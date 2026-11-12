Protez qo‘l bilan skripka chalgan yapon ayoli Ginnes rekordini yangiladi

1 daqiqa o'qish55
Protez qo‘l bilan skripka chalgan yapon ayoli Ginnes rekordini yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyalik 42 yoshli Manami Ito protez qo‘l yordamida skripka chalgan dunyodagi birinchi musiqachi sifatida Ginnesning 2027 yilgi Rekordlar kitobiga kiritildi.
  • 2004 yilda avtohalokat oqibatida o‘ng qo‘lidan ayrilgan ayol uzoq yillik mashqlar va maxsus moslamalar yordamida musiqiy mahoratini qayta tikladi.

Yaponiyalik 42 yoshli Manami Ito og‘ir avtohalokat oqibatida o‘ng qo‘lidan ayrilgan bo‘lsa-da, sevimli mashg‘ulotidan voz kechmadi. U uzoq yillik mashqlar va maxsus protez yordamida yana sahnaga qaytib, protez qo‘l bilan skripka chalgan dunyodagi birinchi musiqachi sifatida Ginnesning 2027 yilgi Rekordlar kitobidan joy oldi.

Manami ushbu e’tirofga 2012 yil 5 avgust kuni Yaponiyaning Kobe shahrida tashkil etilgan tibbiy konferensiyadagi chiqishidan so‘ng sazovor bo‘lgan.

U bolaligidan skripka chalishga qiziqqan va ko‘p yillar davomida bu san’at bilan shug‘ullangan. Biroq 2004 yilda sodir bo‘lgan avtohalokat uning hayotini butunlay o‘zgartirdi. Ayol o‘ng qo‘lidan ayrildi va bir muddat sevimli mashg‘ulotidan uzoqlashishga majbur bo‘ldi. Shunga qaramay, oilasining qo‘llab-quvvatlashi va maxsus tayyorlangan protez yordamida yana musiqaga qaytishga qaror qildi.

Sahnaga qayta chiqish va avvalgi mahoratini tiklash uchun Manamiga bir necha yillik mashqlar kerak bo‘ldi. U skripka kamonchasini odatdagidek torlarga bosish imkoniga ega bo‘lmagani sababli, og‘irroq violonchel kamonchasidan foydalanishni boshladi. Bundan tashqari, uning og‘irligini oshirish uchun kamonchaga qo‘shimcha tosh ham mahkamlaydi.

Bionik protez qo‘lli ayol skripka chalmoqda.

Musiqachining tushuntirishicha, protezning o‘zi bilan skripkadan kerakli ovozni chiqarishning imkoni yo‘q. Shu bois u torlarning burchagini o‘zgartirish va ovoz balandligini boshqarishda butun tanasining harakatidan foydalanadi.

«Chap yelkamdan orqa tomonga o‘tkazilgan sim o‘ng kuragimning harakati orqali tortiladi. Protez bo‘g‘imlarining harakatlanishi esa uning uchiga mahkamlangan kamonchani harakatga keltiradi», — deb o‘zining noodatiy ijro usulini tushuntirdi Manami.

Uning eng e’tiborga molik chiqishlaridan biri 2021 yil avgust oyida bo‘lib o‘tgan. Manami Ito Tokio shahrida tashkil etilgan Paralimpiya o‘yinlarining ochilish marosimida skripka chalib, tomoshabinlar e’tiborini qozongan.

Bugungi kunda yapon musiqachisi o‘zining g‘ayrioddiy ijro uslubi va matonati bilan ko‘pchilikka namuna bo‘lib kelmoqda. Uning tarixi insonning qat’iyati va sevimli ishiga bo‘lgan mehri hatto eng qiyin to‘siqlarni ham yengib o‘tishga yordam berishini ko‘rsatadi.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari