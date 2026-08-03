“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdi

·0·Madaniyat
“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdi

Marvel studiyasining kutilgan loyihalaridan biri bo‘lgan “O‘rgimchak odam: Yangi kun” filmi prokatning ilk haftasidayoq rekord natija qayd etib, 2026 yilning eng daromadli kinopremerasiga aylandi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, film AQSH va Kanada kinoteatrlarida namoyishning birinchi haftasida 355 million dollar miqdorida daromad to‘pladi. Xalqaro prokatda esa kartina yana 572 million dollar ishlab, jahon bo‘ylab ulkan moliyaviy muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu summaning 121 million dollari Xitoy bozori hissasiga to‘g‘ri keladi.

Shu tariqa, film koronavirus pandemiyasidan keyin Shimoliy Amerika kino bozorida qayd etilgan eng yuqori start natijalaridan birini namoyish qildi. Mutaxassislar fikricha, bunday ko‘rsatkich tomoshabinlarning superqahramonlar haqidagi filmlarga qiziqishi hanuz yuqori ekanini yana bir bor tasdiqladi.

O‘rgimchak-odam va MJ tungi shahar manzarasi fonida bir-biriga qarab turibdi.

Yakuniy natijalarga ko‘ra, “O‘rgimchak odam: Yangi kun” Gollivud tarixidagi eng muvaffaqiyatli ikkinchi debyut sifatida qayd etildi. Hozircha birinchi o‘rinni 2019 yilda ekranlarga chiqqan “Qasoskorlar: Final” egallab turibdi. Tom Xolland ishtirokidagi yangi film ushbu rekorddan atigi ikki million dollar kam daromad to‘plagan.

Reuters ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda superqahramonlar haqidagi filmlarga qiziqish ma’lum darajada pasaygan bo‘lsa-da, Marvel olamining eng mashhur qahramonlaridan biri bo‘lgan O‘rgimchak odam tomoshabinlar uchun o‘z jozibasini yo‘qotmagan.

“O‘rgimchak odam: Yangi kun” Tom Xollandning 2016 yildan buyon mazkur qahramon obrazini gavdalantirgan uchinchi mustaqil filmi hisoblanadi. Yangi kartinaning asosiy g‘oyasi qahramonning yolg‘izlik hissi, ichki kechinmalari va odamlar bilan yaqin munosabat o‘rnatishga intilishiga bag‘ishlangan bo‘lib, aynan shu jihat tanqidchilar hamda tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Film nafaqat moliyaviy jihatdan, balki mazmuni va hissiy ta’siri bilan ham yuqori baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiZebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiBugun, 01:39Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Bugun, 01:30Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Kecha, 17:49Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Kecha, 16:48«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt01.08, 20:53Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"01.08, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida