Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdi
Madridning Real klubi sobiq futbolchisi Rafa Alkorta jamoaning transfer siyosati va tarkibni yangilash jarayonini qoʻllab-quvvatlab, bu zarur qadam boʻlganini taʼkidladi. Mutaxassis Marc Cucurella transferini eng omadli kelishuv deb atab, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries hamda Yan Diomandé kabi futbolchilarning imkoniyatlariga yuqori baho berdi.
Madridning Real klubi sobiq futbolchisi Rafa Alkorta SER radiostudiyasining El Larguero dasturida mehmon boʻlib, «Qirollik klubi»ning transfer siyosati va jamoani qayta qurish jarayoni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mutaxassis jamoaning soʻnggi oʻzgarishlarini qoʻllab-quvvatlab, oʻtgan mavsumdagi natijalardan keyin tarkibni yangilash tabiiy va zarur qadam boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Alkorta jamoa rahbariyatining transfer bozoridagi harakatlarini yuqori baholab, amalga oshirilgan kelishuvlar oʻzini oqlashini bildirdi. Uning fikricha, oʻtgan mavsumda tarkibga qoʻshilgan yosh iqtidorlar bilan bir qatorda, jamoaga tajriba yetishmagani sezilgan va bu muammoni hal qilish choralarini koʻrish vaqt kelgandi.
Transferlar va jamoaga qoʻshilishi kutilayotgan futbolchilarSobiq futbolchi amalga oshirilgan va ehtimoliy transferlar haqida gapirar ekan, ayrim nomzodlarga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni kuchaytirish uchun kelayotgan oʻyinchilar darhol foyda keltirishi kerak. Mundo Deportivo xabariga koʻra, Rafa Alkorta Marc Cucurella transferini eng omadli kelishuv deb atadi.
Shuningdek, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries hamda Yan Diomandé kabi futbolchilarning imkoniyatlariga yuqori baho berildi. Agar bu transferlar amalga oshsa, Real Madrid yanada kuchayishi kutilmoqda. Biroq mutaxassisning taʼkidlashicha, yangi keluvchilarning qoʻshilishi bilan bir qatorda, baʼzi futbolchilar klubni tark etishiga toʻgʻri keladi va bu jarayon oson kechmaydi.
Vinicius Junior atrofidagi vaziyat va shartnoma masalalariSuhbat davomida braziliyalik hujumchi Vinicius Juniorning klubdagi kelajagiga ham alohida eʼtibor qaratildi. Futbolchining Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha moʻljallangan boʻlib, uning uzaytirilishi yuzasidan muzokaralar hozircha ijobiy natija bermagani aytilmoqda.
Agar tomonlar oʻrtasida kelishuvga erishilmasa, futbolchining yozgi transfer oynasida jamoani tark etish ehtimoli yoʻq emas. Shu bilan birga, mumkin boʻlgan yangi transferlar, jumladan Yan Diomandéning kelishi Vinicius Juniorning kelajagiga qandaydir tarzda taʼsir koʻrsatishi mumkinligi muhokama qilinmoqda, chunki tarkibdagi raqobat yanada keskinlashishi kutilmoqda.
…