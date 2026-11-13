BAAda 23 ta mashina ishtirokida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi (video)
Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra amirligida mamlakat jamoatchiligini larzaga keltirgan mislsiz yirik yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. BAA Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, 23 ta transport vositasi to‘qnashib ketgan fojia oqibatida 14 kishi halok bo‘ldi va 30 kishi turli darajada tan jarohatlari oldi.
Hodisa qachon va qanday sodir bo‘ldi?
Dahshatli avariya 11 noyabr kuni yarim tunga yaqin Fujayra shahriga kiraverishdagi serqatnov Shayx Xalifa bin Zoid yo‘lida sodir bo‘lgan. Dastlabki tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, og‘ir yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, boshqa avtomobilga kelib urilgan va yo‘lda ag‘darilib ketgan.
Shundan so‘ng tirbandlik sababli sekin harakatlanayotgan yoki to‘xtab turgan boshqa qator mashinalar ham katta tezlikda to‘qnashuvlar markaziga kelib qolgan. To‘qnashuv kuchi shunchalik yuqori bo‘lganki, yuk mashinasida kuchli yong‘in kelib chiqqan va olov zudlik bilan yaqin atrofdagi bir nechta boshqa transport vositalariga ham o‘tgan. Halokat oqibatida jami 18 ta yengil avtomobil va 5 ta yuk mashinasi jiddiy shikastlangan.
YTHning asosiy tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Sodir bo‘lgan vaqt va joy
11 noyabr yarim tuni, Fujayra shahri, Shayx Xalifa yo‘li
Ishtirok etgan transportlar
Jami 23 ta (18 ta yengil avtomobil va 5 ta yuk mashinasi)
Qurbonlar va jarohatlar
14 kishi halok bo‘lgan, 30 kishi jarohatlangan
Asosiy omil
Yuk mashinasining boshqaruvni yo‘qotishi va kuchli yong‘in
Qurbonlar va jabrlanganlarning shaxsi
Fojia qurbonlari orasida BAA fuqarolari bilan bir qatorda turli xorijiy davlatlar fuqarolari ham borligi aniqlangan. Jumladan, halok bo‘lganlar orasida Hindiston fuqarolari ham borligi ma’lum qilinib, ayrim jasadlarning shaxsini aniqlash uchun maxsus DNK ekspertizasi o‘tkazilmoqda.
Shifoxonalarga yotqizilgan 30 nafar jabrlanganlardan 15 nafariga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilib, uylariga ruxsat berilgan. Qolgan 15 nafar bemor esa shifokorlarning qat’iy nazorati ostida davolanmoqda. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, jabrlanganlar orasida BAA, Ummon, Hindiston, Braziliya, Pokiston, Iordaniya va Misr fuqarolari bor.
Hozirda Fujayra politsiyasi va maxsus tergov guruhlari tomonidan mazkur yirik fojianing kelib chiqish sabablarini aniqlash bo‘yicha keng ko‘lamli tergov harakatlari olib borilmoqda.
Sizningcha, bu kabi yirik trassalarda yuk mashinalarining harakat xavfsizligini oshirish va kutilmagan avariyalarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…