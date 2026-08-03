Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqda

·27·Texno
Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqda
Qisqacha

Sunʼiy intellekt infratuzilmasining jadal oʻsishi Qoʻshma Shtatlarning energetika tizimida miqyosli oʻzgarishlar va ijtimoiy-iqtisodiy keskinliklarni keltirib chiqarmoqda. Joriy jarayonlar doirasida yangi markazlarni quvvat bilan taʼminlash uchun yuzlab yer uchastkalari musodara qilinib, turar joy binolari buzib tashlanishi rejalashtirilmoqda.

Sunʼiy intellekt infratuzilmasining jadal oʻsishi Qoʻshma Shtatlarning energetika tizimida miqyosli oʻzgarishlarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi maʼlumotlar markazlarini quvvat bilan taʼminlash uchun AQShda yuzlab yer uchastkalari musodara qilinib, turar joy binolari buzib tashlanishi rejalashtirilmoqda. Ushbu jarayon texnologik gigantlarning energiya isteʼmoli keskin oshgani fonida butun mamlakat boʻylab ijtimoiy va iqtisodiy keskinlikni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, Georgia Power energetika kompaniyasi AQShning Kueta va Feyett okruglarida 330 dan ortiq yer uchastkasini majburiy tartibda olib qoʻyishga majbur boʻlmoqda. Qiymati 16 milliard dollarni tashkil etuvchi Wansley loyihasi doirasida uzunligi 56 kilometrlik yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasi quriladi. Mazkur tarmoqni yotqizish ishlari 20–30 ta turar joyning buzilishiga olib keladi, yangi generatsiya quvvatlarining qariyb 80 foizi esa aynan sunʼiy intellekt markazlariga xizmat koʻrsatishga yoʻnaltiriladi.

Texnologik gigantlar va milliardlab dollarlik xarajatlar

Energetika tarmoqlarining kengayishi yirik IT-kompaniyalarning sunʼiy intellekt sohasiga kiritayotgan ulkan investitsiyalari bilan bevosita bogʻliq. Meta rahbari Mark Zukerberg kvartallik hisobot taqdimoti chogʻida yaqin besh yil ichida milliardlab odamlar kundalik vazifalarni bajarish uchun shaxsiy sunʼiy intellekt agentlariga ega boʻlishini maʼlum qildi. Shu bilan birga, kompaniya 2026-yilgi kapital xarajatlar prognozini 130–145 milliard dollargacha oshirib, mablagʻlarning asosiy qismini tegishli infratuzilmani barpo etishga yoʻnaltirmoqda.

Biroq bunday ulkan xarajatlar moliyaviy koʻrsatkichlarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda. Meta kompaniyasining sof pul oqimi ikkinchi chorakda daromadlar 28 foizga, qariyb 61 milliard dollargacha oshganiga qaramay, 91 foizga qisqarib, 784 million dollarni tashkil etdi. Bu kabi moliyaviy bosimlar va infratuzilma uchun ketayotgan xarajatlar texnologik bozorning energiya resurslariga boʻlgan qaramligini yaqqol koʻrsatmoqda.

Tariflar oshishi va aholining noroziligi

Maʼlumot markazlari energiya isteʼmolyining keskin koʻpayishi oddiy isteʼmolchilar va sanoat korxonalari uchun elektr energiyasi narxiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Nyu-Jersidan Illinoysgacha boʻlgan hududlarga xizmat koʻrsatuvchi PJM energetika tizimida generatsiya quvvatlarini zaxiralash qiymati birgina auksion siklida 10 martadan ziyod qimmatlashdi. Bir yil ichida sanoat tarifikatsiyasi Pensilvaniyada 31 foizga, Ogayo shtatida esa 26 foizga oshdi, mamlakat boʻyicha oʻrtacha oʻsish koʻrsatkichi 7 foizni tashkil etdi.

Energetika infratuzilmasining kengaytirilishi mahalliy aholining keskin eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda. Hozirgi kunga qadar AQShning 42 ta shtatida maʼlumot markazlari qurilishiga qarshi norozilik namoyishlari boʻlib oʻtdi. Jamoatchilik qarshiligi oʻnlab milliard dollarlik loyihalarning bekor qilinishiga yoki boshqa muddatga koʻchirilishiga olib keldi. Yangi elektr uzatish liniyasi oʻtadigan hududlar aholisi Georgia Power taklif etayotgan kompensatsiyalar koʻchmas mulkning bozor qiymatidan taxminan 100 ming dollarga pastligini daʼvo qilmoqda. Kompaniya oʻz navbatida yer sotib olish jarayonlarining 1 foizdan kamrogʻidagina majburiy musodara chorasi qoʻllanilishini taʼkidlamoqda.

Suniy intellektData markazAQSh energetikasiMetaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiBugun, 06:51Kvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiKvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiBugun, 05:56Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiOneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiBugun, 03:26Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi