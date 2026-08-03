Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdi
Gretsiyada yirik o'rmon yong'inini bartaraf etish chog'ida ikkita vertolyot havoda to'qnashib ketishi natijasida ikki nafar ekipaj a'zosi halok bo'ldi. Mamlakat yong'in xizmatining ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning biri Gretsiya, ikkinchisi esa Daniya fuqarosi bo'lgan. Afina shahrining shimoli-g'arbida joylashgan Attika mintaqasidagi Psata hududida sodir bo'lgan ushbu aviahodisaning sabablarini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Gretsiyada yirik o‘rmon yong‘inini bartaraf etish ishlari davomida ikki yong‘in o‘chiruvchi vertolyot havoda to‘qnashib ketdi. Mudhish hodisa oqibatida ikki nafar ekipaj a’zosi halok bo‘ldi. Bu haqda mamlakat yong‘in xizmati ma’lum qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlardan biri Gretsiya, ikkinchisi esa Daniya fuqarosi bo‘lgan. Ikkinchi vertolyot ekipajida bo‘lgan Gretsiya va Buyuk Britaniya fuqarolari esa omon qolgan. Ayni paytda aviahodisaga nima sabab bo‘lganini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Fojia Afina shahrining shimoli-g‘arbida joylashgan Attika mintaqasidagi Psata hududida sodir bo‘lgan. Mazkur hududda avj olgan yirik o‘rmon yong‘ini 100 dan ortiq uyni vayron qilgan. Yong‘inning tez tarqalishi tufayli Kefaloniya sayyohlik orolidagi bir nechta aholi punktlari ham xavfsizlik nuqtayi nazaridan evakuatsiya qilingan.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, Beotiya viloyatida boshlanib, keyinchalik Attikaga yoyilgan yong‘inga shamol ta’sirida xususiy elektr tarmoqlari simlaridan chiqqan uchqunlar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ehtiyotsizlik gumoni bilan ikki nafar Gretsiya fuqarosini qo‘lga olgan, yana bir gumondorni qidirish ishlari davom etmoqda.
Gretsiya Bosh vaziri Kiriakos Mitsotakis ayrim holatlarda tabiat kuchi va noqulay ob-havo sharoitlari inson imkoniyatlaridan ustun kelishini ta’kidlab, yong‘inlarga qarshi kurashda barcha kuch va vositalar safarbar etilganini qayd etdi.
Shu bilan birga, Yevropaning boshqa davlatlari ham keng ko‘lamli tabiiy ofatlarga duch kelmoqda. Fransiyaning Var hududida shamol yo‘nalishining o‘zgarishi tufayli yirik o‘rmon yong‘ini borish qiyin bo‘lgan o‘rmonlarga tarqalgan. Karkasson shahri yaqinida esa yongan avtomobil sabab yangi yong‘in kelib chiqqan. Hodisa oqibatida avtomagistral vaqtincha yopilgan, yaqin atrofdagi hayvonot bog‘i esa evakuatsiya qilingan.
Ispaniyaning markaziy qismida o‘tgan hafta o‘n minglab gektar yer maydonini qamrab olgan yong‘inlar asosan nazoratga olingan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda alanga yana kuchaygan. Shuningdek, Yevropaning qator mamlakatlari qurg‘oqchilik va suv sathining keskin pasayishi oqibatlarini ham boshdan kechirmoqda. Vengriyada Dunay daryosi suvi rekord darajada kamaygani sabab mamlakatdagi yagona atom elektr stansiyasi 40 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor ishini to‘xtatgan. Serbiyada ham Dunay daryosida suv sathi 1985 yildan beri eng past ko‘rsatkichga tushib, mamlakatning eng yirik gidroelektr stansiyasi ishlab chiqarish quvvatini sezilarli darajada kamaytirishga majbur bo‘lgan.
…