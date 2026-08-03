Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdi

·30·Dunyo
Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdi
Qisqacha

Gretsiyada yirik o'rmon yong'inini bartaraf etish chog'ida ikkita vertolyot havoda to'qnashib ketishi natijasida ikki nafar ekipaj a'zosi halok bo'ldi. Mamlakat yong'in xizmatining ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning biri Gretsiya, ikkinchisi esa Daniya fuqarosi bo'lgan. Afina shahrining shimoli-g'arbida joylashgan Attika mintaqasidagi Psata hududida sodir bo'lgan ushbu aviahodisaning sabablarini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Gretsiyada yirik o‘rmon yong‘inini bartaraf etish ishlari davomida ikki yong‘in o‘chiruvchi vertolyot havoda to‘qnashib ketdi. Mudhish hodisa oqibatida ikki nafar ekipaj a’zosi halok bo‘ldi. Bu haqda mamlakat yong‘in xizmati ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlardan biri Gretsiya, ikkinchisi esa Daniya fuqarosi bo‘lgan. Ikkinchi vertolyot ekipajida bo‘lgan Gretsiya va Buyuk Britaniya fuqarolari esa omon qolgan. Ayni paytda aviahodisaga nima sabab bo‘lganini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Fojia Afina shahrining shimoli-g‘arbida joylashgan Attika mintaqasidagi Psata hududida sodir bo‘lgan. Mazkur hududda avj olgan yirik o‘rmon yong‘ini 100 dan ortiq uyni vayron qilgan. Yong‘inning tez tarqalishi tufayli Kefaloniya sayyohlik orolidagi bir nechta aholi punktlari ham xavfsizlik nuqtayi nazaridan evakuatsiya qilingan.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, Beotiya viloyatida boshlanib, keyinchalik Attikaga yoyilgan yong‘inga shamol ta’sirida xususiy elektr tarmoqlari simlaridan chiqqan uchqunlar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ehtiyotsizlik gumoni bilan ikki nafar Gretsiya fuqarosini qo‘lga olgan, yana bir gumondorni qidirish ishlari davom etmoqda.

Gretsiya Bosh vaziri Kiriakos Mitsotakis ayrim holatlarda tabiat kuchi va noqulay ob-havo sharoitlari inson imkoniyatlaridan ustun kelishini ta’kidlab, yong‘inlarga qarshi kurashda barcha kuch va vositalar safarbar etilganini qayd etdi.

Shu bilan birga, Yevropaning boshqa davlatlari ham keng ko‘lamli tabiiy ofatlarga duch kelmoqda. Fransiyaning Var hududida shamol yo‘nalishining o‘zgarishi tufayli yirik o‘rmon yong‘ini borish qiyin bo‘lgan o‘rmonlarga tarqalgan. Karkasson shahri yaqinida esa yongan avtomobil sabab yangi yong‘in kelib chiqqan. Hodisa oqibatida avtomagistral vaqtincha yopilgan, yaqin atrofdagi hayvonot bog‘i esa evakuatsiya qilingan.

Ispaniyaning markaziy qismida o‘tgan hafta o‘n minglab gektar yer maydonini qamrab olgan yong‘inlar asosan nazoratga olingan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda alanga yana kuchaygan. Shuningdek, Yevropaning qator mamlakatlari qurg‘oqchilik va suv sathining keskin pasayishi oqibatlarini ham boshdan kechirmoqda. Vengriyada Dunay daryosi suvi rekord darajada kamaygani sabab mamlakatdagi yagona atom elektr stansiyasi 40 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor ishini to‘xtatgan. Serbiyada ham Dunay daryosida suv sathi 1985 yildan beri eng past ko‘rsatkichga tushib, mamlakatning eng yirik gidroelektr stansiyasi ishlab chiqarish quvvatini sezilarli darajada kamaytirishga majbur bo‘lgan.

GreeceAthensKyriakos MitsotakisKefaloniaFrance
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdiBugun, 12:32Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBugun, 11:44Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Bugun, 03:16Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinRuxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinBugun, 01:10Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiYerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiKecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda