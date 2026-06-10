Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulot

·0·Foydali
Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulot

Yoz faslida organizm yuqori harorat, kuchli terlash va suv-tuz muvozanatidagi o‘zgarishlarga moslashadi. Shu bois bu davrda iste’mol qilinadigan oziq-ovqatlar nafaqat quvvat manbai bo‘lishi, balki organizmga mavsumiy zo‘riqishlarni yengilroq yengishga ham yordam berishi kerak.

Mutaxassislar ayrim mahsulotlar issiq kunlarda charchoq, chanqoq, shish va hazm bilan bog‘liq noqulayliklarni kuchaytirishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Avvalo, mayonezli va tayyor salatlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim. Olive, qisqichbaqali salatlar, shuningdek tuxum, kolbasa, baliq va mayonez qo‘shilgan taomlar issiq havoda tez buziladi va zaharlanish xavfini oshiradi. Ular o‘rniga limon sharbati yoki o‘simlik yog‘i qo‘shilgan sabzavotli salatlarni tanlash tavsiya etiladi.

Qovurilgan yog‘li go‘shtlar va fastfudlar esa og‘irlik hissi, uyquchanlik va oshqozon bezovtaligini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun yozgi dasturxonda sabzavotlar, ko‘katlar va yetarli miqdordagi suv bo‘lishi muhim.

Gazlangan va shirin ichimliklar ham yozgi mavsumda eng yaxshi tanlov hisoblanmaydi. Ulardagi yuqori shakar miqdori qondagi glyukozani keskin oshirib, keyinchalik charchoq va yana shirinlik istagini keltirib chiqaradi. Mutaxassislar oddiy suv, mineral suv yoki shakarsiz uy sharoitida tayyorlangan limonadni afzal ko‘rishni maslahat beradi.

Kremli tortlar, pirojniylar va qaymoqli desertlar ham issiqda tez ayniydigan mahsulotlar qatoriga kiradi. Bunday shirinliklar o‘rniga rezavor mevalar, yogurt, tvorog yoki uyda tayyorlangan mevali muzqaymoq iste’mol qilish maqsadga muvofiq.

Shuningdek, chips, tuzlangan baliq, kolbasa va dudlangan mahsulotlar kabi ortiqcha sho‘r taomlar chanqoq va shishlarni kuchaytiradi. Yoz faslida ratsionga yangi sabzavotlar, ko‘katlar, mevalar va yetarli miqdordagi suvni ko‘proq kiritish tavsiya etiladi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, yozda qat’iy parhez qilish shart emas. Biroq tez buziladigan, hazmni og‘irlashtiradigan va organizmda suv ushlanib qolishiga sabab bo‘ladigan mahsulotlar miqdorini kamaytirish sog‘liq uchun foydali hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiEyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiKecha, 16:19Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqdaOlimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda06.06, 15:46O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘liO‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li05.06, 17:51Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqdaSmartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda03.06, 08:19Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...02.06, 13:38AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?28.05, 09:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega bolalar ko‘proq rasm chizishi kerak?
Nega bolalar ko‘proq rasm chizishi kerak?
Qulupnayni muntazam yeyish sog‘liqni qanday o‘zgartiradi?
Qulupnayni muntazam yeyish sog‘liqni qanday o‘zgartiradi?