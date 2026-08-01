DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emas

·26·Texno
DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emas
Qisqacha

Kompyuter ehtiyot qismlari narxi oshgani sababli, Tom’s Hardware mutaxassislari oʻyin kompyuterini ikkita oʻrniga bitta DDR5 operativ xotira moduli bilan yigʻish imkoniyatini sinovdan oʻtkazishdi. Oʻtkazilgan 13 ta zamonaviy oʻyinni oʻz ichiga olgan testlarda bitta DDR5 moduli odatiy protsessorlarda unumdorlikni oʻrtacha 8-11 foizga pasaytirgani, Ryzen 7 9800X3D protsessorida esa bu koʻrsatkich atigi 3 foizni tashkil etgani maʼlum boʻldi.

Soʻnggi paytlarda kompyuter ehtiyot qismlari narxining keskin oshishi foydalanuvchilarni byudjetni tejashning turli usullarini izlashga majbur qilmoqda. Shunday usullardan biri oʻyin kompyuterini yigʻishda ikkita oʻrniga atigi bitta DDR5 operativ xotira modulidan foydalanish hisoblanadi. Tom’s Hardware nashri mutaxassislari ushbu yondashuv oʻyinlardagi unumdorlikka qanchalik taʼsir qilishini sinovdan oʻtkazishdi va natijalar kutilganidan ancha yaxshi chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov natijalari va unumdorlik

Maʼlum boʻlishicha, kelgusida ikkinchi modulni sotib olish imkoniyati bilan hozirda bitta DDR5 platasini oʻrnatish butunlay oqlangan qadamdir. Manba maʼlumotlariga koʻra, hatto bir kanalli rejimda ishlaydigan DDR5 xotirasi ham ikkita moduli bor eskiroq avlod tizimlariga qaraganda tezroq ishlaydi. 13 ta zamonaviy oʻyinni oʻz ichiga olgan keng qamrovli testlarda bitta DDR5 moduli odatiy protsessorlarda unumdorlikni oʻrtacha 8-11 foizga pasaytirgan xolos.

Ayniqsa, zamonaviy protsessorlar bilan bogʻliq vaziyat eʼtiborga loyiqdir. Xususan, sinovlar davomida Ryzen 7 9800X3D protsessoridan foydalanilganda bir kanalli DDR5 xotirasi unumdorlikka atigi 3 foizgina taʼsir koʻrsatgani aniqlandi. Bu esa bunday arxitekturadagi tizimlar uchun xotira tarmoqli kengligi unchalik hal qiluvchi omil emasligini koʻrsatadi.

DDR4 bilan taqqoslash

Taqqoslash uchun eskiroq ikki kanalli DDR4 xotirasiga ega kompyuterlar ham sinovdan oʻtkazildi. Maʼlum boʻlishicha, ikkita DDR4 moduli bilan jihozlangan tizim birgina zamonaviy DDR5 moduliga ega, ammo boshqa jihatlari oʻxshash boʻlgan protsessorli kompyuterga nisbatan yana bir necha foizga sekinroq ekanligi maʼlum boʻldi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yuzaga keladigan koʻrsatkichlar farqi koʻpgina holatlarda tanqidiy ahamiyatga ega emas. Albatta, oʻyinlarda yoʻqotiladigan 10 foizlik unumdorlik ham maʼlum darajada sezilishi mumkin, biroq hozirgi sharoitda mablagʻni tejash va kelgusida tizimni bosqichma-bosqich yangilash imkoniyati uchun bu maqbul narx hisoblanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar byudjet cheklangan boʻlsa va kelgusida ikkinchi modulni qoʻshish rejalashtirilayotgan boʻlsa, oʻyin kompyuterini bitta DDR5 moduli bilan yigʻish mutlaqo toʻgʻri qaror boʻla oladi. Bu foydalanuvchiga hozirgi qimmatchilik davrida pulni tejash imkonini beribgina qolmay, kelajakda yuqori unumdorlikka erishish uchun zamin yaratadi.

DDR5Operativ xotiraKompyuterOʻyinlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiIntel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiBugun, 19:52Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarBugun, 19:20AQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiAQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiBugun, 18:58Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliIssiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliBugun, 18:53«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?Bugun, 18:31AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiAMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi