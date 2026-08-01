Roberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdi
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi braziliyalik hujumchi Risharlisonning yozgi transfer oynasidan keyin ham jamoada qolishi borasida aniqlik yo'qligini ma'lum qildi. Asosiy muammo futbolchining Tottenxem loyihasiga sadoqati borasida ikkilanib turgani va uning kelajagi borasidagi signallari bir xil emasligida ekanligi ta'kidlandi.
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi braziliyalik hujumchi Risharlisonning yozgi transfer oynasidan keyin ham jamoada qolish-qolmasligi borasida noaniqlik mavjudligini tan oldi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Chelsi qarshi kechgan Sidney Superkubogi uchrashuvida so‘nggi daqiqalarda g‘alaba golini kiritib, o‘zining maydondagi qadrini yana bir bor isbotlagan bo‘lsa-da, uning Shimoliy London klubidagi kelajagi sir saqlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avstraliyadagi Accor stadionida bo‘lib o‘tgan o‘rtoqlik o‘yinidan so‘ng matbuot anjumanida qatnashgan italiyalik mutaxassis sobiq Everto o‘yinchisi atrofidagi vaziyat haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. De Zerbi yaqin haftalarda nima bo‘lishini aniq bilmasligini, biroq Risharlisonni ham futbolchi, ham inson sifatida juda qadrlashini alohida ta'kidladi.
Noaniqlik va futbolchining ikkilanishiAsosiy muammo Risharlisonning Tottenxem loyihasiga sadoqati borasidagi o‘zining ikkilanib turganida ekanligi ma'lum bo‘ldi. 2022-yilning yozida Everton safidan 50 million funt sterling hamda 10 million funt sterling miqdoridagi qo‘shimcha bonuslar evaziga kelib qo‘shilgan va 2024–25-yilgi mavsumda Yevropa ligasi chempionligini qo‘lga kiritishga o‘z hissasini qo‘shgan hujumchining taqdiri hozircha so‘roq ostida turibdi.
De Zerbidan futbolchi transfer qilishni aniq so‘raganmi yoki yo‘qmi deb so‘ralganda, u o‘yinchidan kelayotgan signallar bir xil emasligini tan oldi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, Risharlison ba'zida qolishni xohlashini, ba'zida esa ketishni istashini aytib, tushunmovchiliklar keltirib chiqarmoqda, ammo ular bu masalani albatta muhokama qilishadi.
Mavsumdagi qiyinchiliklar va muhim gollarO‘tgan mavsum Tottenxem uchun anchagina murakkab kechdi va jamoadagi beqarorlik tufayli mart oyining oxirida Igor Tudor o‘rniga bosh murabbiy etib tayinlangan Roberto De Zerbi qutqaruv missiyasini bajarib, jamoaga Premyer-ligada qolishga yordam berdi va mavsumni 17-o‘rinda yakunladi. Ana shu notinchliklarga qaramay, braziliyalik hujumchi mavsum davomida o‘z hisobiga 12 ta gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
De Zerbi joriy transfer bozorida bunday ishonchli gol muallifini topish qiyinligini yaxshi tushunadi. Uning fikricha, Risharlisonning ishchanligi va mashg‘ulotlarga jiddiy yondashuvi uni jamoa uchun o‘ta muhim o‘yinchiga aylantiradi, chunki u gollar urish yo‘lini yaxshi biladi.
Italiyalik murabbiy o‘yinchining maydondagi harakatlariga hech qanday e'tiroz yo‘qligini, jamoadoshlari, klub va murabbiylar shtabi uni har kuni jiddiy mehnat qilgani uchun yaxshi ko‘rishini qo‘shimcha qildi.
…