ZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdi
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tashiydigan ZIL rusumli yuk mashinasi yukni tashish talablariga rioya qilinmagani sababli katta yo‘lda ag‘darilib ketdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yukning me’yordan ortiq yuklangani yoki kuzovda noto‘g‘ri taqsimlangani transport vositasining og‘irlik markazi o‘zgarishiga olib kelgan. Harakat vaqtida muvozanatni yo‘qotgan mashina boshqaruvni yo‘qotib, yo‘lda ag‘darilgan.
Katta yo‘lda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tashiyotgan ZIL rusumli yuk mashinasi ag‘darilib ketdi. Hodisaga yukni tashish talablariga rioya qilinmagani sabab bo‘lgani aytilmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, harakat vaqtida yuk mashinasi muvozanatni yo‘qotib, yo‘lda ag‘darilgan. Oqibatda uning kuzovidagi tonnalab pomidorlar yo‘l bo‘ylab sochilib ketgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yukning me’yordan ortiq yuklangani yoki kuzovda noto‘g‘ri taqsimlangani transport vositasining og‘irlik markazi o‘zgarishiga olib kelgan. Bu esa harakat vaqtida mashina boshqaruvini yo‘qotib, ag‘darilishiga sabab bo‘lgan.
…