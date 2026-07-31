Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildi
Afg‘onistonning Nimro‘z viloyatida Eronga noqonuniy o‘tishga uringan 14 nafar erkakning jasadi cho‘l hududidan topildi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi Abdulmutavakkil Tavhidiyning ma'lum qilishicha, ular cho‘lda yo‘ldan adashib, kuchli jazirama va suvsizlik oqibatida halok bo‘lgan. Bir hafta avval ham ushbu cho‘llardan yana 5 nafar afg‘onistonlikning jasadi topilgani sababli, qisqa vaqt ichida mazkur yo‘nalishda qurbonlar soni 19 nafarga yetdi.
Afg‘onistonning Nimro‘z viloyatida Eronga noqonuniy ravishda o‘tishga uringan 14 nafar erkakning jasadi cho‘l hududidan topildi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot kotibi Abdulmutavakkil Tavhidiy ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, marhumlar Eron hududiga yashirincha o‘tish maqsadida kontrabanda yo‘llaridan foydalangan. Biroq ular cho‘lda yo‘ldan adashib qolgan va kuchli jazirama hamda suvsizlik oqibatida hayotdan ko‘z yumgan.
Rasmiylar qayd etishicha, bu so‘nggi kunlarda kuzatilgan birinchi bunday holat emas. Bir hafta avval ham Nimro‘z cho‘llaridan yana besh nafar afg‘onistonlikning jasadi topilgan edi. Shu tariqa qisqa vaqt ichida mazkur yo‘nalishda halok bo‘lganlar soni 19 nafarga yetdi.
Mahalliy aholi vakillarining aytishicha, halok bo‘lganlarning aksariyati iqtisodiy qiyinchiliklar va ishsizlik sababli Eronga ish izlab ketishga qaror qilgan. Ular odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi noqonuniy tarmoqlar yordamida chegaradan o‘tishga uringan.
Nimro‘z viloyati Afg‘onistonning janubi-g‘arbida joylashgan bo‘lib, Eron va Pokiston tomon noqonuniy migratsiya uchun eng ko‘p foydalaniladigan yo‘nalishlardan biri sanaladi. Amaldagi hukumat bu yo‘l orqali chegarani noqonuniy kesib o‘tishni taqiqlagan bo‘lsa-da, iqtisodiy muammolar tufayli ayrim fuqarolar xavfli safarga chiqishda davom etmoqda.
Mutaxassislar ushbu fojia yana bir bor noqonuniy migratsiyaning og‘ir oqibatlarini ko‘rsatganini ta’kidlab, aholini bunday xavfli yo‘llardan voz kechishga chaqirmoqda.
…