Markaziy Osiyoda yashash uchun qaysi davlat eng qulay?

·146·Dunyo
Markaziy Osiyoda yashash uchun qaysi davlat eng qulay?
Qisqacha

O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinni egallab, Global Relocation Index reytingida 59,9 ball bilan 110-o‘rinda qayd etildi. Qozog‘iston 62,9 ball bilan 77-o‘rinni egallagan bo‘lsa, Qirg‘iziston 118-o‘rin, Tojikiston 137-o‘rin va Turkmaniston 155-o‘rindan joy oldi. O‘zbekiston moliyaviy imkoniyatlar bo‘yicha 73 ball, xavfsizlik bo‘yicha 63 ball, yashash sifati bo‘yicha 57 ball va moslashish bo‘yicha 44 ball to‘pladi.

O‘zbekiston joriy yilda yashash uchun eng qulay mamlakatlar reytingidan joy olib, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinni egalladi. Bu haqda “Rumavi” tomonidan tuzilgan Global Relocation Index reytingida ma’lum qilingan.

Mazkur xalqaro reytingda dunyoning 192 ta davlati tahlil qilingan. Unda mamlakatlarda yashash, ishlash va yangi muhitga ko‘chib o‘tish uchun qay darajada qulay sharoitlar mavjudligi baholangan.

Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog‘iston 62,9 ball bilan 77-o‘rinda qayd etilib, mintaqada birinchi bo‘lgan. O‘zbekiston esa 59,9 ball bilan 110-o‘rinni egallagan.

Qolgan davlatlar quyidagicha joylashgan:

  • Qirg‘iziston — 118-o‘rin;

  • Tojikiston — 137-o‘rin;

  • Turkmaniston — 155-o‘rin.

O‘zbekiston qaysi mezonlarda yuqori baholangan?

Reyting mamlakatlarni asosan moliyaviy imkoniyatlar, yashash sifati, xavfsizlik va yangi muhitga moslashish kabi to‘rtta muhim mezon asosida baholagan.

O‘zbekiston ushbu yo‘nalishlarda turlicha natija ko‘rsatgan. Mamlakat moliyaviy imkoniyatlar bo‘yicha 73 ball, xavfsizlik bo‘yicha 63 ball, yashash sifati bo‘yicha 57 ball va moslashish bo‘yicha 44 ball to‘plagan.

Bu ko‘rsatkichlar O‘zbekistonning ayniqsa moliyaviy imkoniyatlar va xavfsizlik jihatidan reytingda munosib natija qayd etganini ko‘rsatadi.

Dunyoda qaysi davlatlar yetakchi?

Jahon reytingida birinchi o‘rinni Estoniya egallagan. Keyingi o‘rinlarda Singapur, Malayziya, Portugaliya va Tayvan qayd etilgan.

Shu tariqa, kuchli beshlik quyidagicha ko‘rinish olgan:

  1. Estoniya;

  2. Singapur;

  3. Malayziya;

  4. Portugaliya;

  5. Tayvan.

Reytingning eng quyi pog‘onalaridan esa Afg‘oniston, Yaman, Janubiy Sudan, Niger va Chad joy olgan.

Ma’lum qilinishicha, Global Relocation Index reytingi insonlar uchun yashash yoki boshqa mamlakatga ko‘chib o‘tish nuqtayi nazaridan eng qulay davlatlarni aniqlash maqsadida shakllantirilgan.

O'zbekistonQozog'istonEstoniyaSingapurMalayziya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi