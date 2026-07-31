Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildi

·0·Texno
Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildi

Xitoylik muhandislar tarixda ilk bor faqat sof geliy yordamida ishlaydigan megavattli turbina yordamida elektr energiyasini muvaffaqiyatli olishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur sinov qurilmasi Xitoy milliy yadro korporatsiyasiga (CNNC) kiruvchi CNNC Huaxing kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, bu yadro energetikasida muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yutuq yangi avlod yuqori haroratli gaz bilan sovatiladigan yadro reaktorlarini yaratish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida baholanmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu Xitoyda geliy asosiy ishchi jism sifatida qoʻllaniladigan birinchi megavatt sinfidagi turbinaning muvaffaqiyatli ishga tushirilishidir.

Texnologiyaning asosiy xususiyatlari

Anʼanaviy elektr stansiyalaridan farqli ravishda, bu yerda turbinalar suv bugʻi yordamida harakatga keltirilmaydi yoki ochiq gaz siklida ishlamaydi. Yangi qurilma yopiq sikldan foydalanadi: toʻliq germetik kontur ichida geliy uzluksiz ravishda aylanib turadi va tizimni tark etmaydi.

Bunday yondashuv issiqlik yoʻqotilishini sezilarli darajada kamaytirish, barqaror bosimni ushlab turish va qurilmaning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi. Geliyning tanlanishi tasodifiy emas, chunki bu gaz inert boʻlib, yuqori haroratlarda ham konstruktiv materiallar bilan reaksiyaga kirishmaydi.

Murakkab muhandislik yechimlari

Muhandislar oldida turgan eng murakkab vazifalardan biri tizimning mutlaq germetikligini taʼminlash boʻlgan. Geliy atomlari oʻta kichikligi bois eng kichik nuqsonlar va mikrotretsinalardan ham oʻtib keta oladi, shu sababli barcha quvurlar hamda ulanishlar eng yuqori bosimga bardosh berishi shart.

Bundan tashqari, ishlab chiquvchilar yuqori tezlikda ishlaydigan turbinani oʻrnatishda mikron aniqligiga erishishiga toʻgʻri keldi. Chunki hatto minimal ogʻishlar ham tebranishlarni keltirib chiqarib, konturning germetikligini buzishi mumkin edi.

CNNC vakillarining bayonotiga koʻra, muvaffaqiyatli sinovlar kichik atom energetikasining eng istiqbolli yoʻnalishlaridan biri boʻlgan yuqori haroratli gaz reaktorlarini loyihalash uchun qimmatli maʼlumotlarni taqdim etdi.

XitoyEnergetikaGeliyCNNCTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqdaSunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqdaBugun, 22:51CERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaCERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:29Sunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqdaSunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqdaBugun, 22:22Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi