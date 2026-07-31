Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildi

·65·Dunyo
Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildi
Qisqacha

Afg‘onistonning Nimro‘z viloyatida Eronga noqonuniy o‘tishga uringan 14 nafar erkakning jasadi cho‘l hududidan topildi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi Abdulmutavakkil Tavhidiyning ma'lum qilishicha, ular cho‘lda yo‘ldan adashib, kuchli jazirama va suvsizlik oqibatida halok bo‘lgan. Bir hafta avval ham ushbu cho‘llardan yana 5 nafar afg‘onistonlikning jasadi topilgani sababli, qisqa vaqt ichida mazkur yo‘nalishda qurbonlar soni 19 nafarga yetdi.

Afg‘onistonning Nimro‘z viloyatida Eronga noqonuniy ravishda o‘tishga uringan 14 nafar erkakning jasadi cho‘l hududidan topildi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot kotibi Abdulmutavakkil Tavhidiy ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, marhumlar Eron hududiga yashirincha o‘tish maqsadida kontrabanda yo‘llaridan foydalangan. Biroq ular cho‘lda yo‘ldan adashib qolgan va kuchli jazirama hamda suvsizlik oqibatida hayotdan ko‘z yumgan.

Rasmiylar qayd etishicha, bu so‘nggi kunlarda kuzatilgan birinchi bunday holat emas. Bir hafta avval ham Nimro‘z cho‘llaridan yana besh nafar afg‘onistonlikning jasadi topilgan edi. Shu tariqa qisqa vaqt ichida mazkur yo‘nalishda halok bo‘lganlar soni 19 nafarga yetdi.

Mahalliy aholi vakillarining aytishicha, halok bo‘lganlarning aksariyati iqtisodiy qiyinchiliklar va ishsizlik sababli Eronga ish izlab ketishga qaror qilgan. Ular odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi noqonuniy tarmoqlar yordamida chegaradan o‘tishga uringan.

Nimro‘z viloyati Afg‘onistonning janubi-g‘arbida joylashgan bo‘lib, Eron va Pokiston tomon noqonuniy migratsiya uchun eng ko‘p foydalaniladigan yo‘nalishlardan biri sanaladi. Amaldagi hukumat bu yo‘l orqali chegarani noqonuniy kesib o‘tishni taqiqlagan bo‘lsa-da, iqtisodiy muammolar tufayli ayrim fuqarolar xavfli safarga chiqishda davom etmoqda.

Mutaxassislar ushbu fojia yana bir bor noqonuniy migratsiyaning og‘ir oqibatlarini ko‘rsatganini ta’kidlab, aholini bunday xavfli yo‘llardan voz kechishga chaqirmoqda.

EronAfg'onistonNimrozPokistonAbdulmutawakkil Tawhidi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiJazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiBugun, 00:55Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiTramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiKecha, 22:43Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Kecha, 21:57Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Kecha, 21:57Mojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaMojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqdaKecha, 19:17Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiKecha, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda