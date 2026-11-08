Sobiq «Miss Tailand» xayriya mablag‘lari mojarosi sabab hibsga olindi

·29·Dunyo
Sobiq «Miss Tailand» xayriya mablag‘lari mojarosi sabab hibsga olindi

Tailandning sobiq go‘zallik qirolichasi Boom Panadda Wongphudee xayriya xayriyalari bilan bog‘liq mojaro ortidan hibsga olindi. Uning o‘zi asos solgan xayriya tashkilotiga kelib tushgan mablag‘lardan maqsadsiz foydalanilgani haqidagi gumonlar yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

2000 yilda «Miss Tailand» unvonini qo‘lga kiritgan Wongphudee hozirda jamoatchilikni aldash, pul yuvish hamda Tailandning Kompyuter jinoyatlari to‘g‘risidagi qonunini buzish bilan bog‘liq uchta ayblovga duch kelmoqda. 50 yoshli aktrisa, teleboshlovchi va Do Good Organisation Foundation xayriya jamg‘armasi asoschisi politsiya tomonidan qo‘lga olingan.

Need To Know nashri xabariga ko‘ra, u 6 noyabr kuni Bangkokdagi Nawamin Road ko‘chasi yaqinida joylashgan turar-joy majmuasi oldida hibsga olingan. O‘sha paytda Wongphudee advokati Ekkasi Srisang, ya’ni Lawyer Phet bilan birga jurnalistlarga bayonot berishga tayyorlanayotgan edi. Ular turar-joy majmuasi tashqarisida yig‘ilib, unga nisbatan chiqarilgan ehtimoliy hibsga olish orderi haqidagi savollarga javob berishni rejalashtirgan. Biroq matbuot bilan muloqot boshlanmasidan avval politsiya uni qo‘lga olgan.

Tergovning asosiy yo‘nalishi Do Good Organisation Foundation jamg‘armasiga xayriya sifatida berilgan pullardan notijorat maqsadlarda foydalanilgani haqidagi da’volar bilan bog‘liq. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hozirda uning moliyaviy operatsiyalari va mol-mulkini tekshirmoqda. Shuningdek, ishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan yaqin kishilarining faoliyati ham nazorat ostiga olingan.

Wongphudee mahalliy jurnalistlarga bergan izohida qonun doirasidagi barcha jarayonlarda ishtirok etishga tayyorligini bildirgan. U: «Men huquqiy jarayondan o‘tishga tayyorman. Hammadan uzr so‘rayman. Hammadan kechirim so‘rayman», deya ta’kidlagan.

Mazkur ish doirasida politsiya gumonlarga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan to‘rtta manzilda tintuv o‘tkazgan. Ular qatoriga Bangkokdagi uning yashash xonadoni, turmush o‘rtog‘i Atip Anantawanga tegishli ko‘chmas mulk, xayriya jamg‘armasining binosi hamda poytaxtdagi yana bir inshoot kiradi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, tergovchilar taxminan 17 ta bank hisob raqamini o‘rganib chiqqan. Shuningdek, umumiy qiymati 2,2 million funt sterlingdan ortiq bo‘lgan aktivlar ham aniqlangan. Biroq hozircha ushbu mol-mulkning barchasi xayriya mablag‘lari hisobidan sotib olingan yoki olinmagani rasman tasdiqlanmagan.

Qayd etish joizki, sobiq «Miss Tailand» qariyb yigirma yil davomida insonparvarlik faoliyati bilan shug‘ullanib, xayriya ishlari orqali jamoatchilik orasida o‘ziga xos obro‘-e’tibor qozongan. Ayni paytda esa uning nomi xayriya mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq jiddiy tergov ishi markazida turibdi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30AQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildiAQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildi31 oktabr 07:19Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:0222 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi9 sentabr 14:31O‘zbekistonliklar uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz rejim: Rasmiy qaror kuchga kirdimi?O‘zbekistonliklar uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz rejim: Rasmiy qaror kuchga kirdimi?4 noyabr 14:12Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdi4 sentabr 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi