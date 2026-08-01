Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildi
Buyuk Britaniyada 22 yoshli Emi Barberning psixiatriya shifoxonasida vafot etishi bilan bog‘liq ish yuzasidan navbatchi ruhiy salomatlik hamshirasi Lorens Chapong aybdor deb topildi. Tergov natijalariga ko‘ra, hamshira har besh daqiqada bajarilishi kerak bo‘lgan qat'iy nazorat talablarini bajarmagan va kuzatuv jurnaliga bemorni tekshirgani haqida yolg‘on ma'lumotlar kiritgan.
Buyuk Britaniyada 22 yoshli Emi Barberning psixiatriya shifoxonasida vafot etishi bilan bog‘liq ish sudda ko‘rib chiqildi. Tergov natijalariga ko‘ra, bemorni belgilangan tartibda kuzatmagan va keyinchalik bu haqda yolg‘on ma’lumot kiritgan hamshira aybdor deb topildi.
Ma’lum qilinishicha, Emi 14 yoshidan emotsional beqaror shaxsiyat sindromi va ovqatlanish buzilishi tashxisi bilan davolangan. O‘smirlik yillarida o‘z joniga qasd qilishga urinishlari kuzatilgani sababli u keyinchalik Virraldagi Clatterbridge Hospital hududida joylashgan Brooklands Psychiatric Intensive Care Unitga o‘tkazilgan.
2022 yil 30 iyun kuni Emi har besh daqiqada tibbiyot xodimlari tomonidan nazorat qilinishi kerak edi. O‘sha kuni navbatchi ruhiy salomatlik hamshirasi Lorens Chapong soat 20:15 da qizga sochiq berib, xonadan chiqqan. Oradan 25 daqiqa o‘tib, dori tarqatayotgan boshqa hamshira uning xonasiga kirganida Emini hushsiz holda topgan.
Tergov materiallariga ko‘ra, hamshira bemorning ahvolini har besh daqiqada oynacha orqali tekshirishi, uning uyg‘oqligi va o‘zini shikastlamaganini nazorat qilishi shart bo‘lgan. Biroq kuzatuv kameralari u bu talablarni bajarmaganini ko‘rsatgan.
Shunga qaramay, hamshira kuzatuv jurnaliga kamida o‘n marta bemorni tekshirgani va uni uyg‘oq holda ko‘rgani haqida qayd kiritgan. Keyinchalik u rahbariyatiga Emi olma va sochiq so‘raganini aytgan, ammo videokuzatuv tasvirlari bu ma’lumotlarni tasdiqlamagan.
Shifokorlar Emini zudlik bilan Arrowe Park Hospitalga olib borgan bo‘lsa-da, u og‘ir miya jarohati olgan va 2022 yil 4 iyul kuni vafot etgan.
Liverpul toj sudi hamshira Lorens Chapongni qasddan beparvolik qilishda aybdor deb topdi. Himoya tomoni hamshira bemorni soat 20:15 dan keyin tekshirmaganini tan olgan, ammo buni boshqa vazifalar va boshqa bemorlar bilan band bo‘lgani bilan izohlagan. Unga nisbatan hukm 1 sentyabr kuni e’lon qilinishi kutilmoqda.
Marhumaning onasi Syu Barber qizini mehribon, bilimli va iqtidorli inson sifatida esladi. Uning aytishicha, Emi maktabda 11 ta A bahosini olgan, 2012 yilda Olimpiya mash’alasini ko‘targan va organ donori sifatida vafotidan keyin to‘rt nafar insonga hayot bag‘ishlagan.
Ona suddan keyin hamshiraning beparvoligi qizining hayotiga qimmatga tushganini ta’kidlab, adolatli jazo tayinlanishiga umid bildirgan.
…