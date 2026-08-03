Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdi
Kataloniyaning Barselona klubi oʻz hujumchisi Ferran Torresning kelajagi borasida yuzaga kelgan mish-mishlarga qatʼiy nuqta qoʻydi. Mudo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa rahbariyati ispaniyalik futbolchini yozgi transferlar davrida sotish niyati yoʻqligini Parij Sen-Jermen klubiga ochiq-oydin maʼlum qildi. Ushbu qaror klubning kelgusi mavsumdagi rejalari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Torresni oʻzining taktik rejalarida markaziy oʻyinchilardan biri sifatida koʻrmoqda. Germaniyalik mutaxassis 26 yoshli hujumchini jamoaning kelgusi mavsumdagi oʻyin uslubining ajralmas qismi deb biladi. Shu bois klub rahbariyati futbolchini transfer oynasiga qoʻymaslikka qaror qildi va uni jamoada saqlab qolish uchun barcha choralarni koʻrmoqda.
Yangi shartnoma va moliyaviy shartlarKataloniya klubining futbolchiga boʻlgan ishonchi shunchaki ogʻzaki bayonotlar bilan cheklanib qolmayapti. Yozgi transfer oynasi yopilgach, klub rasmiylari Ferran Torresning vakillari bilan uchrashib, yangi shartnoma imzolash masalasini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Qizigʻi shundaki, ushbu bitim imzolansa, Barselona futbolchining oldingi transfer shartnomasidagi bandga koʻra, Manchester Siti klubiga qoʻshimcha ravishda sakkiz million yevro atrofida mablagʻ toʻlashiga toʻgʻri keladi.
Soʻnggi haftalarda Fransiya poytaxti klubi hujumchiga qiziqish bildirayotgani va futbolchining oʻzi ham Parijga koʻchib oʻtishni xohlayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Barselona oʻz pozitsiyasida qatʼiy turib, Parij Sen-Jermen tomonidan hech qanday rasmiy taklif ularning qarorini oʻzgartira olmaganini taʼkidladi. Klub rasmiylari Torres hozircha kataloniyaliklar safida qolishini yana bir bor tasdiqladi.
Hujum chizigʻidagi boshqa rejalar va taʼtilShu bilan birga, Barselona kelajakda hujum chizigʻini yanada kuchaytirish ustida ish olib bormoqda. Klub Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez bilan shartnoma imzolashni oʻzining asosiy maqsadlaridan biri etib belgilagan. Argentinalik futbolchi ham Kataloniya jamoasida oʻynash istagini bildirgan. Biroq Atletiko rahbariyati oʻzining asosiy raqiblaridan biriga oʻyinchilarni sotishni istamasligi sababli muzokaralar murakkab kechishi kutilmoqda.
Ayni paytda Ferran Torresning oʻzi bu mish-mishlarga izoh berishdan oʻzini tiymoqda. Ispaniya terma jamoasi safida mavsumni muvaffaqiyatli yakunlagan futbolchi hozirda hordiq chiqarmoqda. Ispaniya terma jamoasining boshqa aʼzolari qatori Torres ham 12-avgust sanasidan boshlab jamoaning umumiy mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Ungacha esa futbolchining maqomi oʻzgarishsiz qolmoqda.
…