Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdi
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Patris Evra Rim klubi yarim himoyachisi Manu Koneni "Manchester Yunayted"ga emas, balki Londonning "Arsenal" klubiga o'tishga chaqirdi. Stake nashriga bergan intervyusida u 25 yoshli xavbek Mikel Arteta qo'l ostida porlash uchun zarur jismoniy va taktika xususiyatlariga ega ekanligini ta'kidladi.
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Patris Evra Rim klubi yarim himoyachisi Manu Kone kelajagi borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. uning soʻzlariga koʻra, futbolchi Old Traffordga emas, balki Londonning Arsenal klubiga oʻtishi uning faoliyati uchun foydaliroq boʻladi. Stake nashriga bergan intervyusida Evra 25 yoshli xavbek Mikel Arteta qoʻl ostida porlash uchun zarur jismoniy va taktika xususiyatlariga ega ekanligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, 2026 yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli oʻyinlaridan soʻng Manu Kone transferi Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiborini tortgan. Xususan, Manchester Yunayted rahbariyati futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun allaqachon bevosita muzokaralarni boshlab yuborgan edi. Qizil iblislar uni Yuri Tilemans va Andrey Santos transferlaridan keyingi muhim kuch sifatida koʻrayotgan edi.
Roma klubi oʻz yetakchisi uchun taxminan 51 million funt sterling talab qilmoqda. Shunga qaramay, Manchester Yunayted afsonasi Patris Evra oʻz vatandoshiga shimoliy London klubini tanlashni maslahat berdi. Uning fikricha, Konesning oʻyin uslubi Angliya Premyer-ligasi shiddatiga juda mos keladi.
Evraning Manu Kone haqidagi fikrlariEvra oʻz bayonotida fransiyalik futbolchining maydondagi foydali jihatlariga toʻxtalib oʻtdi. uning taʼkidlashicha, Kone yuqori energiya sarflaydi, toʻpni oldinga olib borishni yaxshi koʻradi, yakkakurashlarda faol va jamoa uchun tinimsiz mehnat qiladi.
«Men Manu Konening profilini Premyer-ligaga mos deb bilaman. Angliyada bularning barchasi muhim ahamiyatga ega. Bu yerda chempionat juda tezkor va nafas olishga vaqt qolmaydi. Shuning uchun asosiy narsa moslashishdir», — deydi Patris Evra.
Arsenal va boshqa transfer rejalariEvra fransiyalik futbolchini Arsenalga oʻtishga chaqirgan boʻlsa-da, hozirda "toʻpchilar" boshqa transferga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Goal.com va boshqa manbalar xabar berishicha, Arsenal Nyuokasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferi ustida ishlamoqda va futbolchi shartnoma shartlari boʻyicha kelishib olgan.
Shu bilan birga, Chelsi afsonasi Klod Makelele ham Bruno Gimaraesning Mikel Arteta jamoasiga mos kelishini taʼkidlab, braziliyalik futbolchining ambitsiyalari Chempionlar ligasi va yevrokuboklardagi gʻalabalarga qaratilganini qayd etdi. Natijada, Manu Kone atrofidagi transfer kurashlari qanday yakunlanishi va futbolchi qaysi grand jamoani tanlashi yozgi transfer oynasining eng qiziqarli voqealaridan biri boʻlib qolmoqda.
…