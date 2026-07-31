Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdi

·0·Sport
Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdi

Italiyaning Como klubi Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobahni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarda hal qiluvchi bosqichga kirdi. Goal.com xabar berishicha, tomonlar kelishuvga erishish uchun so'nggi qadamlarni tashlamoqda va yaqin соаtlarda yakuniy kelishuv e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, inglizistonlik futbolchi va Como rahbariyati o'rtasidagi shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishuv bundan bir hafta muqaddam to'liq kelishib olingandi. Hozirda esa Italiya klubi London jamoasining moliyaviy talablarini to'liq qanoatlantirishga juda yaqin keldi.

Transfer qiymati va moliyaviy shartlar

Chelsi rahbariyati transfer oynasi boshidan buyon himoyachi uchun 30 million yevro talab qilib kelayotgan edi. Como klubi mazkur talabni bajarishga tayyor ekanligini bildirib, tomonlar o'rtasida yana bir qo'ng'iroq rejalashtirilganini ma'lum qildi.

Ushbu muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, tomonlar o'rtasidagi transfer rasman tasdiqlanadi va ingliz futbolchisi Italiyaga yo'l oladi.

Boshqa da'vogarlar va futbolchining niyati

Trevoh Chalobahning xizmatlariga boshqa top-klublar ham qiziqish bildirgandi. Jumladan, Inter jamoasi ham futbolchi borasida surishtiruvlar o'tkazgan edi, biroq hozirda milanliklar e'tiborini boshqa variantlarga, jumladan Cuti Romero'ni transfer qilishga qaratgan.

Futbolchining o'zi esa faoliyatini aynan Como safida davom ettirishni istamoqda. Trevoh Italiyaga uchib borib, o'z faoliyatidagi yangi va qiziqarli bosqichni boshlash uchun faqatgina klublardan yakuniy qo'ng'iroqni kutib turibdi.

Sesk Fabregas boshchiligidagi murabbiylar shtabi mazkur transfer tezroq amalga oshishini intiqlik bilan kutmoqda. Ushbu tajribali himoyachining kelishi jamoaning himoya chizig'ini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.

ComoTrevoh ChalobahChelsiA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bugun, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiBugun, 19:59Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaKomo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda