Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyapti

·0·Sport
Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyapti

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali murabbiy Joze Mourinyo Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini Real Madrid klubiga olib kelishni qattiq istamoqda va rahbariyatdan bu transferni tezlashtirishni talab qilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis ispaniyalik futbolchini jamoa chiziqlarini bir-biriga bogʻlab turuvchi asosiy 'tizim oʻyinchisi' sifatida koʻrmoqda va muzokaralarda faol qatnashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda Real Madrid oʻyinda chiziqlar orasidagi uzilishlar sababli qiyinchiliklarga duch kelgani sir emas. Mourinyoning fikricha, aynan Rodri kabi ijrochi jamoaning barcha boʻgʻinlari uygʻunlikda ishlashini taʼminlay oladi va maydonda oʻyin taqdirini oʻzgartirish salohiyatiga ega. Jahon chempionatida porlagan ispaniyalik yulduzning transferi klub uchun nafaqat sport, balki ramziy ahamiyatga ham ega.

Tarkibdagi keng koʻlamli oʻzgarishlar va rejalashtirilgan transferlar

Mourinyoning murabbiylar shtabi jamoada amalga oshirilayotgan keskin islohotlarni muvaffaqiyatli yakunlash ustida jadal ishlamoqda. Yangi oʻzgarishlar koʻlami juda katta boʻlib, u barcha chiziqlarni mukammal bogʻlaydigan futbolchini talab qiladi. Manbalarga koʻra, ushbu keng qamrovli qayta qurish jarayonida bir qator taniqli futbolchilarning nomlari ham tilga olinmoqda:

  • Mark Kukurelya
  • Bernardu Silva
  • Denzel Dumfris
  • Usmon Diomande
  • Karlos Espi
Valdebebas qarorgohida bu transferni vaqt masalasi deb baholashgan edi. Biroq Florentino Peres yashil chiroq yoqmagunicha Rodrining hujjati muzlatilgan holatda turgandi. Endilikda klub prezidenti rozilik bergani sababli muzokaralar faollashgan va murabbiy oʻz rejadagi futbolchisini tezroq koʻrishni istamoqda.

Hozirgi bosqichda jamoani tark etadigan oʻyinchilarning taqdiri Mourinyo qoʻl ostida shakllanadigan yakuniy tarkibni belgilab beruvchi soʻnggi boʻlak boʻladi. Himoyadan oʻyin qurishni oʻzining eng kuchli jihatlaridan biri deb biladigan portugaliyalik murabbiy uchun Rodrining kelishi taktik rejalarning muhim qismidir.

Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempioni unvonini qoʻlga kiritgan Rodrining mavqei uning transfer qiymati va jozibadorligini yanada oshiradi. Mourinyo aynan shunday yetakchi futbolchi orqali Real Madrid oʻyinini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.

Joze MourinoRodriReal MadridManchester SitiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiAlexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiBugun, 11:57Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiXabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiBugun, 11:37Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiLiverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiBugun, 11:35Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiKonrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiBugun, 11:11Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda