Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladi
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni tugatish bo'yicha kelishuvga erishish uchun Vladimir Putin ham, Vladimir Zelenskiy ham muqarrar ravishda yon berishga majbur bo'lishini bildirdi. Oq uy rahbarining so'zlariga ko'ra, ikkala davlat rahbari ham aslida kelishuv tarafdori bo'lsa-da, hech qaysi tomon dastlab yon berishni xohlamayapti.
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi mojaroni tugatish bo‘yicha kelishuvga ikkala davlat rahbari — Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy — ham erishmoqchi ekanligini bildirdi. Biroq, Oq uy rahbari ta’kidlashicha, bu maqsadga erishish ikkala tomondan ham muqarrar yon berishlarni talab qiladi.
Tramp bu bayonotni 31 iyul kuni Kemp-Deviddagi (Merilend shtati) prezidenlik rezidensiyasida bo‘lib o‘tgan Vazirlar Mahkamasi yig‘ilishida berdi. Uning fikricha, ikkala yetakchi ham aslida "kelishuvga erishish tarafdori", biroq murosa masalasida muayyan to‘siqlar mavjud.
"Menimcha, Zelenskiy ham, Putin ham kelishuvga erishmoqchi. Ikkalasi ham yon berishni xohlamaydi, lekin ikkalasi ham bir oz yon berishlari kerak bo‘ladi", dedi AQSH prezidenti o‘z bayonotida. U shuningdek, hech qaysi tomon dastlab yon berishni xohlamasligini, ammo yakunda bu zarur bo‘lishini tushunayotganlarini bildirgan.
Trampning ushbu bayonoti AQSHning Ukrainadagi mojaroni tezroq tugatishga qaratilgan avvalgi chiqishlarini yana bir bor tasdiqlaydi va Vashington muzokaralar jarayoniga jiddiy ahamiyat berayotganini ko‘rsatadi.
…