Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdi

·0·Sport
Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdi

Manchester Siti qanot hujumchisi Antuan Semenyo yangi bosh murabbiy Entso Mareskaning taktik rejasi va unga berayotgan erkinligidan mamnun ekanini yashirmadi. Goal.com xabar berishicha, Gana terma jamoasi aʼzosi italiyalik mutaxassisning hujumkor falsafasini «qulogʻimga yoqimli musiqa» deb atab, bu uslub uning kuchli jihatlariga mos tushishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pep Gvardiola ketganidan keyin jamoani qabul qilib olgan Entso Mareska qoʻl ostidagi ilk oʻyin Gonkongda Inter klubiga qarshi kechdi. Penaltilar seriyasida magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, Manchester Siti yangi murabbiy joriy etishni rejalashtirayotgan hujumkor niyatlarni yaqqol namoyish etdi. Ushbu uchrashuvning birinchi boʻlimida harakat qilgan Antuan Semenyo Divine Mukasaning gollardan biriga mualliflik qilishida yordam berdi.

Qanot oʻyinchilari uchun yangi imkoniyatlar

Semenyoning fikricha, Mareskaning uslubi qanotlarda kenglik va yakka kurashlardagi mahoratni ustun qoʻyadi. U avvalroq Chelside ham shunday yondashuvni kuzatgani va bu uning oʻyiniga mos kelishini aytib oʻtdi. Futbolchi murabbiy bilan alohida suhbatlar oʻtkazgani va jamoadagi vazifalari boʻyicha aniq koʻrsatma olganini qoʻshimcha qildi.

«Entsoning gʻoyalari ajoyib, Pepnikiga oʻxshash jihatlari ham bor. Uning talabi oddiy — qanotda turish va toʻpni qabul qilib, imkoniyat yaratish», deydi hujumchi. Uning taʼkidlashicha, yangi murabbiy qoʻl ostida maydonda tez-tez birga-bir vaziyatlarga kirishish imkoniyati tugʻiladi va bu unga zavq bagʻishlaydi.

Oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatlar va kelajak rejalari

Eslatib oʻtamiz, Antuan Semenyo yanvar oyida Bournemouth safidan 65 million funt sterling evaziga Manchester Siti jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Etihad Stadiumdagi dastlabki yarim mavsum uning uchun juda muvaffaqiyatli keldi. U klub va terma jamoasi safida jami 21 ta gol urishga erishdi, jumladan, Angliya kubogi finalida Chelsi darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritdi.

Futbolchi sobiq ustozi Pep Gvardiola uning oʻsishida muhim rol oʻynaganini eʼtirof etdi. Gvardiola unga kelajakda yanada kuchli futbolchiga aylanishini aytib, katta yordam bergan. Shuningdek, Semenyo oʻzining Premyer-ligadagi faoliyati porlashiga zamin yaratgan Bournemouth klubi rahbariyati va murabbiylariga chuqur minnatdorchilik bildirdi.

Antuan SemenyoEntso MareskaManchester SitiPremyer-ligaPep Gvardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Alexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiAlexandro Garnacho Aston Vitadagi debyutidan keyin Chelsiga keskin ishora qildiBugun, 11:57Xabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiXabi Alonso Real Madrid davridagi shiorlarni qanday davolaganini aytdiBugun, 11:37Liverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiLiverpul oʻrtoqlik oʻyinida Lids Yunaytedga yirik hisobda magʻlub boʻldiBugun, 11:35Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiKonrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiBugun, 11:11Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda