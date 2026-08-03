Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdi

·32·Sport
Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdi
Qisqacha

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Patris Evra Rim klubi yarim himoyachisi Manu Koneni "Manchester Yunayted"ga emas, balki Londonning "Arsenal" klubiga o'tishga chaqirdi. Stake nashriga bergan intervyusida u 25 yoshli xavbek Mikel Arteta qo'l ostida porlash uchun zarur jismoniy va taktika xususiyatlariga ega ekanligini ta'kidladi.

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Patris Evra Rim klubi yarim himoyachisi Manu Kone kelajagi borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. uning soʻzlariga koʻra, futbolchi Old Traffordga emas, balki Londonning Arsenal klubiga oʻtishi uning faoliyati uchun foydaliroq boʻladi. Stake nashriga bergan intervyusida Evra 25 yoshli xavbek Mikel Arteta qoʻl ostida porlash uchun zarur jismoniy va taktika xususiyatlariga ega ekanligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, 2026 yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli oʻyinlaridan soʻng Manu Kone transferi Yevropaning yetakchi jamoalari eʼtiborini tortgan. Xususan, Manchester Yunayted rahbariyati futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun allaqachon bevosita muzokaralarni boshlab yuborgan edi. Qizil iblislar uni Yuri Tilemans va Andrey Santos transferlaridan keyingi muhim kuch sifatida koʻrayotgan edi.

Roma klubi oʻz yetakchisi uchun taxminan 51 million funt sterling talab qilmoqda. Shunga qaramay, Manchester Yunayted afsonasi Patris Evra oʻz vatandoshiga shimoliy London klubini tanlashni maslahat berdi. Uning fikricha, Konesning oʻyin uslubi Angliya Premyer-ligasi shiddatiga juda mos keladi.

Evraning Manu Kone haqidagi fikrlari

Evra oʻz bayonotida fransiyalik futbolchining maydondagi foydali jihatlariga toʻxtalib oʻtdi. uning taʼkidlashicha, Kone yuqori energiya sarflaydi, toʻpni oldinga olib borishni yaxshi koʻradi, yakkakurashlarda faol va jamoa uchun tinimsiz mehnat qiladi.

«Men Manu Konening profilini Premyer-ligaga mos deb bilaman. Angliyada bularning barchasi muhim ahamiyatga ega. Bu yerda chempionat juda tezkor va nafas olishga vaqt qolmaydi. Shuning uchun asosiy narsa moslashishdir», — deydi Patris Evra.

Arsenal va boshqa transfer rejalari

Evra fransiyalik futbolchini Arsenalga oʻtishga chaqirgan boʻlsa-da, hozirda "toʻpchilar" boshqa transferga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Goal.com va boshqa manbalar xabar berishicha, Arsenal Nyuokasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferi ustida ishlamoqda va futbolchi shartnoma shartlari boʻyicha kelishib olgan.

Shu bilan birga, Chelsi afsonasi Klod Makelele ham Bruno Gimaraesning Mikel Arteta jamoasiga mos kelishini taʼkidlab, braziliyalik futbolchining ambitsiyalari Chempionlar ligasi va yevrokuboklardagi gʻalabalarga qaratilganini qayd etdi. Natijada, Manu Kone atrofidagi transfer kurashlari qanday yakunlanishi va futbolchi qaysi grand jamoani tanlashi yozgi transfer oynasining eng qiziqarli voqealaridan biri boʻlib qolmoqda.

Manu KonePatris EvraManchester YunaytedArsenalTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiReal Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 13:19Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiEmil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiBugun, 12:30Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda