Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildi

·30·Texno
Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildi
Qisqacha

Intel kompaniyasi yarimo'tkazgichlar sohasida texnik to'siqlarni yengib o'tib, zamonaviy chiplet yechimlari va ilg'or qadoqlash texnologiyalari yordamida o'ta yirik chiplarni yaratish imkoniyatini e'lon qildi. AQShning Nyu-Meksiko shtatidagi Rio-Rancho shahrida joylashgan korxonalarda qo'llanilayotgan bu yangi yondashuv korpuslar hajmini hozirgi standartlarga nisbatan sakkiz baravarga, 2028-yilga borib esa o'n ikki baravardan ko'proqqa oshirish imkonini beradi.

Intel kompaniyasi yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish sohasida muhim texnik toʻsiqlarni yengib oʻtgani va haqiqatan ham ulkan oʻlchamdagi chiplarni yaratish imkoniga ega boʻlganini maʼlum qildi. ixbt.com saytining xabar berishicha, gap yagona monolit kristallar haqida emas, balki zamonaviy чиплет (chiplet) yechimlari va ilgʻor qadoqlash texnologiyalari haqida bormoqda. Ushbu yutuq sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun moʻljallangan eng quyi tizimlar samaradorligini keskin oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQShning Nyu-Meksiko shtatidagi Rio-Rancho shahrida joylashgan Intel korxonalarida zamonaviy qadoqlash texnologiyalari fotoshablonning cheklangan oʻlchamlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Bu esa korpuslar hajmini hozirgi sanoat standartlariga nisbatan sakkiz baravarga, 2028-yilga borib esa oʻn ikki baravardan koʻproqqa oshirish imkonini beradi. Mutaxassislar ushbu yondashuvni oʻziga xos kremniy mozaykasiga qiyoslashmoqda, bunda ixtisoslashtirilgan elementlar yagona massiv korpusda bir-biri bilan oʻzaro bogʻlanadi.

Sanoatda misli koʻrilmagan oʻlchamlar

Hozirgi zamonaviy qadoqlash texnologiyalari fotoshablon oʻlchamlaridan sezilarli darajada oʻtish va bitta taglikda koʻproq kristalli mikrosxemalarni joylashtirish imkonini beradi. Biroq shu paytgacha maʼlum muayyan fizik chegaralar mavjud edi va Intel bu chegaralardan birini muvaffaqiyatli bosib oʻtdi. Kompaniya oʻta yirik korpuslarni (HLFF) ishlab chiqishda navbatdagi muhim qadamni tashlaganini taʼkidladi.

Yangi texnologiya asosida yaratiladigan oʻta yirik korpuslar 240 x 240 millimetr oʻlchamga ega boʻladi. Bu fotoshablon hajmining 24 baravarga oshishini taʼminlaydi va shu kungacha sanoatda mavjud boʻlgan barcha koʻrsatkichlardan sezilarli darajada ustun keladi. Shu tariqa, Intel muhandislari mikroelektronika sanoatida mutlaqo yangi sahna ochmoqda.

Texnik qiyinchiliklarni yengish yoʻllari

Mazkur ulkan loyihani amalga oshirish jarayonida bir qator murakkab muammolarni hal etish talab etilgan edi. Xususan, Intel Foundry jamoasi yettitagacha kristalli korpuslarda sinovdan oʻtgan boʻshliqlarsiz inkapsulyatsiya jarayonini ishlab chiqdi. Bu HLFF loyihasi doirasida yuzaga kelgan asosiy ishlab chiqarish muammolaridan birini bevosita bartaraf etdi.

Shuningdek, mutaxassislar taglikning bunchalik katta maydonida yuzaga keladigan deformatsiya masalalarini ham muvaffaqiyatli hal qilishdi. Maʼlumot oʻrnida eslatib oʻtamiz, jismoniy mustahkamlik va deformatsiya kabi qiyinchiliklar sababli boshqa yirik bozor ishtirokchilari, jumladan NVIDIA ham bitta taglikda ikki ta GPU ga ega boʻlgan Rubin Ultra chipini yaratishdan voz kechgan edi.

Bunday ulkan va murakkab konstruksiyalar birinchi navbatda jadal rivojlanayotgan sunʼiy intellekt bozori ehtiyojlarini qondirish uchun zarurdir. Intel kompaniyasining ilgʻor texnologiyalari bitta taglikda bir nechta hisoblash chipletlari va koʻplab xotira chiplarini bevosita joylashtirish imkonini berib, yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.

IntelTexnologiyaChiplarSunʼiy intellektMikrosxemalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiSpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiBugun, 20:28Uber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaUber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaBugun, 20:23DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi