100 yoshli boboning 7 odati: boylik qayerdan boshlanadi?

·27·Foydali
100 yoshli boboning 7 odati: boylik qayerdan boshlanadi?
Qisqacha

Katta daromad har doim ham farovon hayot kafolati bo'lmay, barqaror moliyaviy poydevor yaratish uchun pulga munosabatni o'zgartiruvchi yettita muhim qoida mavjud. Ular orasida topganingizdan kamroq sarflash, daromadning ma'lum qismini oldindan jamg'arish hamda bilimga sarmoya kiritish asosiy o'rin tutadi. Shuningdek, bitta daromad manbaiga bog'lanib qolmaslik, har kuni o'zingizga sarmoya kiritish va atrofingizdagi insonlarni ehtiyotkorlik bilan tanlash talab etiladi.

Katta daromad har doim ham farovon hayot kafolati emas. Ayrimlar ko‘p pul topsa-da, oy oxiriga yetmay qarzga kiradi, boshqalar esa oddiy qoidalar orqali yillar davomida mustahkam moliyaviy poydevor yaratadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda «100 yoshli boboning maslahatlari» sifatida tarqalayotgan yettita tamoyil boylikning sirli formulasini emas, pulga munosabatni o‘zgartiruvchi odatlarni ko‘rsatadi. Ular orasida eng muhimi esa ko‘pchilik kutgan narsa emas.

1. Topganingizdan kamroq sarflashni o‘rganing

Moliyaviy barqarorlikning birinchi qoidasi juda oddiy: daromad xarajatdan ko‘p bo‘lishi kerak. Ammo amalda aynan shu tamoyilga rioya qilish eng qiyin vazifalardan biriga aylanadi.

Daromad oshgani sari insonning ehtiyojlari ham kengayib boradi. Qimmatroq telefon, yaxshiroq avtomobil, yangi kiyimlar va rejalashtirilmagan xaridlar ko‘payib, qo‘shimcha daromadni sezilmasdan yo‘qotadi.

Shuning uchun moliyaviy o‘sish faqat ko‘proq pul topishdan emas, topilgan mablag‘ni nazorat qilishdan boshlanadi.

Sarflanmagan har bir so‘m — kelajakda imkoniyatga aylanishi mumkin bo‘lgan resursdir.

2. Pulning qolganini emas, avvaldan belgilanganini jamg‘aring

Ko‘pchilik oy oxirida ortib qolgan pulni jamg‘arishga qaror qiladi. Lekin amalda oy oxiriga kelib mablag‘ning o‘zi qolmaydi.

Samarali usul esa teskari tartibda ishlaydi: daromad kelishi bilan uning ma’lum qismini alohida hisobga o‘tkazish kerak. Masalan, har oylik tushumning 10 foizini sarflanmaydigan mablag‘ sifatida ajratish mumkin.

Bu kichik qadam vaqt o‘tishi bilan:

  • favqulodda vaziyatlar uchun zaxira;

  • katta xaridlarga boshlang‘ich mablag‘;

  • biznes yoki ta’lim uchun sarmoya;

  • moliyaviy xotirjamlik manbaiga aylanadi.

Muhimi, jamg‘arishni qoldiq pulga emas, doimiy odatga aylantirishdir.

3. Bilimga sarflangan pul xarajat emas

Texnologiya, mehnat bozori va biznes modellari tez o‘zgarayotgan davrda bir marta olingan bilim insonga umr bo‘yi yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Kasbiy kurs, kitob, chet tili, yangi dastur yoki malaka insonning daromad olish imkoniyatini kengaytiradi. Moddiy buyum vaqt o‘tishi bilan qiymatini yo‘qotishi mumkin, ammo to‘g‘ri bilim yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Shu sababli aql va tajriba eng ishonchli aktivlardan biri hisoblanadi. Ular yo‘qolmaydi, aksincha, to‘g‘ri qo‘llanilsa yillar davomida qiymat yaratadi.

4. Bitta daromad manbaiga bog‘lanib qolmang

Faqat ish haqiga tayanish tinch va qulay ko‘rinishi mumkin. Biroq ish joyini yo‘qotish, bozordagi o‘zgarish yoki sog‘liq bilan bog‘liq muammo butun oila daromadiga ta’sir qilishi mumkin.

Qo‘shimcha manba katta biznes bo‘lishi shart emas. U quyidagilardan boshlanishi mumkin:

  • kasbiy xizmat ko‘rsatish;

  • onlayn savdo;

  • ijara daromadi;

  • frilans;

  • raqamli mahsulot;

  • kichik oilaviy biznes.

Bir nechta kichik tushum birlashib, vaqt o‘tishi bilan sezilarli moliyaviy oqimni shakllantirishi mumkin. Ammo har qanday yangi yo‘nalishni xavflarini hisoblab, bosqichma-bosqich boshlash muhim.

5. Har kuni o‘zingizga sarmoya kiriting

Farovonlik faqat bank hisobidagi raqam bilan o‘lchanmaydi. Sog‘liq, intizom, vaqtni boshqarish va barqaror odatlar bo‘lmasa, katta daromadni saqlab qolish ham qiyinlashadi.

Kundalik kichik harakatlar uzoq muddatda katta natija beradi:

  • belgilangan vaqtda uyg‘onish;

  • reja asosida ishlash;

  • jismoniy faollik;

  • zararli odatlarni kamaytirish;

  • har kuni yangi narsa o‘rganish;

  • boshlangan ishni yakunlash.

Muvaffaqiyat ko‘pincha bir martagi kuchli harakat emas, zerikarli bo‘lsa ham muntazam takrorlanadigan to‘g‘ri odatlar natijasidir.

6. Atrofingizdagi insonlarni ehtiyotkorlik bilan tanlang

Insonning qarorlari va dunyoqarashiga u eng ko‘p vaqt o‘tkazadigan muhit kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

Doimiy shikoyat qiladigan, har bir g‘oyadan kamchilik izlaydigan yoki harakat qilishdan qo‘rqadigan odamlar insonning ishtiyoqini pasaytirishi mumkin. Aksincha, maqsadli, halol va rivojlanishga intiluvchi insonlar yangi fikr va imkoniyatlarga yo‘l ochadi.

Bu eski tanishlardan voz kechish kerak degani emas. Masala — kimning fikri qarorlaringizga ta’sir qilishiga ongli ravishda yondashishda.

7. Uzoq muddatli maqsad qisqa xohishlardan kuchli bo‘lsin

Tez boyish va’dasi jozibali eshitiladi. Ammo haqiqiy moliyaviy barqarorlik ko‘pincha yillar davomida shakllanadi.

Uy-joy, biznes, ta’lim yoki moliyaviy erkinlik kabi katta maqsadlar uchun aniq reja zarur. Maqsad belgilanganda inson har bir xarajatni boshqacha baholay boshlaydi: bu xarid meni rejamga yaqinlashtiradimi yoki undan uzoqlashtiradimi?

Sabrsizlik insonni shubhali loyihalar va tez foyda va’da qiluvchi sxemalarga yetaklashi mumkin. Uzoq muddatli fikrlash esa xavflarni baholash va shoshilmasdan qaror qabul qilishga yordam beradi.

Boylik puldan oldin odatlarda paydo bo‘ladi

Farovonlikka olib boruvchi yagona va kafolatlangan formula mavjud emas. Daromad miqdori, sharoit va imkoniyat har kimda turlicha.

Biroq umumiy tamoyil o‘zgarmaydi: inson qancha pul topishidan oldin, uni qanday boshqarishini o‘rganishi kerak. Jamg‘arish, bilim olish, sog‘liqni asrash va kelajakni rejalashtirish bir kunda natija bermaydi. Ammo yillar o‘tgach, aynan shu kichik odatlar inson hayotidagi eng katta farqni yaratadi.

«100 yoshli bobo maslahati» degan ta’rifning aniq manbasi tasdiqlanmagan bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, undagi asosiy fikr hayotiy: boylik tasodifiy omaddan emas, har kuni takrorlanadigan qarorlardan boshlanadi.

Siz ushbu yetti qoidaning qaysi biriga hozirdan amal qilasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?Bugun, 13:38Nega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdiNega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdiBugun, 12:59Tug‘ilgan sanaga qarab muvaffaqiyat formulasi: sizning raqamingiz nima deydi?Tug‘ilgan sanaga qarab muvaffaqiyat formulasi: sizning raqamingiz nima deydi?Bugun, 12:03Tug‘ilgan sanangizga yashiringan super kuchingiz nimada? Raqamlardagi yashirin kod ochildi!Tug‘ilgan sanangizga yashiringan super kuchingiz nimada? Raqamlardagi yashirin kod ochildi!Kecha, 16:29Siz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiSiz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiKecha, 12:28Ruhiy kuchning 14 qoidasi: Sinovlarda sinmayin desangiz...Ruhiy kuchning 14 qoidasi: Sinovlarda sinmayin desangiz...Kecha, 10:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi
Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi