Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"

·2·Madaniyat
Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"
Qisqacha

Aktrisa Huvaydo Jumayeva “Chotki TV” loyihasidagi intervyusida ayol kishining hayotdagi ayrim vaziyatlar va e'tiborsizlik ta'sirida o'zgarib qolishi haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, ayol kishi o'z-o'zidan hech qachon yomon yo'lga kirib ketmaydi, balki uning xarakteri atrofidagilarning munosabati sabab o'zgaradi. Shuningdek, aktrisa ayollar farzandlari uchun mensimaslik va mehrsizlik kabi ko'plab og'ir sinovlarga chidashini qo'shimcha qildi.

Aktrisa Huvaydo Jumayeva “Chotki TV” loyihasidagi intervyusida ayol kishining hayotdagi ayrim vaziyatlar ta’sirida o‘zgarib qolishi haqida fikr bildirdi.

Aktrisaning aytishicha, ayol kishi o‘z-o‘zidan yomon bo‘lib qolmaydi. Uning fikricha, ayolning fe’l-atvori va hayotga munosabati atrofidagi insonlarning munosabati, mehr va e’tiborsizlik sabab o‘zgarishi mumkin.

«Ayol kishi bekorga yomon bo‘lib qolmas ekan. Uni yomon qilisharkan. Men hozir na turmush o‘rtog‘imdan, na atrofimdan rag‘bat, mehr va e’tibor ko‘rmayotgan ayolman. Men bularning hammasiga chidayman. Ayol kishi hammasiga ko‘nadi. Mensimaslikka ham, erining boshqasi bilan yurib ketishiga ham, hammasiga ko‘nib ketaveradi. “Farzandlarim tirik yetim bo‘lmasa bo‘ldi”, deydi. Ayol kishi, yana bir marta aytaman, o‘z-o‘zidan yomon bo‘lmaydi, o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirib ketmaydi», — dedi Huvaydo Jumayeva.

Aktrisaning bu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar uning gaplarini qo‘llab-quvvatlab, ayolning hayotida mehr, e’tibor va oiladagi munosabat muhim o‘rin tutishini ta’kidlashgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaBugun, 17:58«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldiBugun, 17:09O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiO‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiBugun, 15:55Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiDurdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiBugun, 13:12“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)Kecha, 10:43Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Kecha, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida