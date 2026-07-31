CERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqda

·27·Texno
CERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqda
Qisqacha

CERN maydonchalarida kelajakdagi yirik DUNE xalqaro ilmiy loyihasi uchun moʻljallangan neytrino detektori prototipini sinovdan oʻtkazish boshlandi. Olimlar qurilmaga taxminan 300 ming volt kuchlanish berib, uning ekstremal sharoitlardagi chidamliligini tekshirmoqdalar. Hozirgi vaqtda sinovlar ProtoDUNE Vertical Drift deb nomlangan toʻla miqyosli prototip yordamida amalga oshirilmoqda.

Ilmiy-tadqiqot markazlari olam sirlarini ochish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, CERN maydonchalarida kelajakdagi yirik DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) xalqaro ilmiy loyihasi uchun moʻljallangan detektor prototipini sinovdan oʻtkazish boshlandi. Olimlar qurilmaga taxminan 300 ming volt kuchlanish berib, uning ekstremal sharoitlardagi chidamliligini tekshirmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSh Energetika vazirligiga qarashli Fermi nomidagi Milliy tezlatgich laboratoriyasi (Fermilab) boshchilik qilayotgan ushbu ulkan loyihaning asosiy maqsadi Katta portlashdan keyin koinotda nima sababdan antivemishlikka nisbatan modda sezilarli darajada koʻp qolganini aniqlashdan iborat. Ushbu fundamental savolga javob topish yulduzlar, sayyoralar va umuman hayotning mavjudlik sabablarini tushuntirishga yordam berishi kutilmoqda.

Inqilobiy konstruksiya va oʻta yuqori kuchlanish

Hozirgi vaqtda sinovlar ProtoDUNE Vertical Drift deb nomlangan toʻla miqyosli prototip yordamida amalga oshirilmoqda. Tadqiqotchilar yangi konstruksiyada anʼanaviy simli oʻqish elementlaridan voz kechib, sanoat bosma platalariga oʻtishdi. Bunday yondashuv detektorlar ishlab chiqarishni sezilarli darajada soddalashtiradi, butlovchi qismlar sonini kamaytiradi hamda neytrino oʻzaro taʼsirlarini yanada samaraliroq qayd etish imkonini beradi.

Shu bilan birге, yangi sxemaning oʻziga xos xususiyati mavjud boʻlib, bunda elektronlar tizimga yetib borgunga qadar suyuq argon ichida deyarli ikki barobar koʻproq masofani bosib oʻtishi talab etiladi. Ushbu jarayon hech qanday yoʻqotishlarsiz kechishi uchun detektor ichida oʻta kuchli elektr maydonini yaratish zarur. Muhandislar aynan shu bois uskunani 300 kilovolt atrofidagi zoʻriqish ostida sinamoqdalar.

Yerosti laboratoriyasi va oʻn yilliklar uchun kafolat

Loyihaning texnik rahbarlaridan biri Stiv Kettellning soʻzlariga koʻra, mutaxassislar tizimni ataylab cheklangan va ekstremal rejimlarda ishlatib koʻrmoqdalar. Agar sinov jarayonida elektr teshilishlari yuzaga kelsa, bu konstruksiyaning zaif nuqtalarini oldindan aniqlab olish hamda uskunaning oʻn yillab uzluksiz ishlashiga ishonch hosil qilish imkonini beradi.

Mazkur ishonch zaxirasi oʻta muhim ahamiyatga ega, chunki qurilish yakunlangach, asosiy DUNE detektorlari AQShning Janubiy Dakota shtatidagi Sanford yerosti tadqiqot laboratoriyasida qariyb 1,5 kilometr chuqurlikda oʻrnatiladi. Rezervuarlar suyuq argon bilan toʻldirilgandan soʻng uskunaga xizmat koʻrsatish imkoni cheklangan boʻladi, shu bois barcha potensial muammolarni oldindan bartaraf etish talab etiladi.

Ish jarayonida DUNE atomlarning neytrino bilan eng kam uchraydigan toʻqnashuvlarini qayd etib, olimlarga mazkur zarralarning energiyasi, harakat yoʻnalishi hamda turini aniqlash imkonini beradi. Qolaversa, qurilma oʻta yangi yulduzlar portlashidan kelib chiqadigan neytrino oqimini yorugʻlik Yerga yetib kelishidan oldinroq qayd etishi mumkin. Joriy yilning kuziga qadar davom etadigan sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, mazkur texnologiya kelgusi oʻn yilliklardagi eng yirik fizika tajribalarining poydevoriga aylanadi.

CERNDUNEFizikaNeytrinoSifatli_sinov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiBugun, 23:23Sunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqdaSunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqdaBugun, 22:51Sunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqdaSunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqdaBugun, 22:22Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi