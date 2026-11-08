Sobiq «Miss Tailand» xayriya mablag‘lari mojarosi sabab hibsga olindi
Tailandning sobiq go‘zallik qirolichasi Boom Panadda Wongphudee xayriya xayriyalari bilan bog‘liq mojaro ortidan hibsga olindi. Uning o‘zi asos solgan xayriya tashkilotiga kelib tushgan mablag‘lardan maqsadsiz foydalanilgani haqidagi gumonlar yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
2000 yilda «Miss Tailand» unvonini qo‘lga kiritgan Wongphudee hozirda jamoatchilikni aldash, pul yuvish hamda Tailandning Kompyuter jinoyatlari to‘g‘risidagi qonunini buzish bilan bog‘liq uchta ayblovga duch kelmoqda. 50 yoshli aktrisa, teleboshlovchi va Do Good Organisation Foundation xayriya jamg‘armasi asoschisi politsiya tomonidan qo‘lga olingan.
Need To Know nashri xabariga ko‘ra, u 6 noyabr kuni Bangkokdagi Nawamin Road ko‘chasi yaqinida joylashgan turar-joy majmuasi oldida hibsga olingan. O‘sha paytda Wongphudee advokati Ekkasi Srisang, ya’ni Lawyer Phet bilan birga jurnalistlarga bayonot berishga tayyorlanayotgan edi. Ular turar-joy majmuasi tashqarisida yig‘ilib, unga nisbatan chiqarilgan ehtimoliy hibsga olish orderi haqidagi savollarga javob berishni rejalashtirgan. Biroq matbuot bilan muloqot boshlanmasidan avval politsiya uni qo‘lga olgan.
Tergovning asosiy yo‘nalishi Do Good Organisation Foundation jamg‘armasiga xayriya sifatida berilgan pullardan notijorat maqsadlarda foydalanilgani haqidagi da’volar bilan bog‘liq. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hozirda uning moliyaviy operatsiyalari va mol-mulkini tekshirmoqda. Shuningdek, ishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan yaqin kishilarining faoliyati ham nazorat ostiga olingan.
Wongphudee mahalliy jurnalistlarga bergan izohida qonun doirasidagi barcha jarayonlarda ishtirok etishga tayyorligini bildirgan. U: «Men huquqiy jarayondan o‘tishga tayyorman. Hammadan uzr so‘rayman. Hammadan kechirim so‘rayman», deya ta’kidlagan.
Mazkur ish doirasida politsiya gumonlarga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan to‘rtta manzilda tintuv o‘tkazgan. Ular qatoriga Bangkokdagi uning yashash xonadoni, turmush o‘rtog‘i Atip Anantawanga tegishli ko‘chmas mulk, xayriya jamg‘armasining binosi hamda poytaxtdagi yana bir inshoot kiradi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, tergovchilar taxminan 17 ta bank hisob raqamini o‘rganib chiqqan. Shuningdek, umumiy qiymati 2,2 million funt sterlingdan ortiq bo‘lgan aktivlar ham aniqlangan. Biroq hozircha ushbu mol-mulkning barchasi xayriya mablag‘lari hisobidan sotib olingan yoki olinmagani rasman tasdiqlanmagan.
Qayd etish joizki, sobiq «Miss Tailand» qariyb yigirma yil davomida insonparvarlik faoliyati bilan shug‘ullanib, xayriya ishlari orqali jamoatchilik orasida o‘ziga xos obro‘-e’tibor qozongan. Ayni paytda esa uning nomi xayriya mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq jiddiy tergov ishi markazida turibdi.
Izohlar 0
…