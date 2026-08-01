Uber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqda

·27·Texno
Uber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqda
Qisqacha

Uber kompaniyasi so'nggi ikki yil davomida o'ttizdan ortiq avtonom transport texnologiyalari bilan shug'ullanuvchi korxonalar bilan strategik sheriklik o'rnatib, ularga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritib kelmoqda. Travis Kalanick rahbarligi davrida 2014-yilda Uber Advanced Technologies Group bo'limi tuzilib, kompaniya o'z vaqtida mustaqil ravishda avtonom transport texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish bilan shug'ullangandi.

Soʻnggi ikki yil davomida Uber kompaniyasi oʻttizdan ortiq avtonom transport texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi korxonalar bilan strategik sheriklik oʻrnatib, ularga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar kiritib kelmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, bu qadamlar yirik transport platformasining xalqaro miqyosdagi ulkan rejalaridan dalolat beradi va kelgusida yoʻlovchi tashish bozorini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻtmishdagi sinovlar va strategik burilish

Aslida, Uber oʻz vaqtida mustaqil ravishda avtonom transport texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish bilan shugʻullangan. Travis Kalanick rahbarligi davrida, 2014-yilda Uber Advanced Technologies Group (ATG) boʻlimi tuzilib, unga Carnegie Mellon universitetining robototexnika dasturidan oʻnlab tadqiqotchilar jalb qilingandi. Oradan ikki yil oʻtib, kompaniya sobiq Google muhandislari tomonidan asos solingan Otto oʻzi boshqariladigan yuk mashinalari стартаpini sotib olgan edi.

Biroq, 2016-yilda Kaliforniya, Pitsburg va Arizona koʻchalarida boshlangan sinov ishlari uchta keskin voqea ortidan toʻxtab qoldi. Bular Waymo kompaniyasining sud daʼvosi, 2017-yilda Kalanickning isteʼfoga chiqishi hamda 2018-yilda Arizomaning Tempe shahrida avtonom rejimdagi Volvo XC90 avtomobili ishtirokidagi piyodaning oʻlimi bilan yakunlangan fojiali halokat boʻldi. Mazkur fojeadan soʻng kompaniya oʻz faoliyatini butunlay qayta koʻrib chiqdi.

Yangi rahbarlik va bozorga qayta kirish

Dara Xosrowshahi kompaniya boshqaruvini qoʻlga olgach, Uber mutlaqo yangi strategiyaga oʻtdi. 2020-yilda kompaniya barcha yirik va tavakkalli loyihalardan voz kechib, haydovchilar boshqaruvidagi taksi va yetkazib berish kabi asosiy biznes yoʻnalishlariga eʼtibor qaratdi. Oʻsha paytda Uber ATG boʻlimi Aurora kompaniyasiga sotildi, shuningdek Lime va Joby Aviation kabi loyihalarga aktivlar berildi. Biroq, Uber bu kompaniyalardagi oʻz ulushlarini saqlab qoldi.

Oradan ikki yil oʻtib, Uber avtonom avtomobillar bozoriga yana asta-sekin qayta boshladi va 2024-yilga kelib bu boradagi kelishuvlar soni keskin ortdi. Jumladan, Uber ATG sotilgan vaqtdan buyon Aurora bilan yaqin aloqada boʻlib kelmoqda. Hozirgi kunda kompaniya regulyator maʼlumotlariga koʻra, Aurora aksiyalarining muhim qismiga egalik qiladi.

Bugungi hamkorliklar va kelajak istiqbollari

Texnologik hamkorliklar doirasida yangi imkoniyatlar ochilmoqda. 2018-yilda mustaqil biznes sifatida ajratib olingan Uber Freight logistika kompaniyasi 2024-yil iyun oyida Aurora bilan koʻp yillik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 2025-yil may oyiga kelib esa, ushbu kompaniyalar Aurora tomonidan boshqariladigan avtonom yuk mashinalari Dallas va Xyuston shaharlari orasida Uber Freight platformasi orqali qatnovlarni amalga oshirayotganini eʼlon qilishdi.

Avtonom transport sanoatining rivojlanishi global miqyosda logistika va yoʻlovchi tashish xizmatlarining tannarxini pasaytirib, xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Uber oʻzining keng tarmoqli ekotizimi orqali ushbu texnologiyalarni asosiy xizmatlariga integratsiya qilishni maqsad qilgan. TechCrunch nashri ushbu yoʻnalishdagi barcha oʻzgarishlarni muntazam ravishda kuzatib borishini taʼkidlaydi.

UberAvtonom avtomobillarAuroraTexnologiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiSpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiBugun, 20:28Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiIntel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiBugun, 19:52DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi