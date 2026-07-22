Nima sababdan Lamin Yamal ishtonini pastroq tushurib o‘ynaydi? Bu ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdi
Lamin Yamalning shortini boshqa futbolchilarga nisbatan pastroq kiyib maydonga tushishi muxlislar e’tiboridan chetda qolmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda bu holatga doir turli taxminlar aytilsa-da, uning ortida rasmiy yoki tibbiy sabab borligi haqida ma’lumot yo‘q.
Bu, avvalo, futbolchining shaxsiy odati va maydonda o‘zini erkin his qilish usuli sifatida qaralmoqda. Yamal shortini biroz pastroq kiyib o‘ynashni ma’qul ko‘radi va bu ko‘rinish vaqt o‘tishi bilan uning o‘ziga xos uslubiga aylangan.
Futbolda bunday odatlar tez-tez uchraydi. Ayrim o‘yinchilar paypog‘ini past tushirib o‘ynaydi, boshqalar esa uzun yengli futbolka yoki o‘ziga mos maxsus bog‘lamlarni tanlaydi. Lamin Yamalning tanlovi ham shunday shaxsiy xususiyatlardan biri bo‘lishi mumkin.
Futbolchining o‘zi hozirga qadar bu masalaga aniq izoh bermagan. Shu sababli uning shortini pastroq kiyishiga oid turli gaplar taxminligicha qolmoqda.
…