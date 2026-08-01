Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi
Honkongda Yevropaning ikki yirik klubi — «Manchester Siti» va «Inter» o‘rtasida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi keskin penaltilar seriyasi bilan yakunlandi. Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa, hal qiluvchi zarbalarda Italiya chempioni 3:1 hisobida ustun keldi.
O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvni «Manchester Siti»ning asosiy tarkibida boshladi. Biroq penaltilar seriyasida uning zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytdi. Shu tariqa Enso Mareskaning «Siti» bosh murabbiyi sifatidagi ilk o‘yini mag‘lubiyat bilan yakunlandi.
Mubama boshladi, Pavar tezda javob qaytardi
«Kay Tak» stadionidagi uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq jonli o‘tdi. «Manchester Siti» o‘yinni faol boshlab, Antuan Semenoning chap qanotdagi harakatidan so‘ng hisobni ochdi.
Uning qulay uzatmasini Diven Mubama yaqin masofadan darvozaga yo‘llab, Enso Mareska davridagi «Siti»ning ilk goliga mualliflik qildi.
Biroq manchesterliklarning ustunligi uzoqqa cho‘zilmadi. Federiko Dimarkoning qanotdan uzatgan to‘pini Benjamen Pavar aniq zarba bilan yakunlab, muvozanatni tikladi. Manbalarda Mubamaning goli 13–15-daqiqalar oralig‘ida, Pavarning javob to‘pi esa 20-daqiqada kiritilgani qayd etilgan.
«Manchester Siti» — «Inter» — 1:1
Gollar: Diven Mubama, Benjamen Pavar.
Husanov himoya markazidan joy oldi
Abduqodir Husanov boshlang‘ich tarkibda Yoshko Gvardiol bilan birga markaziy himoyada harakat qildi. U tezkor hujumchilarga qarshi yakkakurashlarda faol qatnashib, orqa chiziqdan o‘yin boshlashda ham ishtirok etdi.
«Siti»ning dastlabki tarkibida Janluiji Donnarumma, Riko Lyuis, Husanov, Gvardiol, Stiven Mfuni, Mateo Kovachich, Tijjani Reynders, Antuan Semeno, Fil Foden, Savino va Diven Mubama maydonga tushdi.
«Inter» esa Benjamen Pavar, Yan Bissek, Karlos Augusto, Nikolo Barella, Genrix Mxitaryan va Federiko Dimarko singari tajribali futbolchilarga tayandi.
Uchrashuv o‘rtoqlik maqomida bo‘lgani sabab ikkinchi bo‘limda har ikki murabbiy ko‘plab almashtirishlarni amalga oshirdi. Shunga qaramay, maydondagi kurash sur’ati pasaymadi.
«Siti» g‘alabaga yaqin keldi
Ikkinchi bo‘limda «Manchester Siti» ko‘proq tashabbus ko‘rsatib, raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyat yaratdi.
Zaxiradan maydonga tushgan Vitor Reys va Rayan Makaduning zarbalari darvoza ustuniga tegdi. «Inter» darvozaboni ham bir necha vaziyatda jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi.
«Siti» o‘yin oxirida bosimni kuchaytirgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda g‘olibni aniqlaydigan ikkinchi golni ura olmadi. Natijada Asahi Super Dry Trophy sohibini penaltilar seriyasi orqali aniqlashga to‘g‘ri keldi.
Husanovning zarbasi ustunga tegdi
Penaltilar seriyasi «Manchester Siti» uchun omadsiz boshlandi. Rayan Ayt-Nuri dastlabki zarbani aniq amalga oshira olmadi, «Inter» futbolchisi Pyotr Zelinski esa o‘z imkoniyatidan foydalandi.
Keyingi navbat Abduqodir Husanovga keldi. O‘zbekistonlik himoyachining kuchli zarbasi darvoza ustuniga tegib, maydonga qaytdi.
Shundan keyin Donnarumma Davide Frattezining penaltisini qaytarib, «Siti»ga umid berdi. Ammo Niko Gonsalesning zarbasini ham «Inter» darvozaboni bartaraf etdi.
Milanliklar safida Lorenso Moskoni va Matteo Lavelli o‘z zarbalarini aniq bajardi. «Siti»dan esa faqat Klaudio Echeverri «panenka» uslubida to‘p kirita oldi.
Penaltilar seriyasi:
Rayan Ayt-Nuri — gol yo‘q;
Pyotr Zelinski — gol;
Abduqodir Husanov — darvoza ustuni;
Davide Frattezi — Donnarumma qaytardi;
Niko Gonsales — darvozabon qaytardi;
Lorenso Moskoni — gol;
Klaudio Echeverri — gol;
Matteo Lavelli — gol.
Yakuniy natija — penaltilar bo‘yicha 3:1, «Inter» foydasiga.
Mareskaning ilk sinovi nimani ko‘rsatdi?
Bu uchrashuv Enso Mareskaning Pep Gvardioladan keyin «Manchester Siti» boshqaruvidagi dastlabki o‘yini bo‘ldi. Natija mag‘lubiyat bilan yakunlanganiga qaramay, manchesterliklar o‘yinning katta qismida munosib harakat qildi.
Ayniqsa, quyidagi jihatlar e’tiborga tushdi:
Semeno va Mubama o‘rtasidagi hamkorlik;
yosh futbolchilarning faolligi;
himoya chizig‘ida Husanovga bildirilgan ishonch;
ikkinchi bo‘limda yaratilgan ko‘plab imkoniyatlar;
penaltilarni amalga oshirishdagi jiddiy kamchiliklar.
O‘rtoqlik o‘yinlarida natijadan ko‘ra jamoaning yangi mavsumga qay darajada tayyorlanayotgani muhimroq. Biroq to‘rt zarbadan faqat bittasining golga aylantirilishi Mareska shtabi uchun alohida ishlash zarur bo‘lgan masalani ko‘rsatdi.
«Siti»ning Osiyo safari davom etadi
«Manchester Siti» Honkongdagi uchrashuvdan keyin Osiyodagi mavsumoldi tayyorgarligini Janubiy Koreyada davom ettiradi.
Rasmiy taqvimga ko‘ra, manchesterliklar 5 avgust kuni K-liga yulduzlariga, 9 avgustda esa Madridning «Atletiko» klubiga qarshi maydonga tushadi.
«Inter» esa Avstraliyaga yo‘l olib, 5 avgust kuni «Milan», 8 avgustda «Yuventus» bilan o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazadi.
Asosiy xulosa
«Manchester Siti» va «Inter» o‘rtasidagi Honkong bahsi asosiy vaqtda 1:1 hisobida yakunlandi. Mubama manchesterliklarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, Pavar tez orada javob to‘pini kiritdi.
Penaltilar seriyasida esa «Inter» sovuqqonroq harakat qildi. «Siti»ning uch futbolchisi, jumladan Abduqodir Husanov ham imkoniyatidan foydalana olmadi va Italiya chempioni 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Husanov uchun ushbu o‘yin ikki xil taassurot qoldirdi: u asosiy tarkibda ishonch qozondi, ammo penaltilar seriyasida omadsizlikka uchradi. Endi o‘zbekistonlik himoyachining keyingi bahslarda bu holatga qanday javob qaytarishi muxlislar uchun asosiy qiziqishlardan biri bo‘ladi.
Sizningcha, Husanov yangi mavsumda «Manchester Siti»ning asosiy himoyachisi bo‘la oladimi?
…