Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladi

·36·Dunyo
Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladi
Qisqacha

AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni tugatish bo'yicha kelishuvga erishish uchun Vladimir Putin ham, Vladimir Zelenskiy ham muqarrar ravishda yon berishga majbur bo'lishini bildirdi. Oq uy rahbarining so'zlariga ko'ra, ikkala davlat rahbari ham aslida kelishuv tarafdori bo'lsa-da, hech qaysi tomon dastlab yon berishni xohlamayapti.

AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi mojaroni tugatish bo‘yicha kelishuvga ikkala davlat rahbari — Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy — ham erishmoqchi ekanligini bildirdi. Biroq, Oq uy rahbari ta’kidlashicha, bu maqsadga erishish ikkala tomondan ham muqarrar yon berishlarni talab qiladi.

Tramp bu bayonotni 31 iyul kuni Kemp-Deviddagi (Merilend shtati) prezidenlik rezidensiyasida bo‘lib o‘tgan Vazirlar Mahkamasi yig‘ilishida berdi. Uning fikricha, ikkala yetakchi ham aslida "kelishuvga erishish tarafdori", biroq murosa masalasida muayyan to‘siqlar mavjud.

"Menimcha, Zelenskiy ham, Putin ham kelishuvga erishmoqchi. Ikkalasi ham yon berishni xohlamaydi, lekin ikkalasi ham bir oz yon berishlari kerak bo‘ladi", dedi AQSH prezidenti o‘z bayonotida. U shuningdek, hech qaysi tomon dastlab yon berishni xohlamasligini, ammo yakunda bu zarur bo‘lishini tushunayotganlarini bildirgan.

Trampning ushbu bayonoti AQSHning Ukrainadagi mojaroni tezroq tugatishga qaratilgan avvalgi chiqishlarini yana bir bor tasdiqlaydi va Vashington muzokaralar jarayoniga jiddiy ahamiyat berayotganini ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Bugun, 21:57Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Bugun, 21:57Mojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaMojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaBugun, 19:17Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiBugun, 18:55Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiZiddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiBugun, 18:39Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiOddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiBugun, 18:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda