Sunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqda

·38·Texno
Sunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqda
Qisqacha

Sun'iy intellekt sohasidagi yirik korporatsiyalar o'z modellarini o'qitish hamda ma'lumotlar bazalarini shakllantirish maqsadida qog'oz kitoblarni ommaviy ravishda xarid qila boshladi. 404 Media nashri surishtiruviga ko'ra, raqamlashtirish jarayonidan so'ng kitoblar jismonan butunlay yo'q qilib yuborilmoqda, bu esa adabiy meros taqdiriga nisbatan jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yirik kompaniyalar oʻz modellarini oʻqitish va yangi maʼlumotlar bazalarini shakllantirish uchun qogʻoz kitoblarni ommaviy ravishda xarid qila boshladi. 404 Media nashri surishtiruviga koʻra, raqamlashtirish jarayonidan soʻng kitoblar jismonan butunlay yoʻq qilib yuborilmoqda, bu esa adabiy merosning taqdiriga nisbatan jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, bunday xaridlar yakuniy buyurtmachilarni yashirish maqsadida maxsus vositachilar orqali amalga oshirilmoqda. Ayrim yakkabosh-savdo bitimlari doirasida bir yoʻla 1 mingdan 1 milliongacha nusxadagi nashrlar sotib olinmoqda. Bunda xaridorlarni muallif, janr yoki aniq mavzu emas, balki matn hajmi va sifati koʻproq qiziqtirmoqda.

Kitob bozoridagi keskin oʻzgarishlar

Ushbu jarayonda ilgari kutubxonalar va kitob doʻkonlariga xizmat koʻrsatib kelgan ISBNdb bazasi ham faol ishtirok etmoqda. Hozirda u sunʼiy intellekt yoʻnalishida ishlayotgan korporatsiyalar uchun kitoblarni ulgurji yetkazib berish va ommaviy xarid qilish xizmatlarini taklif qilmoqda. Ikki qoʻl kitoblar sotuvchilarining taʼkidlashicha, talab keskin oshgan — avvallari haftasiga oʻrtacha 20 tacha kitob sotilgan boʻlsa, hozirda bu koʻrsatkich yuzlab nusxalarga yetgan. Shunga oʻxshash tendentsiya Alibris va Biblio savdo maydonchalarida ham kuzatilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, insonlar tomonidan yozilgan bosma asarlar sunʼiy intellekt uchun eng toza va sifatli maʼlumot manbai hisoblanadi. Sababi, ularda neyrotarmoqlarning oʻzi generatsiya qilgan takroriy va past sifatli maʼlumotlar hajmi mavjud emas. Bu esa til modellarining mantiqiy tuzilishi hamda savodxonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqiy muammolar va yoʻq qilinayotgan meros

Mazkur amaliyot avvalroq Anthropic kompaniyasiga nisbatan qoʻzgʻatilgan sud materiallarida ham oʻz tasdiqini topgan edi. Kompaniya kitoblarni sotib olib, pudratchilar yordamida skaner qilgan, soʻngra tezkor sanoat skanerlash jarayoni qulay boʻlishi uchun koʻplab nusxalarni alohida sahifalarga boʻlib tashlagan. Sud qonuniy sotib olingan kitoblarni oʻqitish uchun ishlatishni "adolatli foydalanish" (fair use) tamoyiliga koʻra yoʻl qoʻyiladigan holat deb topgan. Biroq kompaniya millionlab pirat kitob saqlangani uchun boshqa daʼvolarga ham duch kelgan. Shuningdek, Google ham Gemini modelini oʻqitishda mualliflik huquqi bilan himoyalangan millionlab kitoblardan noqonuniy foydalanganlikda ayblanib sudga tortilgan.

Jarayonning eng xavotirli jihati shundaki, skanerlashdan soʻng koʻplab noyob va uzoq vaqt davomida qayta nashr etilmagan kitoblar qaytarib boʻlmaydigan darajada yoʻq qilib yuborilmoqda. Ularning raqamli nusxalari esa faqatgina yopiq sunʼiy intellekt bazalarida saqlanib qolmoqda. Bu esa kelajak avlodlar uchun qimmatli madaniy merosning jismonan yoʻqolib ketish xavfini tugʻdirmoqda.

Sunʼiy intellektKitoblarSkanerlashMualliflik huquqiTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiBugun, 23:23CERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaCERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:29Sunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqdaSunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqdaBugun, 22:22Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi