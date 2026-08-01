SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldi

·24·Texno
SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi o‘zining ulkan Starship raketasining navbatdagi parvoziga oid noyob videoni omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur kadrlar bevosita Super Heavy tezlatgichi ostiga o‘rnatilgan maxsus kamera yordamida muhrlangan bo‘lib, parvoz vaqtida kameraning atrofida bir yo‘la 33 ta Raptor dvigateli ishga tushdi. Dvigatellarning yonish kameralarida suyuq kislorod va metanning o‘zaro taʼsiri natijasida hosil bo‘ladigan gazlarning harorati naq 3000 daraja Selsiyga yetdi. Ixbt.

Aerokosmik tadqiqotlar sohasida ilg‘or yechimlari bilan tanilgan SpaceX kompaniyasi o‘zining ulkan Starship raketasining navbatdagi parvoziga oid noyob videoni omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur kadrlar bevosita Super Heavy tezlatgichi ostiga o‘rnatilgan maxsus kamera yordamida muhrlangan bo‘lib, bunday ekstremal raketa starti raketaсоzlik tarixida ilk bor misli ko‘rilmagan yaqin masofadan tasvirga olindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining maʼlumot berishicha, parvoz vaqtida kameraning atrofida bir yo‘la 33 ta Raptor dvigateli ishga tushgan. Dvigatellarning yonish kameralarida suyuq kislorod va metanning o‘zaro taʼsiri natijasida hosil bo‘ladigan gazlarning harorati naq 3000 daraja Selsiyga yetadi. Bu kabi o‘ta yuqori ko‘rsatkichlar texnologik jihatdan muhandislarga ulkan masʼuliyat yuklaydi.

Ekstremal sharoitdagi sinov

Barcha Raptor dvigatellari bir vaqtning o‘zida ishga tushgach, start maydonchasi mislsiz darajadagi fizik va termik yuklamalarga duch keladi. Xususan, tizim o‘ta tovush tezligidan yuqori bo‘lgan chiqindi oqimlari, kuchli zarba to‘lqinlari, ulkan akustik bosim hamda kuchli tebranishlar girdobiga tushadi. Shuningdek, jarayonga qo‘shimcha ravishda suv oqimlari va qalin bug‘ bulutlari hamrohlik qiladi.

Shunchalik og‘ir va tahlikali sharoitga qaramay, mazkur maxsus kamera raketa parvozining butun ketma-ketligi davomida uzluksiz tasvirga olishni davom ettirgan. Bunda obyektivning issiqlikdan terlab ketmagani yoki o‘z fokusini yo‘qotmagani mutaxassislarning yuksak mahoratidan dalolat beradi.

Muhandislik yutug‘i

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday bardoshli va noyob videotasvirga olish tizimini yaratish jarayoni raketaning o‘zini loyihalashtirishchalik murakkab muhandislik vazifalaridan biri bo‘lgan. Olingan kadrlar mutaxassislarga va texnologiya ixlosmandlariga Starship startini mutlaqo yangi, ilgari ko‘rilmagan rakursdan kuzatish imkonini taqdim etadi.

Mazkur muvaffaqiyatli sinov kelgusida kosmik parvozlarni monitoring qilish hamda raketalarning ish faoliyatini yanada chuqur tahlil qilishda muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi. SpaceX kompaniyasining bu kabi texnologik yutuqlari kelajakda Marsni o‘zlashtirish va boshqa uzoq muddatli kosmik missiyalarni amalga oshirishda asosiy poydevor vazifasini bajarishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipSuper HeavyRaptorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53Uber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaUber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaBugun, 20:23Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiIntel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiBugun, 19:52DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi