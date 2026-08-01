Roberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdi

·28·Sport
Roberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdi
Qisqacha

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi braziliyalik hujumchi Risharlisonning yozgi transfer oynasidan keyin ham jamoada qolishi borasida aniqlik yo'qligini ma'lum qildi. Asosiy muammo futbolchining Tottenxem loyihasiga sadoqati borasida ikkilanib turgani va uning kelajagi borasidagi signallari bir xil emasligida ekanligi ta'kidlandi.

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi braziliyalik hujumchi Risharlisonning yozgi transfer oynasidan keyin ham jamoada qolish-qolmasligi borasida noaniqlik mavjudligini tan oldi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Chelsi qarshi kechgan Sidney Superkubogi uchrashuvida so‘nggi daqiqalarda g‘alaba golini kiritib, o‘zining maydondagi qadrini yana bir bor isbotlagan bo‘lsa-da, uning Shimoliy London klubidagi kelajagi sir saqlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avstraliyadagi Accor stadionida bo‘lib o‘tgan o‘rtoqlik o‘yinidan so‘ng matbuot anjumanida qatnashgan italiyalik mutaxassis sobiq Everto o‘yinchisi atrofidagi vaziyat haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. De Zerbi yaqin haftalarda nima bo‘lishini aniq bilmasligini, biroq Risharlisonni ham futbolchi, ham inson sifatida juda qadrlashini alohida ta'kidladi.

Noaniqlik va futbolchining ikkilanishi

Asosiy muammo Risharlisonning Tottenxem loyihasiga sadoqati borasidagi o‘zining ikkilanib turganida ekanligi ma'lum bo‘ldi. 2022-yilning yozida Everton safidan 50 million funt sterling hamda 10 million funt sterling miqdoridagi qo‘shimcha bonuslar evaziga kelib qo‘shilgan va 2024–25-yilgi mavsumda Yevropa ligasi chempionligini qo‘lga kiritishga o‘z hissasini qo‘shgan hujumchining taqdiri hozircha so‘roq ostida turibdi.

De Zerbidan futbolchi transfer qilishni aniq so‘raganmi yoki yo‘qmi deb so‘ralganda, u o‘yinchidan kelayotgan signallar bir xil emasligini tan oldi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, Risharlison ba'zida qolishni xohlashini, ba'zida esa ketishni istashini aytib, tushunmovchiliklar keltirib chiqarmoqda, ammo ular bu masalani albatta muhokama qilishadi.

Mavsumdagi qiyinchiliklar va muhim gollar

O‘tgan mavsum Tottenxem uchun anchagina murakkab kechdi va jamoadagi beqarorlik tufayli mart oyining oxirida Igor Tudor o‘rniga bosh murabbiy etib tayinlangan Roberto De Zerbi qutqaruv missiyasini bajarib, jamoaga Premyer-ligada qolishga yordam berdi va mavsumni 17-o‘rinda yakunladi. Ana shu notinchliklarga qaramay, braziliyalik hujumchi mavsum davomida o‘z hisobiga 12 ta gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

De Zerbi joriy transfer bozorida bunday ishonchli gol muallifini topish qiyinligini yaxshi tushunadi. Uning fikricha, Risharlisonning ishchanligi va mashg‘ulotlarga jiddiy yondashuvi uni jamoa uchun o‘ta muhim o‘yinchiga aylantiradi, chunki u gollar urish yo‘lini yaxshi biladi.

Italiyalik murabbiy o‘yinchining maydondagi harakatlariga hech qanday e'tiroz yo‘qligini, jamoadoshlari, klub va murabbiylar shtabi uni har kuni jiddiy mehnat qilgani uchun yaxshi ko‘rishini qo‘shimcha qildi.

TottenxemRoberto De ZerbiRisharlisonChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?Bugun, 21:01«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?Bugun, 20:56Barselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqdaBarselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqdaBugun, 20:51Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiBugun, 19:52Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinMilan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinBugun, 18:53Xansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdiXansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda