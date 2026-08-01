Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildi

·1·Dunyo
Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildi
Qisqacha

Buyuk Britaniyada 22 yoshli Emi Barberning psixiatriya shifoxonasida vafot etishi bilan bog‘liq ish yuzasidan navbatchi ruhiy salomatlik hamshirasi Lorens Chapong aybdor deb topildi. Tergov natijalariga ko‘ra, hamshira har besh daqiqada bajarilishi kerak bo‘lgan qat'iy nazorat talablarini bajarmagan va kuzatuv jurnaliga bemorni tekshirgani haqida yolg‘on ma'lumotlar kiritgan.

Buyuk Britaniyada 22 yoshli Emi Barberning psixiatriya shifoxonasida vafot etishi bilan bog‘liq ish sudda ko‘rib chiqildi. Tergov natijalariga ko‘ra, bemorni belgilangan tartibda kuzatmagan va keyinchalik bu haqda yolg‘on ma’lumot kiritgan hamshira aybdor deb topildi.

Ma’lum qilinishicha, Emi 14 yoshidan emotsional beqaror shaxsiyat sindromi va ovqatlanish buzilishi tashxisi bilan davolangan. O‘smirlik yillarida o‘z joniga qasd qilishga urinishlari kuzatilgani sababli u keyinchalik Virraldagi Clatterbridge Hospital hududida joylashgan Brooklands Psychiatric Intensive Care Unitga o‘tkazilgan.

2022 yil 30 iyun kuni Emi har besh daqiqada tibbiyot xodimlari tomonidan nazorat qilinishi kerak edi. O‘sha kuni navbatchi ruhiy salomatlik hamshirasi Lorens Chapong soat 20:15 da qizga sochiq berib, xonadan chiqqan. Oradan 25 daqiqa o‘tib, dori tarqatayotgan boshqa hamshira uning xonasiga kirganida Emini hushsiz holda topgan.

Tergov materiallariga ko‘ra, hamshira bemorning ahvolini har besh daqiqada oynacha orqali tekshirishi, uning uyg‘oqligi va o‘zini shikastlamaganini nazorat qilishi shart bo‘lgan. Biroq kuzatuv kameralari u bu talablarni bajarmaganini ko‘rsatgan.

Shunga qaramay, hamshira kuzatuv jurnaliga kamida o‘n marta bemorni tekshirgani va uni uyg‘oq holda ko‘rgani haqida qayd kiritgan. Keyinchalik u rahbariyatiga Emi olma va sochiq so‘raganini aytgan, ammo videokuzatuv tasvirlari bu ma’lumotlarni tasdiqlamagan.

Yashil butalar fonida bir ayol va qiz bir-biriga suyanib tabassum qilmoqda.

Shifokorlar Emini zudlik bilan Arrowe Park Hospitalga olib borgan bo‘lsa-da, u og‘ir miya jarohati olgan va 2022 yil 4 iyul kuni vafot etgan.

Liverpul toj sudi hamshira Lorens Chapongni qasddan beparvolik qilishda aybdor deb topdi. Himoya tomoni hamshira bemorni soat 20:15 dan keyin tekshirmaganini tan olgan, ammo buni boshqa vazifalar va boshqa bemorlar bilan band bo‘lgani bilan izohlagan. Unga nisbatan hukm 1 sentyabr kuni e’lon qilinishi kutilmoqda.

Marhumaning onasi Syu Barber qizini mehribon, bilimli va iqtidorli inson sifatida esladi. Uning aytishicha, Emi maktabda 11 ta A bahosini olgan, 2012 yilda Olimpiya mash’alasini ko‘targan va organ donori sifatida vafotidan keyin to‘rt nafar insonga hayot bag‘ishlagan.

Ona suddan keyin hamshiraning beparvoligi qizining hayotiga qimmatga tushganini ta’kidlab, adolatli jazo tayinlanishiga umid bildirgan.

Great BritainAmy BarberLawrence ChapongLiverpool Crown CourtArrowe Park Hospital
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiBugun, 19:02Sehr-jodu deyilgan holatSehr-jodu deyilgan holatBugun, 18:28Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Bugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda