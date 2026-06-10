Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi
Inson salomatligi, xususan, tanamizning bosh motori bo‘lmish yurak-qon tomir tizimini asrashda kundalik ovqatlanish ratsionining o‘rni beqiyosdir. Bu borada Buyuk Britaniyaning nufuzli Reding universiteti olimlari tibbiyot olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan muhim yangilikni kashf etishdi. Ular olib borgan sinchkov ilmiy izlanishlar natijasida ayrim meva va sabzavotlar, xususan, olxo‘ri, qora smorodina, loviya, gilos hamda ko‘k choy inson yuragini turli xavfli kasalliklardan himoya qilishda favqulodda kuchga ega ekanligi isbotlandi. Ushbu noyob tadqiqot natijalari xalqaro miqyosda tan olingan mashhur «Food and Function» (F&F) ilmiy jurnalida rasman chop etildi.
Mazkur yirik loyiha doirasida Buyuk Britaniya va AQSHdan kelgan 30 000 dan ziyod ko‘ngilli ishtirokchilarning kundalik taomnomasi maxsus biomarkerlar yordamida juda qat’iy nazorat ostida o‘rganib chiqildi. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, ko‘pchilik insonlar shifokorlar tomonidan kundalik tavsiya etiladigan an’anaviy besh porsiya (qism) meva va sabzavotlarni iste’mol qilsalar-da, baribir yurak-qon tomir xastaliklari xavfini keskin kamaytiradigan eng muhim tabiiy modda — flavanollarni tanasi uchun yetarli miqdorda ololmayaptilar. Jarohat va kasalliklardan himoya qiluvchi bu antioksidant modda hamma o‘simlikda ham bir xil hajmda uchramaydi.
Ilmiy xulosalarga ko‘ra, o‘rik, qora smorodina, tabiiy ko‘k choy, oddiy loviya, shirin gilos hamda po‘stlog‘i artilmagan yangi olma tarkibida flavanol moddasining miqdori o‘ta yuqori darajada ekanligi malum bo‘ldi. Professorlarning alohida qayd etishicha, inson sog‘lig‘i uchun kundalik meva va sabzavotlarning umumiy hajmi yoki vazni emas, balki aynan qanday turdagi mahsulotlar tanlanayotgani anchagina muhimroq va foydaliroqdir. Masalan, kundalik menyuga bor-yo‘g‘i bir nechtagina rezavor mevalarni qo‘shish, kun davomida bir stakan xushbo‘y ko‘k choy ichish yoki tushlikka ozgina loviya taomini sherik qilish organizmdagi kerakli ozuqaviy moddalar zaxirasini sezilarli darajada oshirib yuborishga kifoya qiladi.
Ana shu omillarni hisobga olgan holda, tadqiqot mualliflari bugungi kunda butun dunyoda amal qilinayotgan «kuniga besh porsiya meva-sabzavot» degan umumiy shifokorlik tavsiyasini qayta ko‘rib chiqish va unga jiddiy aniqliklar kiritish lozim, deb hisoblashmoqda. Ilmiy xodimlarning fikricha, insonlar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini sog‘liqqa foydasiga qarab ehtiyotkorlik va aql bilan tanlanishi tibbiy tavsiyalarning samaradorligini bir necha barobarga oshiradi. Eng asosiysi, bu oddiy usul aslida millionlab insonlarni yurak xuruji va boshqa og‘ir xastaliklar xavfidan haqiqiy ma’noda asrab qola oladi. O‘zingiz va yaqinlaringiz sog‘lig‘iga bee’tibor bo‘lmang!
Go‘zallik, salomatlik sirlari, shifokorlarning eng foydali tavsiyalari, tibbiyot olamidagi so‘nggi inqilobiy kashfiyotlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…