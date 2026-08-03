Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdi
Manchester Siti qanot hujumchisi Antuan Semenyo yangi bosh murabbiy Entso Mareskaning taktik rejasi va unga berayotgan erkinligidan mamnun ekanini yashirmadi. Goal.com xabar berishicha, Gana terma jamoasi aʼzosi italiyalik mutaxassisning hujumkor falsafasini «qulogʻimga yoqimli musiqa» deb atab, bu uslub uning kuchli jihatlariga mos tushishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pep Gvardiola ketganidan keyin jamoani qabul qilib olgan Entso Mareska qoʻl ostidagi ilk oʻyin Gonkongda Inter klubiga qarshi kechdi. Penaltilar seriyasida magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, Manchester Siti yangi murabbiy joriy etishni rejalashtirayotgan hujumkor niyatlarni yaqqol namoyish etdi. Ushbu uchrashuvning birinchi boʻlimida harakat qilgan Antuan Semenyo Divine Mukasaning gollardan biriga mualliflik qilishida yordam berdi.
Qanot oʻyinchilari uchun yangi imkoniyatlarSemenyoning fikricha, Mareskaning uslubi qanotlarda kenglik va yakka kurashlardagi mahoratni ustun qoʻyadi. U avvalroq Chelside ham shunday yondashuvni kuzatgani va bu uning oʻyiniga mos kelishini aytib oʻtdi. Futbolchi murabbiy bilan alohida suhbatlar oʻtkazgani va jamoadagi vazifalari boʻyicha aniq koʻrsatma olganini qoʻshimcha qildi.
«Entsoning gʻoyalari ajoyib, Pepnikiga oʻxshash jihatlari ham bor. Uning talabi oddiy — qanotda turish va toʻpni qabul qilib, imkoniyat yaratish», deydi hujumchi. Uning taʼkidlashicha, yangi murabbiy qoʻl ostida maydonda tez-tez birga-bir vaziyatlarga kirishish imkoniyati tugʻiladi va bu unga zavq bagʻishlaydi.
Oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatlar va kelajak rejalariEslatib oʻtamiz, Antuan Semenyo yanvar oyida Bournemouth safidan 65 million funt sterling evaziga Manchester Siti jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Etihad Stadiumdagi dastlabki yarim mavsum uning uchun juda muvaffaqiyatli keldi. U klub va terma jamoasi safida jami 21 ta gol urishga erishdi, jumladan, Angliya kubogi finalida Chelsi darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritdi.
Futbolchi sobiq ustozi Pep Gvardiola uning oʻsishida muhim rol oʻynaganini eʼtirof etdi. Gvardiola unga kelajakda yanada kuchli futbolchiga aylanishini aytib, katta yordam bergan. Shuningdek, Semenyo oʻzining Premyer-ligadagi faoliyati porlashiga zamin yaratgan Bournemouth klubi rahbariyati va murabbiylariga chuqur minnatdorchilik bildirdi.
…