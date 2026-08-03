“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdi
Marvel studiyasining kutilgan loyihalaridan biri bo‘lgan “O‘rgimchak odam: Yangi kun” filmi prokatning ilk haftasidayoq rekord natija qayd etib, 2026 yilning eng daromadli kinopremerasiga aylandi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, film AQSH va Kanada kinoteatrlarida namoyishning birinchi haftasida 355 million dollar miqdorida daromad to‘pladi. Xalqaro prokatda esa kartina yana 572 million dollar ishlab, jahon bo‘ylab ulkan moliyaviy muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu summaning 121 million dollari Xitoy bozori hissasiga to‘g‘ri keladi.
Shu tariqa, film koronavirus pandemiyasidan keyin Shimoliy Amerika kino bozorida qayd etilgan eng yuqori start natijalaridan birini namoyish qildi. Mutaxassislar fikricha, bunday ko‘rsatkich tomoshabinlarning superqahramonlar haqidagi filmlarga qiziqishi hanuz yuqori ekanini yana bir bor tasdiqladi.
Yakuniy natijalarga ko‘ra, “O‘rgimchak odam: Yangi kun” Gollivud tarixidagi eng muvaffaqiyatli ikkinchi debyut sifatida qayd etildi. Hozircha birinchi o‘rinni 2019 yilda ekranlarga chiqqan “Qasoskorlar: Final” egallab turibdi. Tom Xolland ishtirokidagi yangi film ushbu rekorddan atigi ikki million dollar kam daromad to‘plagan.
Reuters ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda superqahramonlar haqidagi filmlarga qiziqish ma’lum darajada pasaygan bo‘lsa-da, Marvel olamining eng mashhur qahramonlaridan biri bo‘lgan O‘rgimchak odam tomoshabinlar uchun o‘z jozibasini yo‘qotmagan.
“O‘rgimchak odam: Yangi kun” Tom Xollandning 2016 yildan buyon mazkur qahramon obrazini gavdalantirgan uchinchi mustaqil filmi hisoblanadi. Yangi kartinaning asosiy g‘oyasi qahramonning yolg‘izlik hissi, ichki kechinmalari va odamlar bilan yaqin munosabat o‘rnatishga intilishiga bag‘ishlangan bo‘lib, aynan shu jihat tanqidchilar hamda tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Film nafaqat moliyaviy jihatdan, balki mazmuni va hissiy ta’siri bilan ham yuqori baholanmoqda.
…