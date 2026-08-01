DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emas
Kompyuter ehtiyot qismlari narxi oshgani sababli, Tom’s Hardware mutaxassislari oʻyin kompyuterini ikkita oʻrniga bitta DDR5 operativ xotira moduli bilan yigʻish imkoniyatini sinovdan oʻtkazishdi. Oʻtkazilgan 13 ta zamonaviy oʻyinni oʻz ichiga olgan testlarda bitta DDR5 moduli odatiy protsessorlarda unumdorlikni oʻrtacha 8-11 foizga pasaytirgani, Ryzen 7 9800X3D protsessorida esa bu koʻrsatkich atigi 3 foizni tashkil etgani maʼlum boʻldi.
Soʻnggi paytlarda kompyuter ehtiyot qismlari narxining keskin oshishi foydalanuvchilarni byudjetni tejashning turli usullarini izlashga majbur qilmoqda. Shunday usullardan biri oʻyin kompyuterini yigʻishda ikkita oʻrniga atigi bitta DDR5 operativ xotira modulidan foydalanish hisoblanadi. Tom’s Hardware nashri mutaxassislari ushbu yondashuv oʻyinlardagi unumdorlikka qanchalik taʼsir qilishini sinovdan oʻtkazishdi va natijalar kutilganidan ancha yaxshi chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov natijalari va unumdorlikMaʼlum boʻlishicha, kelgusida ikkinchi modulni sotib olish imkoniyati bilan hozirda bitta DDR5 platasini oʻrnatish butunlay oqlangan qadamdir. Manba maʼlumotlariga koʻra, hatto bir kanalli rejimda ishlaydigan DDR5 xotirasi ham ikkita moduli bor eskiroq avlod tizimlariga qaraganda tezroq ishlaydi. 13 ta zamonaviy oʻyinni oʻz ichiga olgan keng qamrovli testlarda bitta DDR5 moduli odatiy protsessorlarda unumdorlikni oʻrtacha 8-11 foizga pasaytirgan xolos.
Ayniqsa, zamonaviy protsessorlar bilan bogʻliq vaziyat eʼtiborga loyiqdir. Xususan, sinovlar davomida Ryzen 7 9800X3D protsessoridan foydalanilganda bir kanalli DDR5 xotirasi unumdorlikka atigi 3 foizgina taʼsir koʻrsatgani aniqlandi. Bu esa bunday arxitekturadagi tizimlar uchun xotira tarmoqli kengligi unchalik hal qiluvchi omil emasligini koʻrsatadi.
DDR4 bilan taqqoslashTaqqoslash uchun eskiroq ikki kanalli DDR4 xotirasiga ega kompyuterlar ham sinovdan oʻtkazildi. Maʼlum boʻlishicha, ikkita DDR4 moduli bilan jihozlangan tizim birgina zamonaviy DDR5 moduliga ega, ammo boshqa jihatlari oʻxshash boʻlgan protsessorli kompyuterga nisbatan yana bir necha foizga sekinroq ekanligi maʼlum boʻldi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yuzaga keladigan koʻrsatkichlar farqi koʻpgina holatlarda tanqidiy ahamiyatga ega emas. Albatta, oʻyinlarda yoʻqotiladigan 10 foizlik unumdorlik ham maʼlum darajada sezilishi mumkin, biroq hozirgi sharoitda mablagʻni tejash va kelgusida tizimni bosqichma-bosqich yangilash imkoniyati uchun bu maqbul narx hisoblanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar byudjet cheklangan boʻlsa va kelgusida ikkinchi modulni qoʻshish rejalashtirilayotgan boʻlsa, oʻyin kompyuterini bitta DDR5 moduli bilan yigʻish mutlaqo toʻgʻri qaror boʻla oladi. Bu foydalanuvchiga hozirgi qimmatchilik davrida pulni tejash imkonini beribgina qolmay, kelajakda yuqori unumdorlikka erishish uchun zamin yaratadi.
…