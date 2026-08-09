Markaziy Osiyoda yashash uchun qaysi davlat eng qulay?
O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinni egallab, Global Relocation Index reytingida 59,9 ball bilan 110-o‘rinda qayd etildi. Qozog‘iston 62,9 ball bilan 77-o‘rinni egallagan bo‘lsa, Qirg‘iziston 118-o‘rin, Tojikiston 137-o‘rin va Turkmaniston 155-o‘rindan joy oldi. O‘zbekiston moliyaviy imkoniyatlar bo‘yicha 73 ball, xavfsizlik bo‘yicha 63 ball, yashash sifati bo‘yicha 57 ball va moslashish bo‘yicha 44 ball to‘pladi.
O‘zbekiston joriy yilda yashash uchun eng qulay mamlakatlar reytingidan joy olib, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinni egalladi. Bu haqda “Rumavi” tomonidan tuzilgan Global Relocation Index reytingida ma’lum qilingan.
Mazkur xalqaro reytingda dunyoning 192 ta davlati tahlil qilingan. Unda mamlakatlarda yashash, ishlash va yangi muhitga ko‘chib o‘tish uchun qay darajada qulay sharoitlar mavjudligi baholangan.
Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog‘iston 62,9 ball bilan 77-o‘rinda qayd etilib, mintaqada birinchi bo‘lgan. O‘zbekiston esa 59,9 ball bilan 110-o‘rinni egallagan.
Qolgan davlatlar quyidagicha joylashgan:
Qirg‘iziston — 118-o‘rin;
Tojikiston — 137-o‘rin;
Turkmaniston — 155-o‘rin.
O‘zbekiston qaysi mezonlarda yuqori baholangan?
Reyting mamlakatlarni asosan moliyaviy imkoniyatlar, yashash sifati, xavfsizlik va yangi muhitga moslashish kabi to‘rtta muhim mezon asosida baholagan.
O‘zbekiston ushbu yo‘nalishlarda turlicha natija ko‘rsatgan. Mamlakat moliyaviy imkoniyatlar bo‘yicha 73 ball, xavfsizlik bo‘yicha 63 ball, yashash sifati bo‘yicha 57 ball va moslashish bo‘yicha 44 ball to‘plagan.
Bu ko‘rsatkichlar O‘zbekistonning ayniqsa moliyaviy imkoniyatlar va xavfsizlik jihatidan reytingda munosib natija qayd etganini ko‘rsatadi.
Dunyoda qaysi davlatlar yetakchi?
Jahon reytingida birinchi o‘rinni Estoniya egallagan. Keyingi o‘rinlarda Singapur, Malayziya, Portugaliya va Tayvan qayd etilgan.
Shu tariqa, kuchli beshlik quyidagicha ko‘rinish olgan:
Estoniya;
Singapur;
Malayziya;
Portugaliya;
Tayvan.
Reytingning eng quyi pog‘onalaridan esa Afg‘oniston, Yaman, Janubiy Sudan, Niger va Chad joy olgan.
Ma’lum qilinishicha, Global Relocation Index reytingi insonlar uchun yashash yoki boshqa mamlakatga ko‘chib o‘tish nuqtayi nazaridan eng qulay davlatlarni aniqlash maqsadida shakllantirilgan.
…