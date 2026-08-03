Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladi

·0·Sport
Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladi

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior bilan shaxsan muloqot oʻtkazib, futbolchini transfer qilish poygasida asosiy daʼvogarga aylandi. Goal.com xabar berishicha, Madrid shahridagi shartnoma borasidagi tushunmovchiliklar Angliya Premer-ligasiga ehtimoliy oʻtish eshiklarini ochib yuborgan, biroq «toʻpchilar» bu transferni amalga oshirish uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vinicius Juniorning kelajagi uning amaldagi shartnomasi atroolidagi vaziyat sababli mavhum boʻlib qolmoqda. Braziliyalik futbolchining kelishuvi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, manbalarga koʻra, agar u yangi taklifni qabul qilmasa, Real Madrid klubi shartnoma muddati tugagach tekinga qochirib yubormaslik uchun uni yozgi transfer oynasida sotishga tayyorligini bildirgan.

Mikel Arteta va klubning uzoq muddatli rejasi

AS nashri maʼlumotiga koʻra, Mikel Arteta transfer jarayonini oʻz nazoratiga olib, bevosita futbolchining oʻziga klubning uzoq muddatli strategiyasini tushuntirgan. Ispaniyalik mutaxassis qanot hujumchisiga Yevropaning yetakchi kuchiga aylanishni maqsad qilgan jamoada uning oʻrni qanchalik muhimligini batafsil bayon qilgan.

Arsenal loyihasi 2026-27 yilgi mavsumda asosan Vinicius Junior atrofida qurilishi va unga Real Madrid'dagiga qaraganda ancha markaziy hamda yetakchi rol berilishi taʼkidlanmoqda. Ispaniyalik jurnalist Sergio Valentin ham bu muzokaralarni tasdiqlab, Arteta futbolchiga klub oʻsishidagi ahamiyatini tushuntirganini ijtimoiy tarmoqlarda maʼlum qilgan.

Transfer qiymati va Joze Mourinyo munosabati

Biroq qirollik klubi oʻz yulduzini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Los Blancos rahbariyati 26 yoshli futbolchi uchun 150 million yevro (taxminan 128.4 million funt sterling) miqdorida narx belgilagan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng qimmat xaridga aylanib, avvalgi rekordni yangilaydi.

Yuzaga kelgan shov-shuvlar fonida, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo ham Florentinaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng vaziyatga izoh berdi. Portugaliyalik mutaxassis tarkib toʻliq emasligidan tashvishda ekanini yashirmagan boʻlsa-da, transfer mish-mishlariga qaramay, Vinicius yaqin kunlarda mashgʻulotlarga qoʻshilishini kutayotganini taʼkidladi.

ArsenalVinicius JuniorMikel ArtetaReal MadridTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiReal Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 13:19Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiPatris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiBugun, 13:15Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiEmil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiBugun, 12:30Joze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiJoze Mourinyo Rodrini Real Madrid safiga qoʻshilishini kutyaptiBugun, 12:11Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda