Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladi
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior bilan shaxsan muloqot oʻtkazib, futbolchini transfer qilish poygasida asosiy daʼvogarga aylandi. Goal.com xabar berishicha, Madrid shahridagi shartnoma borasidagi tushunmovchiliklar Angliya Premer-ligasiga ehtimoliy oʻtish eshiklarini ochib yuborgan, biroq «toʻpchilar» bu transferni amalga oshirish uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vinicius Juniorning kelajagi uning amaldagi shartnomasi atroolidagi vaziyat sababli mavhum boʻlib qolmoqda. Braziliyalik futbolchining kelishuvi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, manbalarga koʻra, agar u yangi taklifni qabul qilmasa, Real Madrid klubi shartnoma muddati tugagach tekinga qochirib yubormaslik uchun uni yozgi transfer oynasida sotishga tayyorligini bildirgan.
Mikel Arteta va klubning uzoq muddatli rejasiAS nashri maʼlumotiga koʻra, Mikel Arteta transfer jarayonini oʻz nazoratiga olib, bevosita futbolchining oʻziga klubning uzoq muddatli strategiyasini tushuntirgan. Ispaniyalik mutaxassis qanot hujumchisiga Yevropaning yetakchi kuchiga aylanishni maqsad qilgan jamoada uning oʻrni qanchalik muhimligini batafsil bayon qilgan.
Arsenal loyihasi 2026-27 yilgi mavsumda asosan Vinicius Junior atrofida qurilishi va unga Real Madrid'dagiga qaraganda ancha markaziy hamda yetakchi rol berilishi taʼkidlanmoqda. Ispaniyalik jurnalist Sergio Valentin ham bu muzokaralarni tasdiqlab, Arteta futbolchiga klub oʻsishidagi ahamiyatini tushuntirganini ijtimoiy tarmoqlarda maʼlum qilgan.
Transfer qiymati va Joze Mourinyo munosabatiBiroq qirollik klubi oʻz yulduzini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Los Blancos rahbariyati 26 yoshli futbolchi uchun 150 million yevro (taxminan 128.4 million funt sterling) miqdorida narx belgilagan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng qimmat xaridga aylanib, avvalgi rekordni yangilaydi.
Yuzaga kelgan shov-shuvlar fonida, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo ham Florentinaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng vaziyatga izoh berdi. Portugaliyalik mutaxassis tarkib toʻliq emasligidan tashvishda ekanini yashirmagan boʻlsa-da, transfer mish-mishlariga qaramay, Vinicius yaqin kunlarda mashgʻulotlarga qoʻshilishini kutayotganini taʼkidladi.
…