilib ketgan.

Shundan so‘ng tirbandlik sababli sekin harakatlanayotgan yoki to‘xtab turgan boshqa qator mashinalar ham katta tezlikda to‘qnashuvlar markaziga kelib qolgan. To‘qnashuv kuchi shunchalik yuqori bo‘lganki, yuk mashinasida kuchli yong‘in kelib chiqqan va olov zudlik bilan yaqin atrofdagi bir nechta boshqa transport vositalariga ham o‘tgan. Halokat oqibatida jami 18 ta yengil avtomobil va 5 ta yuk mashinasi jiddiy shikastlangan.

YTHning asosiy tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Sodir bo‘lgan vaqt va joy

11 noyabr yarim tuni, Fujayra shahri, Shayx Xalifa yo‘li

Ishtirok etgan transportlar

Jami 23 ta (18 ta yengil avtomobil va 5 ta yuk mashinasi)

Qurbonlar va jarohatlar

14 kishi halok bo‘lgan, 30 kishi jarohatlangan

Asosiy omil

Yuk mashinasining boshqaruvni yo‘qotishi va kuchli yong‘in

Qurbonlar va jabrlanganlarning shaxsi

Fojia qurbonlari orasida BAA fuqarolari bilan bir qatorda turli xorijiy davlatlar fuqarolari ham borligi aniqlangan. Jumladan, halok bo‘lganlar orasida Hindiston fuqarolari ham borligi ma’lum qilinib, ayrim jasadlarning shaxsini aniqlash uchun maxsus DNK ekspertizasi o‘tkazilmoqda.

Shifoxonalarga yotqizilgan 30 nafar jabrlanganlardan 15 nafariga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilib, uylariga ruxsat berilgan. Qolgan 15 nafar bemor esa shifokorlarning qat’iy nazorati ostida davolanmoqda. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, jabrlanganlar orasida BAA, Ummon, Hindiston, Braziliya, Pokiston, Iordaniya va Misr fuqarolari bor.

Hozirda Fujayra politsiyasi va maxsus tergov guruhlari tomonidan mazkur yirik fojianing kelib chiqish sabablarini aniqlash bo‘yicha keng ko‘lamli tergov harakatlari olib borilmoqda.

Sizningcha, bu kabi yirik trassalarda yuk mashinalarining harakat xavfsizligini oshirish va kutilmagan avariyalarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari