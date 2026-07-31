Apple rekord daromad keltirdi, biroq aksiyalar narxi keskin tushib ketdi
Apple kompaniyasi 2026-yilgi moliyaviy yilning 27-iyunida yakunlangan uchinchi chorakda umumiy tushum va foyda bo'yicha mutlaq rekord natijalarni qayd etdi. Hisobot davrida kompaniyaning umumiy daromadi 109,4 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davridagiga nisbatan 16 foizga ko'paydi. Shuningdek, operatsion foyda 35,7 milliard dollarga, sof foyda miqdori esa 29,8 milliard dollarga yetdi.
Apple kompaniyasi 2026-yilgi moliyaviy yilning 27-iyunida yakunlangan uchinchi chorak natijalarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur davr umumiy tushum va har bir aksiya uchun foyda boʻyicha mutlaq rekord natijalarni qayd etgan boʻlsa-da, hisobot eʼlon qilingach, texnologiya gigantining qimmatbaho qogʻozlari 10 foizga quladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kvartal yakunlariga koʻra, kompaniyaning umumiy daromadi 109,4 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 16 foizga koʻp ekanini anglatadi. Shuningdek, ijobiy moliyaviy oʻzgarishlar operatsion va sof foyda hajmida ham yaqqol namoyon boʻldi.
Moliyaviy koʻrsatkichlarning oʻsish surʼatlariHisobot davrida Apple kompaniyasining operatsion foydasi keskin oshib, oʻtgan yilgi 28,2 milliard dollardan 35,7 milliard dollarga yetdi. Sof foyda miqdori esa 23,4 milliard dollardan 29,8 milliard dollarga koʻpaydi. Mazkur moliyaviy natijalar bozor mutaxassislarining barcha prognozlarini ortda qoldirib, juda yuqori natija sifatida qayd etildi.
Biroq, moliyaviy koʻrsatkichlarning ajoyibligiga qaramay, investorlar va aksiyadorlarga joriy oy uchun berilgan prognozlar unchalik maʼqul kelmadi. Aynan shu omil qimmatbaho qogʻozlar qiymatining keskin tushib ketishiga sabab boʻldi.
Mahsulotlar yoʻnalishidagi natijalarKompaniyaning asosiy daromad manbayi boʻlgan iPhone smartfonlari savdosi deyarli chorak baravarga oʻsib, 55,3 milliard dollarga yetdi. Shuningdek, Mac kompyuterlari savdosi ham sezilarli darajada kengayib, 8 milliard dollardan 10,4 milliard dollarga koʻtarildi.
Taakkidlanishicha, taqiluvchi va uy uchun moʻljallangan elektronika hamda turli aksessuarlar savdosi biroz kamroq oʻsishni koʻrsatib, 7,4 milliard dollardan 7,9 milliard dollarga yetdi. Raqamli xizmatlar esa kompaniyaga 30,7 milliard dollar daromad keltirdi (oʻtgan yili bu koʻrsatkich 27,4 milliard dollar edi).
Umumiy ijobiy fon bilan bir qatorda, baʼzi yoʻnalishlarda pasayishlar ham kuzatildi. Xususan, iPad planshetlari savdosi oʻtgan yilgi 6,6 milliard dollardan 6,2 milliard dollarga qisqardi.
…