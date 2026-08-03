Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyapti
Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali murabbiy Joze Mourinyo Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini Real Madrid klubiga olib kelishni qattiq istamoqda va rahbariyatdan bu transferni tezlashtirishni talab qilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis ispaniyalik futbolchini jamoa chiziqlarini bir-biriga bogʻlab turuvchi asosiy 'tizim oʻyinchisi' sifatida koʻrmoqda va muzokaralarda faol qatnashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda Real Madrid oʻyinda chiziqlar orasidagi uzilishlar sababli qiyinchiliklarga duch kelgani sir emas. Mourinyoning fikricha, aynan Rodri kabi ijrochi jamoaning barcha boʻgʻinlari uygʻunlikda ishlashini taʼminlay oladi va maydonda oʻyin taqdirini oʻzgartirish salohiyatiga ega. Jahon chempionatida porlagan ispaniyalik yulduzning transferi klub uchun nafaqat sport, balki ramziy ahamiyatga ham ega.
Tarkibdagi keng koʻlamli oʻzgarishlar va rejalashtirilgan transferlarMourinyoning murabbiylar shtabi jamoada amalga oshirilayotgan keskin islohotlarni muvaffaqiyatli yakunlash ustida jadal ishlamoqda. Yangi oʻzgarishlar koʻlami juda katta boʻlib, u barcha chiziqlarni mukammal bogʻlaydigan futbolchini talab qiladi. Manbalarga koʻra, ushbu keng qamrovli qayta qurish jarayonida bir qator taniqli futbolchilarning nomlari ham tilga olinmoqda:
- Mark Kukurelya
- Bernardu Silva
- Denzel Dumfris
- Usmon Diomande
- Karlos Espi
Hozirgi bosqichda jamoani tark etadigan oʻyinchilarning taqdiri Mourinyo qoʻl ostida shakllanadigan yakuniy tarkibni belgilab beruvchi soʻnggi boʻlak boʻladi. Himoyadan oʻyin qurishni oʻzining eng kuchli jihatlaridan biri deb biladigan portugaliyalik murabbiy uchun Rodrining kelishi taktik rejalarning muhim qismidir.
Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempioni unvonini qoʻlga kiritgan Rodrining mavqei uning transfer qiymati va jozibadorligini yanada oshiradi. Mourinyo aynan shunday yetakchi futbolchi orqali Real Madrid oʻyinini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.
…