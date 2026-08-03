Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdi

·27·Sport
Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Madridning Real klubi sobiq futbolchisi Rafa Alkorta jamoaning transfer siyosati va tarkibni yangilash jarayonini qoʻllab-quvvatlab, bu zarur qadam boʻlganini taʼkidladi. Mutaxassis Marc Cucurella transferini eng omadli kelishuv deb atab, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries hamda Yan Diomandé kabi futbolchilarning imkoniyatlariga yuqori baho berdi.

Madridning Real klubi sobiq futbolchisi Rafa Alkorta SER radiostudiyasining El Larguero dasturida mehmon boʻlib, «Qirollik klubi»ning transfer siyosati va jamoani qayta qurish jarayoni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mutaxassis jamoaning soʻnggi oʻzgarishlarini qoʻllab-quvvatlab, oʻtgan mavsumdagi natijalardan keyin tarkibni yangilash tabiiy va zarur qadam boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alkorta jamoa rahbariyatining transfer bozoridagi harakatlarini yuqori baholab, amalga oshirilgan kelishuvlar oʻzini oqlashini bildirdi. Uning fikricha, oʻtgan mavsumda tarkibga qoʻshilgan yosh iqtidorlar bilan bir qatorda, jamoaga tajriba yetishmagani sezilgan va bu muammoni hal qilish choralarini koʻrish vaqt kelgandi.

Transferlar va jamoaga qoʻshilishi kutilayotgan futbolchilar

Sobiq futbolchi amalga oshirilgan va ehtimoliy transferlar haqida gapirar ekan, ayrim nomzodlarga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni kuchaytirish uchun kelayotgan oʻyinchilar darhol foyda keltirishi kerak. Mundo Deportivo xabariga koʻra, Rafa Alkorta Marc Cucurella transferini eng omadli kelishuv deb atadi.

Shuningdek, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries hamda Yan Diomandé kabi futbolchilarning imkoniyatlariga yuqori baho berildi. Agar bu transferlar amalga oshsa, Real Madrid yanada kuchayishi kutilmoqda. Biroq mutaxassisning taʼkidlashicha, yangi keluvchilarning qoʻshilishi bilan bir qatorda, baʼzi futbolchilar klubni tark etishiga toʻgʻri keladi va bu jarayon oson kechmaydi.

Vinicius Junior atrofidagi vaziyat va shartnoma masalalari

Suhbat davomida braziliyalik hujumchi Vinicius Juniorning klubdagi kelajagiga ham alohida eʼtibor qaratildi. Futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha moʻljallangan boʻlib, uning uzaytirilishi yuzasidan muzokaralar hozircha ijobiy natija bermagani aytilmoqda.

Agar tomonlar oʻrtasida kelishuvga erishilmasa, futbolchining yozgi transfer oynasida jamoani tark etish ehtimoli yoʻq emas. Shu bilan birga, mumkin boʻlgan yangi transferlar, jumladan Yan Diomandéning kelishi Vinicius Juniorning kelajagiga qandaydir tarzda taʼsir koʻrsatishi mumkinligi muhokama qilinmoqda, chunki tarkibdagi raqobat yanada keskinlashishi kutilmoqda.

Real MadridVinicius JuniorRafa AlkortaTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiPatris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiBugun, 13:15Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiEmil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiBugun, 12:30Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda