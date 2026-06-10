Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi

·0·Foydali
Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi

Inson salomatligi, xususan, tanamizning bosh motori bo‘lmish yurak-qon tomir tizimini asrashda kundalik ovqatlanish ratsionining o‘rni beqiyosdir. Bu borada Buyuk Britaniyaning nufuzli Reding universiteti olimlari tibbiyot olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan muhim yangilikni kashf etishdi. Ular olib borgan sinchkov ilmiy izlanishlar natijasida ayrim meva va sabzavotlar, xususan, olxo‘ri, qora smorodina, loviya, gilos hamda ko‘k choy inson yuragini turli xavfli kasalliklardan himoya qilishda favqulodda kuchga ega ekanligi isbotlandi. Ushbu noyob tadqiqot natijalari xalqaro miqyosda tan olingan mashhur «Food and Function» (F&F) ilmiy jurnalida rasman chop etildi.

Mazkur yirik loyiha doirasida Buyuk Britaniya va AQSHdan kelgan 30 000 dan ziyod ko‘ngilli ishtirokchilarning kundalik taomnomasi maxsus biomarkerlar yordamida juda qat’iy nazorat ostida o‘rganib chiqildi. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, ko‘pchilik insonlar shifokorlar tomonidan kundalik tavsiya etiladigan an’anaviy besh porsiya (qism) meva va sabzavotlarni iste’mol qilsalar-da, baribir yurak-qon tomir xastaliklari xavfini keskin kamaytiradigan eng muhim tabiiy modda — flavanollarni tanasi uchun yetarli miqdorda ololmayaptilar. Jarohat va kasalliklardan himoya qiluvchi bu antioksidant modda hamma o‘simlikda ham bir xil hajmda uchramaydi.

Ilmiy xulosalarga ko‘ra, o‘rik, qora smorodina, tabiiy ko‘k choy, oddiy loviya, shirin gilos hamda po‘stlog‘i artilmagan yangi olma tarkibida flavanol moddasining miqdori o‘ta yuqori darajada ekanligi malum bo‘ldi. Professorlarning alohida qayd etishicha, inson sog‘lig‘i uchun kundalik meva va sabzavotlarning umumiy hajmi yoki vazni emas, balki aynan qanday turdagi mahsulotlar tanlanayotgani anchagina muhimroq va foydaliroqdir. Masalan, kundalik menyuga bor-yo‘g‘i bir nechtagina rezavor mevalarni qo‘shish, kun davomida bir stakan xushbo‘y ko‘k choy ichish yoki tushlikka ozgina loviya taomini sherik qilish organizmdagi kerakli ozuqaviy moddalar zaxirasini sezilarli darajada oshirib yuborishga kifoya qiladi.

Ana shu omillarni hisobga olgan holda, tadqiqot mualliflari bugungi kunda butun dunyoda amal qilinayotgan «kuniga besh porsiya meva-sabzavot» degan umumiy shifokorlik tavsiyasini qayta ko‘rib chiqish va unga jiddiy aniqliklar kiritish lozim, deb hisoblashmoqda. Ilmiy xodimlarning fikricha, insonlar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini sog‘liqqa foydasiga qarab ehtiyotkorlik va aql bilan tanlanishi tibbiy tavsiyalarning samaradorligini bir necha barobarga oshiradi. Eng asosiysi, bu oddiy usul aslida millionlab insonlarni yurak xuruji va boshqa og‘ir xastaliklar xavfidan haqiqiy ma’noda asrab qola oladi. O‘zingiz va yaqinlaringiz sog‘lig‘iga bee’tibor bo‘lmang!

Go‘zallik, salomatlik sirlari, shifokorlarning eng foydali tavsiyalari, tibbiyot olamidagi so‘nggi inqilobiy kashfiyotlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotJazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotBugun, 10:38Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiEyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiKecha, 16:19Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqdaOlimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda06.06, 15:46O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘liO‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li05.06, 17:51Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqdaSmartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda03.06, 08:19Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...02.06, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega bolalar ko‘proq rasm chizishi kerak?
Nega bolalar ko‘proq rasm chizishi kerak?
Qulupnayni muntazam yeyish sog‘liqni qanday o‘zgartiradi?
Qulupnayni muntazam yeyish sog‘liqni qanday o‘zgartiradi?
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli