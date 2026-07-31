Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdi

·22·Texno
Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdi
Qisqacha

Apple kompaniyasi 2026-yilgi moliyaviy yilning 27-iyunida yakunlangan uchinchi chorakda umumiy tushum va foyda bo'yicha mutlaq rekord natijalarni qayd etdi. Hisobot davrida kompaniyaning umumiy daromadi 109,4 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davridagiga nisbatan 16 foizga ko'paydi. Shuningdek, operatsion foyda 35,7 milliard dollarga, sof foyda miqdori esa 29,8 milliard dollarga yetdi.

Apple kompaniyasi 2026-yilgi moliyaviy yilning 27-iyunida yakunlangan uchinchi chorak natijalarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur davr umumiy tushum va har bir aksiya uchun foyda boʻyicha mutlaq rekord natijalarni qayd etgan boʻlsa-da, hisobot eʼlon qilingach, texnologiya gigantining qimmatbaho qogʻozlari 10 foizga quladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kvartal yakunlariga koʻra, kompaniyaning umumiy daromadi 109,4 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 16 foizga koʻp ekanini anglatadi. Shuningdek, ijobiy moliyaviy oʻzgarishlar operatsion va sof foyda hajmida ham yaqqol namoyon boʻldi.

Moliyaviy koʻrsatkichlarning oʻsish surʼatlari

Hisobot davrida Apple kompaniyasining operatsion foydasi keskin oshib, oʻtgan yilgi 28,2 milliard dollardan 35,7 milliard dollarga yetdi. Sof foyda miqdori esa 23,4 milliard dollardan 29,8 milliard dollarga koʻpaydi. Mazkur moliyaviy natijalar bozor mutaxassislarining barcha prognozlarini ortda qoldirib, juda yuqori natija sifatida qayd etildi.

Biroq, moliyaviy koʻrsatkichlarning ajoyibligiga qaramay, investorlar va aksiyadorlarga joriy oy uchun berilgan prognozlar unchalik maʼqul kelmadi. Aynan shu omil qimmatbaho qogʻozlar qiymatining keskin tushib ketishiga sabab boʻldi.

Mahsulotlar yoʻnalishidagi natijalar

Kompaniyaning asosiy daromad manbayi boʻlgan iPhone smartfonlari savdosi deyarli chorak baravarga oʻsib, 55,3 milliard dollarga yetdi. Shuningdek, Mac kompyuterlari savdosi ham sezilarli darajada kengayib, 8 milliard dollardan 10,4 milliard dollarga koʻtarildi.

Taakkidlanishicha, taqiluvchi va uy uchun moʻljallangan elektronika hamda turli aksessuarlar savdosi biroz kamroq oʻsishni koʻrsatib, 7,4 milliard dollardan 7,9 milliard dollarga yetdi. Raqamli xizmatlar esa kompaniyaga 30,7 milliard dollar daromad keltirdi (oʻtgan yili bu koʻrsatkich 27,4 milliard dollar edi).

Umumiy ijobiy fon bilan bir qatorda, baʼzi yoʻnalishlarda pasayishlar ham kuzatildi. Xususan, iPad planshetlari savdosi oʻtgan yilgi 6,6 milliard dollardan 6,2 milliard dollarga qisqardi.

AppleiPhoneMoliyaTexnologiyaDaromad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Index Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiIndex Ventures uchta yangi fond uchun 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 00:58Google Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiGoogle Earth sunʼiy intellekt funksiyasini taqdimotdan bir kun oʻtib yopdiBugun, 00:56Intel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiIntel Arc B580 videokartasi narxi 300 dollardan pasaydiBugun, 00:53Radeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiRadeon RX 9050 ilk testlarda qanday natija koʻrsatdiBugun, 00:22Venchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiVenchur investitsiyalar startaplarda firibgarlikni koʻpaytiradimiBugun, 00:20Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi