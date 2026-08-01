Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi

·0·Sport
Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi

Honkongda Yevropaning ikki yirik klubi — «Manchester Siti» va «Inter» o‘rtasida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi keskin penaltilar seriyasi bilan yakunlandi. Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa, hal qiluvchi zarbalarda Italiya chempioni 3:1 hisobida ustun keldi.

O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvni «Manchester Siti»ning asosiy tarkibida boshladi. Biroq penaltilar seriyasida uning zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytdi. Shu tariqa Enso Mareskaning «Siti» bosh murabbiyi sifatidagi ilk o‘yini mag‘lubiyat bilan yakunlandi.

Mubama boshladi, Pavar tezda javob qaytardi

«Kay Tak» stadionidagi uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq jonli o‘tdi. «Manchester Siti» o‘yinni faol boshlab, Antuan Semenoning chap qanotdagi harakatidan so‘ng hisobni ochdi.

Uning qulay uzatmasini Diven Mubama yaqin masofadan darvozaga yo‘llab, Enso Mareska davridagi «Siti»ning ilk goliga mualliflik qildi.

Biroq manchesterliklarning ustunligi uzoqqa cho‘zilmadi. Federiko Dimarkoning qanotdan uzatgan to‘pini Benjamen Pavar aniq zarba bilan yakunlab, muvozanatni tikladi. Manbalarda Mubamaning goli 13–15-daqiqalar oralig‘ida, Pavarning javob to‘pi esa 20-daqiqada kiritilgani qayd etilgan.

«Manchester Siti» — «Inter» — 1:1
Gollar: Diven Mubama, Benjamen Pavar.

Husanov himoya markazidan joy oldi

Abduqodir Husanov boshlang‘ich tarkibda Yoshko Gvardiol bilan birga markaziy himoyada harakat qildi. U tezkor hujumchilarga qarshi yakkakurashlarda faol qatnashib, orqa chiziqdan o‘yin boshlashda ham ishtirok etdi.

«Siti»ning dastlabki tarkibida Janluiji Donnarumma, Riko Lyuis, Husanov, Gvardiol, Stiven Mfuni, Mateo Kovachich, Tijjani Reynders, Antuan Semeno, Fil Foden, Savino va Diven Mubama maydonga tushdi.

«Inter» esa Benjamen Pavar, Yan Bissek, Karlos Augusto, Nikolo Barella, Genrix Mxitaryan va Federiko Dimarko singari tajribali futbolchilarga tayandi.

Uchrashuv o‘rtoqlik maqomida bo‘lgani sabab ikkinchi bo‘limda har ikki murabbiy ko‘plab almashtirishlarni amalga oshirdi. Shunga qaramay, maydondagi kurash sur’ati pasaymadi.

«Siti» g‘alabaga yaqin keldi

Ikkinchi bo‘limda «Manchester Siti» ko‘proq tashabbus ko‘rsatib, raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyat yaratdi.

Zaxiradan maydonga tushgan Vitor Reys va Rayan Makaduning zarbalari darvoza ustuniga tegdi. «Inter» darvozaboni ham bir necha vaziyatda jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi.

«Siti» o‘yin oxirida bosimni kuchaytirgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda g‘olibni aniqlaydigan ikkinchi golni ura olmadi. Natijada Asahi Super Dry Trophy sohibini penaltilar seriyasi orqali aniqlashga to‘g‘ri keldi.

Husanovning zarbasi ustunga tegdi

Penaltilar seriyasi «Manchester Siti» uchun omadsiz boshlandi. Rayan Ayt-Nuri dastlabki zarbani aniq amalga oshira olmadi, «Inter» futbolchisi Pyotr Zelinski esa o‘z imkoniyatidan foydalandi.

Keyingi navbat Abduqodir Husanovga keldi. O‘zbekistonlik himoyachining kuchli zarbasi darvoza ustuniga tegib, maydonga qaytdi.

Shundan keyin Donnarumma Davide Frattezining penaltisini qaytarib, «Siti»ga umid berdi. Ammo Niko Gonsalesning zarbasini ham «Inter» darvozaboni bartaraf etdi.

Milanliklar safida Lorenso Moskoni va Matteo Lavelli o‘z zarbalarini aniq bajardi. «Siti»dan esa faqat Klaudio Echeverri «panenka» uslubida to‘p kirita oldi.

Penaltilar seriyasi:

  • Rayan Ayt-Nuri — gol yo‘q;

  • Pyotr Zelinski — gol;

  • Abduqodir Husanov — darvoza ustuni;

  • Davide Frattezi — Donnarumma qaytardi;

  • Niko Gonsales — darvozabon qaytardi;

  • Lorenso Moskoni — gol;

  • Klaudio Echeverri — gol;

  • Matteo Lavelli — gol.

Yakuniy natija — penaltilar bo‘yicha 3:1, «Inter» foydasiga.

Mareskaning ilk sinovi nimani ko‘rsatdi?

Bu uchrashuv Enso Mareskaning Pep Gvardioladan keyin «Manchester Siti» boshqaruvidagi dastlabki o‘yini bo‘ldi. Natija mag‘lubiyat bilan yakunlanganiga qaramay, manchesterliklar o‘yinning katta qismida munosib harakat qildi.

Ayniqsa, quyidagi jihatlar e’tiborga tushdi:

  • Semeno va Mubama o‘rtasidagi hamkorlik;

  • yosh futbolchilarning faolligi;

  • himoya chizig‘ida Husanovga bildirilgan ishonch;

  • ikkinchi bo‘limda yaratilgan ko‘plab imkoniyatlar;

  • penaltilarni amalga oshirishdagi jiddiy kamchiliklar.

O‘rtoqlik o‘yinlarida natijadan ko‘ra jamoaning yangi mavsumga qay darajada tayyorlanayotgani muhimroq. Biroq to‘rt zarbadan faqat bittasining golga aylantirilishi Mareska shtabi uchun alohida ishlash zarur bo‘lgan masalani ko‘rsatdi.

«Siti»ning Osiyo safari davom etadi

«Manchester Siti» Honkongdagi uchrashuvdan keyin Osiyodagi mavsumoldi tayyorgarligini Janubiy Koreyada davom ettiradi.

Rasmiy taqvimga ko‘ra, manchesterliklar 5 avgust kuni K-liga yulduzlariga, 9 avgustda esa Madridning «Atletiko» klubiga qarshi maydonga tushadi.

«Inter» esa Avstraliyaga yo‘l olib, 5 avgust kuni «Milan», 8 avgustda «Yuventus» bilan o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazadi.

Asosiy xulosa

«Manchester Siti» va «Inter» o‘rtasidagi Honkong bahsi asosiy vaqtda 1:1 hisobida yakunlandi. Mubama manchesterliklarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, Pavar tez orada javob to‘pini kiritdi.

Penaltilar seriyasida esa «Inter» sovuqqonroq harakat qildi. «Siti»ning uch futbolchisi, jumladan Abduqodir Husanov ham imkoniyatidan foydalana olmadi va Italiya chempioni 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Husanov uchun ushbu o‘yin ikki xil taassurot qoldirdi: u asosiy tarkibda ishonch qozondi, ammo penaltilar seriyasida omadsizlikka uchradi. Endi o‘zbekistonlik himoyachining keyingi bahslarda bu holatga qanday javob qaytarishi muxlislar uchun asosiy qiziqishlardan biri bo‘ladi.

Sizningcha, Husanov yangi mavsumda «Manchester Siti»ning asosiy himoyachisi bo‘la oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinMilan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinBugun, 18:53Xansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdiXansi Flik Markus Resfordning ketishidan afsusda ekanini bildirdiBugun, 18:52«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 18:03Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda