Tug‘ilgan kuningizda yashiringan «himoya kuchi»: sizni qaysi kuch asraydi?
Tug‘ilgan kun sanasiga asoslangan ezoterik talqinga ko‘ra, har bir insonning hayotida uni qo‘llab-quvvatlaydigan o‘ziga xos himoya kuchi mavjud. Maqolaga ko‘ra, turli sanalarda tug‘ilganlar muhabbat, intuitsiya, tasodiflardagi ma’no, avloddan kelgan kuch, farishtalar va xavfdan qutulish, o‘z irodasi, belgilar, yaqinlar himoyasi hamda karma kuchi orqali asraladi.
Nega ayrim odamlar xavfli vaziyatdan so‘nggi lahzada qutulib qoladi, boshqalar esa muhim qaror oldidan ichki ovozini aniq his qiladi? Tug‘ilgan kun sanasiga asoslangan ommabop ezoterik talqinga ko‘ra, har bir insonning hayotida uni qo‘llab-quvvatlaydigan o‘ziga xos «himoya kuchi» bor.
Kimnidir muhabbat va yaqin insonlar asraydi, kimdir intuitsiyasiga tayanadi. Ayrimlar uchun esa eng kuchli qalqon — ularning o‘z irodasi va sabr-toqatidir.
1, 10, 19, 28 — muhabbat sizning qalqoningiz
Bu sanalarda tug‘ilganlar ko‘pincha hayotidagi eng katta yordamni mehr, do‘stlik va samimiy munosabatlar orqali oladi.
Qiyin vaziyatda kutilmagan inson qo‘l uzatishi, yaqin kishi to‘g‘ri maslahat berishi yoki oddiy bir voqea hayot yo‘nalishini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Ular uchun himoya quyidagilar orqali namoyon bo‘ladi:
yaqinlarning ko‘magi;
o‘z vaqtida uchragan inson;
samimiy munosabat;
tasodifdek ko‘ringan belgilar.
Bu guruhning asosiy kuchi — mehrni qabul qilish va uni boshqalarga qaytarish qobiliyati.
2, 11, 20, 29 — intuitsiya ko‘rinmas qalqon bo‘ladi
Bu sanalarda tug‘ilganlar ba’zan mantiqiy dalilsiz ham qaysi yo‘l to‘g‘ri ekanini his qilishi mumkin. Ular odamlarning kayfiyati, vaziyatdagi xavf yoki soxtalikni boshqalardan oldinroq sezadi.
Shu sababli ichki bezovtalikni doim e’tiborsiz qoldirmasliklari muhim. Ayrim qarorlar aynan «negadir bormaslik kerak» yoki «bu insonga ishonish mumkin» degan his orqali shakllanadi.
Biroq intuitsiyani qo‘rquv bilan adashtirmaslik lozim: muhim qarorlarda hissiyot bilan birga faktlarni ham tekshirish kerak.
3, 12, 21, 30 — tasodiflarda ma’no izlaydi
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar hayotdagi uchrashuvlar va voqealarni oddiy tasodif deb qabul qilmasligi mumkin. Ular og‘ir vaziyatdan keyin yangi imkoniyat paydo bo‘lishiga yoki yopilgan eshik o‘rniga boshqasi ochilishiga ishonadi.
Ezoterik talqinda ular Xudoning panohida deb tasvirlanadi. Bunday ishonch odamga qiyin davrda umidni yo‘qotmaslik va harakatni davom ettirishga kuch berishi mumkin.
Ular uchun har bir to‘siq — yakun emas, boshqa yo‘lga burilish bo‘lishi mumkin.
4, 13, 22 — avloddan kelgan kuchga tayanadi
Bu guruh vakillari oilasi, ajdodlari va avlod xotirasi bilan kuchli bog‘liqlik his qilishi mumkin.
Ota-onadan eshitilgan maslahat, oiladagi an’analar yoki ajdodlar bosib o‘tgan yo‘l ularga qiyin qarorlarda ichki tayanch beradi. Ezoterik qarashda ajdodlar ruhi ularning ortida devordek turadi, deb talqin qilinadi.
Amalda esa bu himoya oilaviy tarbiya, tajriba va avloddan o‘tgan qadriyatlarda namoyon bo‘lishi mumkin.
5, 14, 23 — xavfdan so‘nggi lahzada qutulishi mumkin
Bu sanalarda tug‘ilganlar hayotida «oz qoldi» degan vaziyatlar ko‘p uchraydi, degan qarash bor. Reja to‘satdan o‘zgarishi, yo‘l kechikishi yoki kimdir o‘z vaqtida ogohlantirishi katta muammoning oldini olishi mumkin.
Ezoterik talqinda bunday insonlarni farishtalar kuzatib turadi, deyiladi. Lekin bu xavfni mensimaslik mumkin degani emas.
Himoyaga ishonish yaxshi, ammo ehtiyotkorlikni unutish — kosmosga ortiqcha ish tashlash bo‘ladi.
6, 15, 24 — asosiy himoyachi o‘zingizsiz
Bu guruhdagi insonlarning eng katta kuchi — ichki barqarorlik. Ular og‘ir vaziyatda ham o‘zini qo‘lga olish, yiqilgandan keyin qayta turish va boshqalar taslim bo‘lgan joyda davom etish qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Ularni quyidagi xususiyatlar asraydi:
sabr;
iroda;
tez qaror qabul qilish;
ruhiy chidamlilik;
muammodan chiqish yo‘lini izlash.
Bunday insonlar ba’zan hamma narsani yolg‘iz yengishga urinadi. Ammo kuchli bo‘lish yordam so‘ramaslik degani emas.
7, 16, 25 — hayot yo‘lida belgilar paydo bo‘ladi
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar ko‘pincha qaror oldidan takrorlanuvchi voqealar, uchrashuvlar yoki «ishoralar»ga e’tibor beradi.
Ezoterik talqinda ularni oliy kuchlar yo‘lga boshlashi aytiladi. Bir eshik yopilsa, kutilmagan joydan yangi imkoniyat chiqishi yoki noto‘g‘ri yo‘ldan qaytaruvchi vaziyat paydo bo‘lishi mumkin.
Ammo belgilarni ko‘rish bilan birga mas’uliyatni ham o‘z zimmasiga olish kerak. Yo‘l ko‘rsatilishi mumkin, lekin qadamni insonning o‘zi tashlaydi.
8, 17, 26 — yaqinlar himoyasi muhim
Manbadagi mazkur qism to‘liq ko‘rinmagan, ammo saqlanib qolgan jumlaga ko‘ra, bu sanalarda tug‘ilganlarni yaqin insonlari himoya qilishi ta’kidlangan.
Ular uchun oila, do‘stlar va ishonchli muhit katta tayanch bo‘lishi mumkin. Qiyin vaziyatlarda aynan atrofidagi odamlar xavfni oldindan ko‘rishi, to‘g‘ri maslahat berishi yoki amaliy yordam ko‘rsatishi ehtimol.
Bu toifadagi insonlar barcha muammoni yakka o‘zi hal qilishga urinmasdan, ishonchli odamlarning yordamini qabul qilishni o‘rganishi kerak.
9, 18, 27 — karma va qilgan ishlaringiz qaytishi mumkin
Ko‘rinayotgan parchaga ko‘ra, bu sanalarda tug‘ilganlarni karma himoya qilishi haqida so‘z boradi. Ya’ni insonning yaxshi niyati, halolligi va boshqalarga qilgan yordami keyinchalik o‘ziga kutilmagan tarzda qaytishi mumkin.
Bu talqinda asosiy g‘oya juda oddiy:
yaxshilik qilish;
adolatli bo‘lish;
va’dada turish;
boshqalarga ataylab zarar yetkazmaslik.
Karma ilmiy tushuncha emas, ammo «qanday munosabat qilsangiz, shunday javob olasiz» degan hayotiy tamoyil ko‘p munosabatlarda ishlaydi.
Bu talqinga qanchalik ishonish kerak?
Tug‘ilgan sanaga qarab insonni kim himoya qilishini aniqlash ilmiy usul emas. Bunday ro‘yxatlar ko‘proq ezoterika, ramziy fikrlash va ko‘ngilochar psixologiyaga taalluqli.
Biroq unda foydali bir fikr bor: har bir insonning hayotida uni qo‘llab-quvvatlaydigan real manbalar mavjud. Bu — oila, muhabbat, intuitsiya, e’tiqod, tajriba yoki o‘zining ichki kuchi bo‘lishi mumkin.
Eng ishonchli himoya esa bir nechta omilning birlashishidan paydo bo‘ladi: ehtiyotkorlik, sog‘lom fikr, ishonchli insonlar va qiyin vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyati.
Sizning tug‘ilgan sanangiz qaysi guruhga tushdi? Ta’rif hayotingizdagi voqealarga mos keldimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol muxlislariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…