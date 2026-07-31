Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildi
Xitoylik muhandislar tarixda ilk bor faqat sof geliy yordamida ishlaydigan megavattli turbina yordamida elektr energiyasini muvaffaqiyatli olishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur sinov qurilmasi Xitoy milliy yadro korporatsiyasiga (CNNC) kiruvchi CNNC Huaxing kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, bu yadro energetikasida muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yutuq yangi avlod yuqori haroratli gaz bilan sovatiladigan yadro reaktorlarini yaratish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida baholanmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu Xitoyda geliy asosiy ishchi jism sifatida qoʻllaniladigan birinchi megavatt sinfidagi turbinaning muvaffaqiyatli ishga tushirilishidir.
Texnologiyaning asosiy xususiyatlariAnʼanaviy elektr stansiyalaridan farqli ravishda, bu yerda turbinalar suv bugʻi yordamida harakatga keltirilmaydi yoki ochiq gaz siklida ishlamaydi. Yangi qurilma yopiq sikldan foydalanadi: toʻliq germetik kontur ichida geliy uzluksiz ravishda aylanib turadi va tizimni tark etmaydi.
Bunday yondashuv issiqlik yoʻqotilishini sezilarli darajada kamaytirish, barqaror bosimni ushlab turish va qurilmaning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi. Geliyning tanlanishi tasodifiy emas, chunki bu gaz inert boʻlib, yuqori haroratlarda ham konstruktiv materiallar bilan reaksiyaga kirishmaydi.
Murakkab muhandislik yechimlariMuhandislar oldida turgan eng murakkab vazifalardan biri tizimning mutlaq germetikligini taʼminlash boʻlgan. Geliy atomlari oʻta kichikligi bois eng kichik nuqsonlar va mikrotretsinalardan ham oʻtib keta oladi, shu sababli barcha quvurlar hamda ulanishlar eng yuqori bosimga bardosh berishi shart.
Bundan tashqari, ishlab chiquvchilar yuqori tezlikda ishlaydigan turbinani oʻrnatishda mikron aniqligiga erishishiga toʻgʻri keldi. Chunki hatto minimal ogʻishlar ham tebranishlarni keltirib chiqarib, konturning germetikligini buzishi mumkin edi.
CNNC vakillarining bayonotiga koʻra, muvaffaqiyatli sinovlar kichik atom energetikasining eng istiqbolli yoʻnalishlaridan biri boʻlgan yuqori haroratli gaz reaktorlarini loyihalash uchun qimmatli maʼlumotlarni taqdim etdi.
…