Tug‘ilgan kuningiz muhabbatda nimani kutishingizni ko‘rsatadimi?

·25·Foydali
Tug‘ilgan kuningiz muhabbatda nimani kutishingizni ko‘rsatadimi?
Qisqacha

Tug‘ilgan kun sanasiga asoslangan ommabop talqin munosabatlarda qancha mehr, ishonch va shaxsiy hudud kerakligini anglashga yordam berishi mumkin. Masalan, 6, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 28 sanalarda tug‘ilganlar chin yaqinlik va muntazam e’tiborni talab qilsa, 2, 3, 9, 14, 18, 27, 30 sanalardagilar avval ishonch hosil qilishni istaydi.

Kimdir munosabatda doimiy e’tibor va chuqur yaqinlikni xohlaydi, boshqalar esa muhabbatni baland gaplar emas, barqaror harakatlar orqali his qiladi. Ayrimlar qalbini tez ochsa, ba’zilarga ishonish uchun oylar, hatto yillar kerak bo‘ladi.

Tug‘ilgan kun sanasiga asoslangan ushbu ommabop talqin sizga munosabatlarda qancha mehr, ishonch va shaxsiy hudud kerakligini anglashga yordam berishi mumkin. Eng qiziq jihati — tashqi tomondan sovuq ko‘ringan insonlar ham ichida juda kuchli tuyg‘ularni yashirishi ehtimol.

6, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 28 — «1000 foiz» muhabbat

Bu sanalarda tug‘ilganlar uchun munosabat «yarim yo‘l»da bo‘lishi mumkin emas. Ularga shunchaki yoqimli gaplar emas, chin yaqinlik, muntazam e’tibor va ruhiy bog‘lanish kerak.

Ular munosabatga kirsa, ko‘pincha bor mehri, vaqti va kuchini beradi. Shu sababli javoban sovuqlik, noaniqlik yoki befarqlikni og‘ir qabul qilishi mumkin.

Ular uchun muhabbat quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

  • doimiy aloqa va e’tibor;

  • his-tuyg‘ularni ochiq ifoda qilish;

  • qiyin vaziyatlarda yonma-yon turish;

  • munosabatni ustuvor deb bilish.

Biroq aynan shu kuchli ehtiyoj ba’zan ortiqcha bog‘lanishga aylanib ketishi mumkin. Ular o‘z chegaralarini saqlashni ham unutmasligi muhim.

2, 3, 9, 14, 18, 27, 30 — avval ishonch, keyin muhabbat

Bu guruh vakillari chuqur his qiladi, ammo har kimga ham qalbini ochmaydi. Ular insonni kuzatadi, so‘z va harakat o‘rtasidagi farqqa e’tibor beradi, shundan keyingina yaqinlashadi.

Biroq ishonch paydo bo‘lgach, ularning munosabati yuzaki bo‘lmaydi. Ular chin dildan mehr ko‘rsatadi va aloqani asrashga harakat qiladi.

Ularning qalbiga tez kirib bo‘lmaydi, ammo kirgan inson uchun u yerda juda katta mehr bor.

Bu sanalarda tug‘ilganlarga bosim emas, vaqt va barqarorlik kerak. Ular uchun «men seni sevaman» degan gapdan ko‘ra, va’daga amal qilish kuchliroq ta’sir qiladi.

1, 4, 7, 8, 11, 25, 26, 29, 31 — muhabbatda tinchlik izlaydi

Bu toifadagi insonlar uchun munosabat doimiy drama, rashk va hissiy tebranishlardan iborat bo‘lmasligi kerak. Ular muhabbatni xotirjamlik, ishonch va kundalik g‘amxo‘rlik orqali his qiladi.

Ular katta romantik namoyishlardan ko‘ra quyidagilarni yuqori baholashi mumkin:

  • so‘zda turish;

  • qiyin paytda yordam berish;

  • birgalikda reja tuzish;

  • munosabatda xavfsizlik hissini yaratish.

Tashqi tomondan ular juda hissiyotli ko‘rinmasligi mumkin. Ammo bu mehr kamligini emas, uni harakatlar orqali ifoda qilishini anglatadi.

5, 12, 13, 16, 20, 23 — hislar bor, ammo shaxsiy hudud ham kerak

Bu sanalarda tug‘ilganlar munosabatda ham o‘z mustaqilligini saqlashni xohlaydi. Ular doimiy nazorat, har daqiqada hisob berish yoki cheksiz yozishmalardan tez charchashi mumkin.

Shaxsiy vaqt va hudud ular uchun sovuqlik emas. Aksincha, biroz yolg‘iz qolish orqali ular kuch to‘playdi va munosabatga yanada samimiy qaytadi.

Ular hislarini ochiq ifoda qilmasligi mumkin, ammo qalbida ko‘rsatganidan ko‘ra ko‘proq mehr saqlaydi. Muhimi, ularni «nega buncha sovuqsan?» degan bosim bilan emas, tushunish bilan qabul qilishdir.

Muhabbatni foiz bilan o‘lchab bo‘ladimi?

Munosabatlardagi ehtiyojlar faqat tug‘ilgan kun sanasiga bog‘liq emas. Insonning bolalik tajribasi, xarakter xususiyatlari, avvalgi munosabatlari va hozirgi ruhiy holati ham katta rol o‘ynaydi.

Shuning uchun ushbu tasnifni ilmiy psixologik tashxis emas, o‘zingizni kuzatish uchun qiziq nuqta sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.

O‘zingizdan so‘rab ko‘ring:

  • muhabbatni qaysi harakatlar orqali his qilasiz?

  • munosabatda sizga yaqinlikmi yoki erkinlikmi ko‘proq kerak?

  • hislaringizni ochiq ayta olasizmi?

  • sherigingiz sizning ehtiyojlaringizni biladimi?

Munosabatni sana emas, ochiq muloqot saqlaydi

Tug‘ilgan kun sanasi xarakteringiz haqida qiziq taxmin berishi mumkin. Ammo sog‘lom munosabatning haqiqiy formulasi boshqa: ehtiyojlarni ochiq aytish, chegaralarni hurmat qilish va muhabbatni faqat kutib emas, amalda ko‘rsatish.

Sizning tug‘ilgan sanangiz qaysi guruhga tushdi? Ta’rif haqiqatan ham sizga mos keldimi? Mavzu bo‘yicha izoh qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

100 yoshli boboning 7 odati: boylik qayerdan boshlanadi?100 yoshli boboning 7 odati: boylik qayerdan boshlanadi?Bugun, 13:48Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?Bugun, 13:38Nega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdiNega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdiBugun, 12:59Tug‘ilgan sanaga qarab muvaffaqiyat formulasi: sizning raqamingiz nima deydi?Tug‘ilgan sanaga qarab muvaffaqiyat formulasi: sizning raqamingiz nima deydi?Bugun, 12:03Tug‘ilgan sanangizga yashiringan super kuchingiz nimada? Raqamlardagi yashirin kod ochildi!Tug‘ilgan sanangizga yashiringan super kuchingiz nimada? Raqamlardagi yashirin kod ochildi!Kecha, 16:29Siz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiSiz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiKecha, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi
Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi