Daromad va til muhim: Buyuk Britaniyada muhojirlar uchun yangi talablar joriy qilinmoqda

·65·Dunyo
Daromad va til muhim: Buyuk Britaniyada muhojirlar uchun yangi talablar joriy qilinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya hukumati xorijliklarning mamlakatda doimiy yashash huquqini qo‘lga kiritish jarayonini keskinlashtirib, Indefinite Leave to Remain maqomini olish uchun bazaviy muddatni 5 yildan 10 yilgacha oshirmoqda.
  • Ichki ishlar vaziri Shabana Mahmud ta’kidlaganidek, yangi qoidalarga ko‘ra, kutish muddati muhojirlarning yillik daromadi, qonunlarga rioya qilishi va jamiyatga integratsiyalashuv darajasiga qarab 3 yildan 30 yilgacha etib belgilandi.

Buyuk Britaniya hukumati mamlakat immigratsiya qonunchiligini tubdan o‘zgartiruvchi va qoidalarni keskinlashtiruvchi keng ko‘lamli islohotlar paketini e’lon qildi. Britaniya OAVlarining mamlakat Ichki ishlar vaziri Shabana Mahmudga tayanib xabar berishicha, endilikda xorijlik fuqarolar uchun doimiy yashash huquqini qo‘lga kiritish jarayoni sezilarli darajada qiyinlashadi.

Yangi rejaga ko‘ra, xorijliklarga Buyuk Britaniyada muddatsiz yashash, ishlash, o‘qish hamda davlat ijtimoiy nafaqalari va imtiyozli uy-joy olish imkonini beruvchi Indefinite Leave to Remain (ILR) maqomini olish uchun asosiy bazaviy muddat hozirgi 5 yildan 10 yilgacha oshirilishi taklif etilmoqda.

Yangi gradatsiya: Kim qancha yil kutishiga to‘g‘ri keladi?

Islohot doirasida kutish muddatlari muhojirlarning yillik rasmiy daromadi, qonunlarga rioya qilishi va mahalliy jamiyatga integratsiyalashuv darajasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lanadi:

  • 3 yil: Yillik rasmiy daromadi 125 ming funt sterlingdan oshadigan yuqori malakali va badavlat immigrantlar uchun;

  • 5 yil: Yiliga 50 ming funt sterlingdan ko‘proq maosh oluvchi mutaxassislar uchun;

  • 10 yil: Qonuniy asosda yashab, mehnat qilayotgan ko‘pchilik immigrantlar uchun bazaviy standart muddat;

  • 20 yilgacha: Viza tartibini buzganlar, belgilangan davlat nafaqalarini oluvchilar va ayrim maxsus toifalar uchun;

  • 30 yilgacha: Mamlakatga noqonuniy kirib kelgan, ishlamaydigan va o‘qimaydigan migrantlar uchun.

Til, tarix va soliqlar bo‘yicha yangi talablar

Shunchaki mamlakat hududida belgilangan muddat davomida yashashning o‘zi yetarli bo‘lmaydi. Nomzodlar qator majburiy sinovlardan o‘tishi shart:

  • Ingliz tilini mukammal bilish darajasini rasman tasdiqlash;

  • Buyuk Britaniya tarixi, madaniyati va davlat qonunchiligi bo‘yicha maxsus imtihonni topshirish;

  • Sudlanmaganlik, davlat oldida qarzdorlik yo‘qligi va barcha soliq talablariga to‘liq muvofiq kelish.

Reformadan ko‘zlangan maqsad va migratsiya statistikasi

Ichki ishlar vaziri Shabana Mahmudning ta’kidlashicha, ushbu cheklovlar immigrantlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash uchun sarflanadigan ulkan davlat xarajatlarini qisqartirish hamda tizimni britan soliq to‘lovchilari uchun adolatli qilishga xizmat qiladi.

Ma’lumot o‘rnida, 2021 yildan 2024 yilgacha bo‘lgan davrda Buyuk Britaniya aholisi migratsiya oqimi hisobiga qariyb 2,6 million kishiga ko‘paygan. Hozirda migratsiya sur’ati sezilarli darajada pasaymoqda: 2025 yilda sof migratsiya ko‘rsatkichi qariyb 117 ming kishini tashkil etib, o‘tgan yillarga qaraganda ikki baravar kamaydi. Biroq avvalgi yillarda kelgan ulkan to‘lqinning katta qismi amaldagi tartib bo‘yicha yaqinda doimiy yashash huquqini olish arafasida turgani sababli yangi qonunchilik tezlashtirilmoqda.

Buyuk BritaniyaImmigratsiya islohotiShabana MahmudIndefinite Leave to Remain
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiVladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildi10 sentabr 16:12Tojikiston bosh muftiysi Rossiyadagi muhojirlarga muhim chaqiriq bilan chiqdiTojikiston bosh muftiysi Rossiyadagi muhojirlarga muhim chaqiriq bilan chiqdi18 oktabr 21:36Britaniyada hukumat ogohlantirishidan so‘ng aholi hojatxona qog‘oziga yopirildiBritaniyada hukumat ogohlantirishidan so‘ng aholi hojatxona qog‘oziga yopirildi30 oktabr 05:44Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi25 sentabr 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi