Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdi
Italiyaning Como klubi Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobahni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarda hal qiluvchi bosqichga kirdi. Goal.com xabar berishicha, tomonlar kelishuvga erishish uchun so'nggi qadamlarni tashlamoqda va yaqin соаtlarda yakuniy kelishuv e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, inglizistonlik futbolchi va Como rahbariyati o'rtasidagi shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishuv bundan bir hafta muqaddam to'liq kelishib olingandi. Hozirda esa Italiya klubi London jamoasining moliyaviy talablarini to'liq qanoatlantirishga juda yaqin keldi.
Transfer qiymati va moliyaviy shartlarChelsi rahbariyati transfer oynasi boshidan buyon himoyachi uchun 30 million yevro talab qilib kelayotgan edi. Como klubi mazkur talabni bajarishga tayyor ekanligini bildirib, tomonlar o'rtasida yana bir qo'ng'iroq rejalashtirilganini ma'lum qildi.
Ushbu muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, tomonlar o'rtasidagi transfer rasman tasdiqlanadi va ingliz futbolchisi Italiyaga yo'l oladi.
Boshqa da'vogarlar va futbolchining niyatiTrevoh Chalobahning xizmatlariga boshqa top-klublar ham qiziqish bildirgandi. Jumladan, Inter jamoasi ham futbolchi borasida surishtiruvlar o'tkazgan edi, biroq hozirda milanliklar e'tiborini boshqa variantlarga, jumladan Cuti Romero'ni transfer qilishga qaratgan.
Futbolchining o'zi esa faoliyatini aynan Como safida davom ettirishni istamoqda. Trevoh Italiyaga uchib borib, o'z faoliyatidagi yangi va qiziqarli bosqichni boshlash uchun faqatgina klublardan yakuniy qo'ng'iroqni kutib turibdi.
Sesk Fabregas boshchiligidagi murabbiylar shtabi mazkur transfer tezroq amalga oshishini intiqlik bilan kutmoqda. Ushbu tajribali himoyachining kelishi jamoaning himoya chizig'ini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.
…