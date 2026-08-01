SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldi
SpaceX kompaniyasi o‘zining ulkan Starship raketasining navbatdagi parvoziga oid noyob videoni omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur kadrlar bevosita Super Heavy tezlatgichi ostiga o‘rnatilgan maxsus kamera yordamida muhrlangan bo‘lib, parvoz vaqtida kameraning atrofida bir yo‘la 33 ta Raptor dvigateli ishga tushdi. Dvigatellarning yonish kameralarida suyuq kislorod va metanning o‘zaro taʼsiri natijasida hosil bo‘ladigan gazlarning harorati naq 3000 daraja Selsiyga yetdi. Ixbt.
Aerokosmik tadqiqotlar sohasida ilg‘or yechimlari bilan tanilgan SpaceX kompaniyasi o‘zining ulkan Starship raketasining navbatdagi parvoziga oid noyob videoni omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur kadrlar bevosita Super Heavy tezlatgichi ostiga o‘rnatilgan maxsus kamera yordamida muhrlangan bo‘lib, bunday ekstremal raketa starti raketaсоzlik tarixida ilk bor misli ko‘rilmagan yaqin masofadan tasvirga olindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining maʼlumot berishicha, parvoz vaqtida kameraning atrofida bir yo‘la 33 ta Raptor dvigateli ishga tushgan. Dvigatellarning yonish kameralarida suyuq kislorod va metanning o‘zaro taʼsiri natijasida hosil bo‘ladigan gazlarning harorati naq 3000 daraja Selsiyga yetadi. Bu kabi o‘ta yuqori ko‘rsatkichlar texnologik jihatdan muhandislarga ulkan masʼuliyat yuklaydi.
Ekstremal sharoitdagi sinovBarcha Raptor dvigatellari bir vaqtning o‘zida ishga tushgach, start maydonchasi mislsiz darajadagi fizik va termik yuklamalarga duch keladi. Xususan, tizim o‘ta tovush tezligidan yuqori bo‘lgan chiqindi oqimlari, kuchli zarba to‘lqinlari, ulkan akustik bosim hamda kuchli tebranishlar girdobiga tushadi. Shuningdek, jarayonga qo‘shimcha ravishda suv oqimlari va qalin bug‘ bulutlari hamrohlik qiladi.
Shunchalik og‘ir va tahlikali sharoitga qaramay, mazkur maxsus kamera raketa parvozining butun ketma-ketligi davomida uzluksiz tasvirga olishni davom ettirgan. Bunda obyektivning issiqlikdan terlab ketmagani yoki o‘z fokusini yo‘qotmagani mutaxassislarning yuksak mahoratidan dalolat beradi.
Muhandislik yutug‘iMutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday bardoshli va noyob videotasvirga olish tizimini yaratish jarayoni raketaning o‘zini loyihalashtirishchalik murakkab muhandislik vazifalaridan biri bo‘lgan. Olingan kadrlar mutaxassislarga va texnologiya ixlosmandlariga Starship startini mutlaqo yangi, ilgari ko‘rilmagan rakursdan kuzatish imkonini taqdim etadi.
Mazkur muvaffaqiyatli sinov kelgusida kosmik parvozlarni monitoring qilish hamda raketalarning ish faoliyatini yanada chuqur tahlil qilishda muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi. SpaceX kompaniyasining bu kabi texnologik yutuqlari kelajakda Marsni o‘zlashtirish va boshqa uzoq muddatli kosmik missiyalarni amalga oshirishda asosiy poydevor vazifasini bajarishi kutilmoqda.
…