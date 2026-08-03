80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi

·0·Dunyo
80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi

Serbiyada Dunay daryosida suv sathining keskin pasayishi natijasida Ikkinchi jahon urushi davriga oid Germaniya harbiy kemasining qoldiqlari yana yuzaga chiqdi. Bu haqda The Telegraph nashri xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, kema qoldiqlari Serbiyaning Praxovo qishlog‘i yaqinidan aniqlangan bo‘lib, u Germaniyaning Dunay flotiliyasi tarkibiga kirgan harbiy kemalardan biri hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushi yakuniga yaqin, sovet armiyasining hujumi vaqtida ushbu kema Uchinchi reyx qo‘shinlari tomonidan ataylab suvga cho‘ktirilgan edi.

Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, nemis qo‘shinlari kemani 1944 yil sentyabrida amalga oshirilgan “Dunay elfi” operatsiyasi doirasida g‘arq qilgan. O‘sha davrda jami 200 dan ortiq kema va barja cho‘ktirilgan bo‘lib, bu Dunayning mazkur qismida urush tugagunga qadar kema qatnovining to‘liq to‘xtab qolishiga sabab bo‘lgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Yevropada uzoq davom etgan anomal issiq havo va kuchli qurg‘oqchilik Dunay daryosida suv sathining rekord darajada pasayishiga olib kelgan. Shu tufayli avval suv ostida bo‘lgan tarixiy harbiy kemalar yana ko‘rina boshladi. Aprel oyiga kelib mutaxassislar daryo tubidan yettita kemani olib chiqqan, sakkizinchi kemani ko‘tarish ishlari esa tayyorgarlik bosqichida.

Qutqaruv ishlari yuqori ehtiyotkorlik bilan olib borilmoqda. Chunki kemalar bortida hali ham minalar va portlamay qolgan snaryadlar bo‘lishi ehtimoli mavjud. Shu sababli ularni suvdan chiqarishdan oldin g‘avvoslar va sapyorlar tomonidan to‘liq ko‘zdan kechirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yirik kemalar esa butun holda emas, balki qismlarga ajratilgan tarzda suvdan chiqarilmoqda.

Daryodagi qumli orol yonida cho‘kkan kemaning yuqoridan ko‘rinishi.

Dunay o‘zanini tozalash va kema harakatini xavfsizlashtirish maqsadida Yevropa Ittifoqi ham loyihani moliyaviy qo‘llab-quvvatlamoqda. Xususan, Yevrokomissiya mazkur ishlar uchun 16,5 million yevro grant ajratgan bo‘lsa, Yevropa investitsiya banki yana qariyb 14 million yevro mablag‘ yo‘naltirgan. Birinchi bosqichda mutaxassislar jami 21 ta cho‘kkan kemani suvdan chiqarishni rejalashtirgan.

Biroq o‘lchami katta va qattiq shikastlangan ayrim kemalarni to‘liq ko‘tarish imkoni yo‘q. Shu bois ularning bir qismi xavfsiz holatga keltirilgach, daryo tubining chuqurroq qismiga qayta ko‘milishi mumkin.

Serbiya rasmiylarining hisob-kitoblariga ko‘ra, ushbu hududda cho‘kib yotgan kemalar tufayli kema qatnovining cheklanishi mamlakat iqtisodiyotiga har yili 5 million yevrodan ortiq zarar yetkazmoqda.

Shu bilan birga, Dunay daryosida suv sathining rekord darajada pasayishi Vengriyaga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatgan. Ma’lum qilinishicha, daryodagi suv miqdorining kamayishi sabab mamlakatdagi yagona atom elektr stansiyasi faoliyatini vaqtincha to‘xtatish masalasi ham ko‘rib chiqilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBugun, 11:44Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Bugun, 03:16Ruxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinRuxsatnomasiz daryoni tozalagan britaniyalik advokat 2 yilgacha qamalishi mumkinBugun, 01:10Yerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiYerda 14 yildan buyon kuzatilmagan sovuq qayd etildiKecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda