100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandi

·77·Dunyo
100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandi
Qisqacha

Qozog‘istonning Aqto‘be viloyatida 100 ta otni o‘g‘irlashda ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 60 yoshli otboqar Rahat Sarsenov apellyatsiya sudi tomonidan oqlandi. Ishni qayta ko‘rish davomida xo‘jalikdan 100 ta emas, aslida faqat bitta ot yo‘qolgani aniqlangach, avvalgi sud hukmi bekor qilindi. II guruh nogironi bo‘lgan erkak sud zalining o‘zida ozodlikka chiqarildi.

Qozog‘istonning Aqto‘be viloyatida 60 yoshli otboqar Rahat Sarsenovga nisbatan chiqarilgan hukm apellyatsiya sudi tomonidan bekor qilindi. Sud qaroriga ko‘ra, erkak sud zalining o‘zida ozodlikka chiqarilgan.

Sarsenov avvalroq xo‘jalik egasining arizasi asosida 100 ta otni o‘g‘irlashda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bundan tashqari, unga 30 million tenge miqdoridagi zararni qoplash majburiyati ham yuklatilgan.

Biroq ish apellyatsiya instansiyasida qayta ko‘rib chiqilgach, yangi dalillar o‘rganilgan. Natijada xo‘jalikdan aslida 100 ta emas, faqat bitta ot yo‘qolgani aniqlangan. Shu asosda avvalgi sud hukmi bekor qilinib, Sarsenov oqlangan.

Yaqinlarining so‘zlariga ko‘ra, Sarsenov 1994 yildan buyon bir xo‘jalikda otboqar bo‘lib ishlab kelgan. U insultni boshdan kechirgach, II guruh nogironligiga ega bo‘lgan, qo‘l-oyoqlarining harakati cheklangan va gapirishda ham qiyinchiliklarga duch kelgan.

Uning opasi Altinay Sarsenovaning ta’kidlashicha, ukasi og‘ir ahvolda bo‘lgan paytda uning ustidan ariza yozilgan. Sog‘lig‘i yomonligi va qo‘rquv sabab ayrim hujjatlarga nima yozilganini to‘liq anglamasdan imzo qo‘ygan. Oila vakillari, shuningdek, ularning uyi garovga qo‘yilganini ham keyinchalik bilib qolganini aytgan.

Sud majlisida Rahat Sarsenov his-tuyg‘ularini tiyib turolmagan. Gapirishda qiynalgani sabab o‘z fikrlarini to‘liq bayon eta olmagan erkak ko‘z yoshlarini yashira olmagan. Uning II guruh nogironi bo‘lgan turmush o‘rtog‘i esa eri nohaq jazolanganini ta’kidlagan.

Apellyatsiya sudining qaroridan so‘ng Sarsenov bir necha yil davomida o‘z zimmasida bo‘lgan og‘ir ayblovdan ozod etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBugun, 19:44Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiBugun, 19:02Sehr-jodu deyilgan holatSehr-jodu deyilgan holatBugun, 18:28Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda