Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdi

·1·Sport
Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdi

Kataloniyaning Barselona klubi oʻz hujumchisi Ferran Torresning kelajagi borasida yuzaga kelgan mish-mishlarga qatʼiy nuqta qoʻydi. Mudo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa rahbariyati ispaniyalik futbolchini yozgi transferlar davrida sotish niyati yoʻqligini Parij Sen-Jermen klubiga ochiq-oydin maʼlum qildi. Ushbu qaror klubning kelgusi mavsumdagi rejalari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Torresni oʻzining taktik rejalarida markaziy oʻyinchilardan biri sifatida koʻrmoqda. Germaniyalik mutaxassis 26 yoshli hujumchini jamoaning kelgusi mavsumdagi oʻyin uslubining ajralmas qismi deb biladi. Shu bois klub rahbariyati futbolchini transfer oynasiga qoʻymaslikka qaror qildi va uni jamoada saqlab qolish uchun barcha choralarni koʻrmoqda.

Yangi shartnoma va moliyaviy shartlar

Kataloniya klubining futbolchiga boʻlgan ishonchi shunchaki ogʻzaki bayonotlar bilan cheklanib qolmayapti. Yozgi transfer oynasi yopilgach, klub rasmiylari Ferran Torresning vakillari bilan uchrashib, yangi shartnoma imzolash masalasini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Qizigʻi shundaki, ushbu bitim imzolansa, Barselona futbolchining oldingi transfer shartnomasidagi bandga koʻra, Manchester Siti klubiga qoʻshimcha ravishda sakkiz million yevro atrofida mablagʻ toʻlashiga toʻgʻri keladi.

Soʻnggi haftalarda Fransiya poytaxti klubi hujumchiga qiziqish bildirayotgani va futbolchining oʻzi ham Parijga koʻchib oʻtishni xohlayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Barselona oʻz pozitsiyasida qatʼiy turib, Parij Sen-Jermen tomonidan hech qanday rasmiy taklif ularning qarorini oʻzgartira olmaganini taʼkidladi. Klub rasmiylari Torres hozircha kataloniyaliklar safida qolishini yana bir bor tasdiqladi.

Hujum chizigʻidagi boshqa rejalar va taʼtil

Shu bilan birga, Barselona kelajakda hujum chizigʻini yanada kuchaytirish ustida ish olib bormoqda. Klub Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez bilan shartnoma imzolashni oʻzining asosiy maqsadlaridan biri etib belgilagan. Argentinalik futbolchi ham Kataloniya jamoasida oʻynash istagini bildirgan. Biroq Atletiko rahbariyati oʻzining asosiy raqiblaridan biriga oʻyinchilarni sotishni istamasligi sababli muzokaralar murakkab kechishi kutilmoqda.

Ayni paytda Ferran Torresning oʻzi bu mish-mishlarga izoh berishdan oʻzini tiymoqda. Ispaniya terma jamoasi safida mavsumni muvaffaqiyatli yakunlagan futbolchi hozirda hordiq chiqarmoqda. Ispaniya terma jamoasining boshqa aʼzolari qatori Torres ham 12-avgust sanasidan boshlab jamoaning umumiy mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Ungacha esa futbolchining maqomi oʻzgarishsiz qolmoqda.

BarselonaFerran TorresParij Sen-JermenHansi FlickLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiReal Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 13:19Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiPatris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiBugun, 13:15Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiEmil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiBugun, 12:30Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda