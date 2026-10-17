Rim papasi o‘pkasidagi o‘sma operatsiyasidan so‘ng bugun shifoxonadan chiqishi kutilmoqda

·57·Dunyo
Rim papasi o‘pkasidagi o‘sma operatsiyasidan so‘ng bugun shifoxonadan chiqishi kutilmoqda

Rim papasi Lev XIV o‘ng o‘pkasining bir qismini olib tashlash bo‘yicha operatsiyadan keyin shifoxonadan chiqishga ruxsat oldi. U bugun, 17 oktyabr kuni Rimdagi Jemelli shifoxonasidan Vatikanga qaytishi ma’lum qilindi. Bu haqda Vatikan matbuot xizmatiga tayanib, Euronews xabar berdi.

71 yoshli pontifik 13 oktyabr kuni o‘ng o‘pkasidagi saraton o‘smasini olib tashlash uchun operatsiya qilinganidan buyon shifoxonada davolanayotgan edi.

Shifokorlar 17 oktyabr kuni o‘tkazilgan qon tahlillari va ko‘krak qafasi rentgen tekshiruvi natijalarini baholab, uning klinik holati shifoxonadan chiqish uchun yetarli darajada yaxshilanganini tasdiqlagan.

Vatikan matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, Lev XIV shanba kuni tushdan keyin shifoxonani tark etib, Vatikanga qaytadi. Yakshanba kuni esa u papa qarorgohi derazasidan turib, an’anaviy «Anjelus» ibodatini o‘qishi rejalashtirilgan.

Avvalroq, operatsiya davomida papaning o‘ng o‘pkasining pastki bo‘lagi olib tashlangani ma’lum qilingan edi. Tekshiruvlar natijasida unda o‘pka adenokarsinomasi — o‘pka saratonining bir turi aniqlangan.

Operatsiya taxminan 90 daqiqa davom etgan va asoratlarsiz yakunlangan. 15 oktyabr kuni o‘tkazilgan rentgen tekshiruvi operatsiya qilingan o‘pkaning tiklanishi yaxshi kechayotganini ko‘rsatgan. Shifokorlar papaning operatsiyadan keyingi tiklanish jarayoni reja bo‘yicha davom etayotganini bildirgan.

Lev XIVVatikanupka operatsiyasiupka adenokarsinomasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadiRim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadi12 oktabr 23:10Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildi17 sentabr 21:55Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiVatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi8 avgust 10:29Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiRim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandi12 iyun 22:25Anthropic sunʼiy intellektni tartibga solishda Vatikandan yordam soʻradiAnthropic sunʼiy intellektni tartibga solishda Vatikandan yordam soʻradi26 may 03:24Rim papasi sunʼiy intellektning harbiy maqsadlarda ishlatilishiga qarshi chiqdiRim papasi sunʼiy intellektning harbiy maqsadlarda ishlatilishiga qarshi chiqdi20 may 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi